Vijesti::Communis
20-godišnji vozač jučer oko 14,15 sati upravljao je osobnim automobilom iz smjera Donji Miholjac u smjeru Rakitovice te je u jednom trenutku izgubio nadzor nad upravljačem zbog čega je došlo do zanošenja vozila i slijetanja s ceste, sa potom i udara u betonski prilazni most gdje se vozilo zaustavilo.

Vozač je s vozilom Zavoda za hitnu medicinu osječko-baranjske županije prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je zadržan na liječenju.

Kao putnik u vozilu na mjestu suvozača nalazio se 21-godišnjak koji je s helikopterskom službom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Kao putnik na stražnjem mjestu iza suvozača nalazio se 20-godišnjak koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Oba putnika zadobila su teške tjelesne ozljede opasne po život, izvijestili su iz policije.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće.


Objavio: Redakcija 031




