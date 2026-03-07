Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP) potpisan je Ugovor o prijenosu dionica društva Regionalna veletržnica Osijek d.d. na Osječko-baranjsku županiju, čime je napravljen važan korak u daljnjem razvoju ovog strateškog projekta za poljoprivredu i gospodarstvo istočne Hrvatske.

Temeljem odluke Upravnog vijeća CERP-a, koje je upravljalo dionicama u ime Republike Hrvatske, na Osječko-baranjsku županiju preneseno je 14.072 redovnih dionica, što predstavlja 41,01 % temeljnog kapitala društva Regionalna veletržnica Osijek d.d.

Prijenosom dionica, Osječko-baranjska županija povećava svoj vlasnički udio te će nakon provedbe prijenosa imati 49,17 % dionica društva, čime dodatno preuzima odgovornost za daljnji razvoj veletržnice i jačanje regionalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Regionalna veletržnica Osijek dio je nacionalnog projekta izgradnje mreže veletržnica pokrenutog od strane Vlade Republike Hrvatske s ciljem unapređenja infrastrukture, trgovine i logistike voća, povrća i drugih poljoprivrednih proizvoda. Veletržnica ima važnu ulogu u povezivanju proizvođača i kupaca, standardizaciji tržišnih i higijenskih uvjeta te povećanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje.

Plan Osječko-baranjske županije je daljnje unapređenje poslovanja Regionalne veletržnice Osijek te razvoj regionalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda u skladu s potrebama proizvođača i šire zajednice. Očekuje se kako će jačanje vlasničke uloge županije omogućiti nastavak i proširenje javne funkcije veletržnice, očuvanje postojećih radnih mjesta te snažniju podršku domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji i razvoju ruralnog prostora. Istodobno, ovaj iskorak nadovezuje se na niz ulaganja koje Osječko-baranjska županija provodi s ciljem jačanja poljoprivrednog sektora. Nakon realizacije Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, otvorenog 2023. godine koji je omogućio bolje uvjete skladištenja i plasmana domaćih proizvoda, županija nastavlja razvijati sustav potpore poljoprivredi kroz nove programe i javne pozive. Među njima je i program potpora za razvoj preradbenih kapaciteta u poljoprivredi, s posebnim naglaskom na mlinsku industriju i preradu žitarica, za što je u Proračunu OBŽ osigurano milijun eura. U tom kontekstu, Regionalna veletržnica Osijek predstavlja važnu kariku u cjelovitom sustavu - od proizvodnje, skladištenja i prerade do tržišta - čime Osječko-baranjska županija dodatno potvrđuje poljoprivredu kao jedan od ključnih razvojnih prioriteta.


Foto: OBŽ


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Čivava štenci
Čivava štenci stari 4 ...
Plac Ugrinovci cen...
Plac Ugrinovci centar,...
Crvene Pudle štenc...
Prelepi štenci crvene ...
Štenci pomeranskog...
Štenci pomeranskog špi...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:162

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa