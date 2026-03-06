Moguće poskupljenje goriva: odluka ovisi o distributerima i Vladi
06.03.2026. 9:38
U utorak bi se na benzinskim postajama trebale promijeniti cijene goriva. Spremnik dizela mogao bi poskupjeti oko 10,5 eura, a benzina oko 3,5 eura. Razlog rasta cijena je skok cijene nafte na svjetskom tržištu, potaknut sukobom na Bliskom istoku.
Prema neslužbenim informacijama RTL-a, jedan od distributera razmatra mogućnost da u utorak ne poveća cijene goriva. Procjenjuju da im je financijski isplativije privremeno preuzeti trošak rasta cijena nego riskirati da Vlada ponovno uvede uredbu o ograničenju maloprodajnih cijena, kakva je bila na snazi nakon početka rata u Ukrajini.
U Vladi kažu da su tek djelomično upoznati s tom mogućnošću te poručuju da bi takav potez distributera pozdravili, iako još nije sigurno hoće li se doista ostvariti. Najavljeno je i da će se idućih dana voditi razgovori s distributerima jer je na tržištu naftnih derivata došlo do velikog poremećaja.
Rast cijena nafte mogao bi utjecati i na cijene energije. Dok kućanstva ne trebaju brinuti o plinu jer je njegova cijena fiksirana do početka iduće ogrjevne sezone, situacija sa strujom je neizvjesnija. Vlada je planirala novo poskupljenje od 1. travnja i postupno ukidanje subvencija, no ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da će odluka ovisiti o daljnjem razvoju situacije na tržištu.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
