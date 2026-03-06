20-godišnji vozač

jučer oko 14,15 sati upravljao je osobnim automobilom iz smjerau smjerute je u jednom trenutkunad upravljačem zbog čega je došlo do zanošenja vozila i slijetanja s ceste, sa potom i udara u betonski prilazni most gdje se vozilo zaustavilo.Vozač je s vozilomprevezen u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je zadržan na liječenju.Kao putnik u vozilu na mjestu suvozača nalazio sekoji je sprevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Kao putnik na stražnjem mjestu iza suvozača nalazio sekoji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Oba putnika zadobila suopasne po život, izvijestili su iz policije.Policija provodiradi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće.