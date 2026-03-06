Nataša Tramišak

Naša Osječko-baranjska županija aktivno i dosljedno radi na projektima koji županiju pozicioniraju kao moderno, održivo i gospodarski snažno područje. Upravo su financijski instrumenti Europske investicijske banke prilika za realizaciju velikih ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, infrastrukturu i druge razvojne projekte koje provodimo. Razgovori i partnerstva na ovakvim forumima otvaraju nove mogućnosti za dodatna ulaganja, koja će dugoročno doprinositi razvoju naše županije i kvaliteti života svih slavonskih i baranjskih obitelji, kvaliteti života svih naših sugrađana

Slađanom Ćosić

Andersom Risbergom

Olgom Pascenco

obrazovne infrastrukture, energetske obnove i razvoja socijalnih usluga

najveći investicijski val

dodatno će osnažiti

brža realizacija

modernizacije

jačanja

zadržavanja mladih

Foto: OBŽ

Županicasudjelovala je naodržanom u, gdje je predstavilafinancijskih instrumenata. Predstavnici europskih institucija, financijskih organizacija i regionalnih vlasti raspravljali su o mogućnostima financiranja razvojnih projekata, jačanju otpornosti lokalnih zajednica te poticanju održivog i zelenog rasta kroz instrumente EIB-a. Riječ je o jednom odeuropskih događanja posvećenih investicijama, razvoju i održivom gospodarstvu.“ – istaknula je županica Tramišak.Tijekom sudjelovanja na forumu, županica se sastala s voditeljicom ureda Grupe EIB-a u Hrvatskoj, šefom divizije za financiranje javnog sektora središnje i jugoistočne Europei službenicom za kredite u javnom sektoru u Hrvatskoj, s kojima je razgovarala o mogućnostima i prilikama koje se otvaraju Osječko-baranjskoj županiji u pogledu financiranja kapitalnih projekata, posebice u području. Poseban naglasak stavljen je na investicije koje doprinose zelenoj tranziciji, povećanju energetske učinkovitosti te modernizaciji javne infrastrukture, ali i stambenoj politici u vidu pomoći mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja. Sugovornici su istaknuli kako je suradnja regionalnih vlasti s Europskom investicijskom bankom važna za bržu i učinkovitiju realizaciju velikih razvojnih projekata. Također je naglašeno kako ovakvi financijski instrumenti omogućuju stabilnije i dugoročnije planiranje investicija. Sudjelovanje na forumu dodatno je potvrdilo važnost međunarodne suradnje i povezivanja, u cilju jačanja regionalnog razvoja.U Osječko-baranjskoj županiji u tijeku jeu povijesti kada su u pitanju ulaganja u dogradnju osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave.Nadalje, mogućnosti koje otvara Europska investicijska bankaprovođenje ovakvih važnih projekata. Dodatno, osigurat će seplaniranih zahvata te stabilnije financiranje kroz povoljnije kreditne linije i savjetodavnu podršku. Time će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za obrazovanje djece i rad nastavnika, ali i otvoriti prostor za nova ulaganja u druge ključne sektore. Među prioritetima su projektizdravstvene infrastrukture,sustava socijalne skrbi te izgradnje i obnove domova za starije i nemoćne osobe. Također, razmatraju se mogućnosti financiranja infrastrukturnih projekata koji doprinose razvoju gospodarstva, poput unapređenja prometne i komunalne infrastrukture te razvoja poslovnih zona. Važan segment predstavlja i podrška stambenoj politici, što je jedan od preduvjetaobitelji i privlačenja novih stanovnika. Ovakva ulaganja dugoročno doprinose jačanju gospodarskog potencijala i ravnomjernom razvoju cijele županije.