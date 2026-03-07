Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP)

potpisan jena, čime je napravljenu daljnjem razvoju ovog strateškog projekta za poljoprivredu i gospodarstvo istočne Hrvatske.Temeljem odluke Upravnog vijeća CERP-a, koje je upravljalo dionicama u ime, na Osječko-baranjsku županiju preneseno je, što predstavljadruštva Regionalna veletržnica Osijek d.d.Prijenosom dionica, Osječko-baranjska županijasvoj vlasnički udio te će nakon provedbe prijenosa imati 49,17 % dionica društva, čime dodatno preuzima odgovornost za daljnji razvoj veletržnice i jačanje regionalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda.Regionalna veletržnica Osijek dio je nacionalnog projekta izgradnje mreže veletržnica pokrenutog od strane Vlade Republike Hrvatske s ciljem. Veletržnica ima važnu ulogu u povezivanju proizvođača i kupaca, standardizaciji tržišnih i higijenskih uvjeta te povećanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje.Plan Osječko-baranjske županije jeposlovanja Regionalne veletržnice Osijek te razvoj regionalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda u skladu s potrebama proizvođača i šire zajednice. Očekuje se kako ćežupanije omogućiti nastavak i proširenje javne funkcije veletržnice, očuvanje postojećih radnih mjesta te snažniju podršku domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji i razvoju ruralnog prostora. Istodobno, ovaj iskorak nadovezuje se na niz ulaganja koje Osječko-baranjska županija provodi s ciljem. Nakon realizacije Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, otvorenog 2023. godine koji je omogućio bolje uvjete skladištenja i plasmana domaćih proizvoda, županija nastavlja razvijati sustav potpore poljoprivredi kroz nove programe i javne pozive. Među njima je i program potpora za razvoj preradbenih kapaciteta u poljoprivredi, s posebnim naglaskom na mlinsku industriju i preradu žitarica, za što je u Proračunu OBŽ osigurano. U tom kontekstu, Regionalna veletržnica Osijek predstavlja važnu kariku u cjelovitom sustavu - od proizvodnje, skladištenja i prerade do tržišta - čime Osječko-baranjska županija dodatno potvrđuje poljoprivredu kao jedan od ključnih razvojnih prioriteta.