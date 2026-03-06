Mladi vozač sletio s ceste kod Rakitovice: dvoje putnika životno ugroženo
06.03.2026. 10:09
20-godišnji vozač jučer oko 14,15 sati upravljao je osobnim automobilom iz smjera Donji Miholjac u smjeru Rakitovice te je u jednom trenutku izgubio nadzor nad upravljačem zbog čega je došlo do zanošenja vozila i slijetanja s ceste, sa potom i udara u betonski prilazni most gdje se vozilo zaustavilo.
Vozač je s vozilom Zavoda za hitnu medicinu osječko-baranjske županije prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je zadržan na liječenju.
Kao putnik u vozilu na mjestu suvozača nalazio se 21-godišnjak koji je s helikopterskom službom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Kao putnik na stražnjem mjestu iza suvozača nalazio se 20-godišnjak koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Oba putnika zadobila su teške tjelesne ozljede opasne po život, izvijestili su iz policije.
Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće.
Vozač je s vozilom Zavoda za hitnu medicinu osječko-baranjske županije prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je zadržan na liječenju.
Kao putnik u vozilu na mjestu suvozača nalazio se 21-godišnjak koji je s helikopterskom službom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Kao putnik na stražnjem mjestu iza suvozača nalazio se 20-godišnjak koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Oba putnika zadobila su teške tjelesne ozljede opasne po život, izvijestili su iz policije.
Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)