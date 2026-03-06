Nova partnerstva za razvoj županije: Tramišak sudjelovala na EIB Group Forumu
06.03.2026. 11:10
Županica Nataša Tramišak sudjelovala je na EIB Group Forumu održanom u Luxembourgu, gdje je predstavila plan korištenja financijskih instrumenata Europske investicijske banke. Predstavnici europskih institucija, financijskih organizacija i regionalnih vlasti raspravljali su o mogućnostima financiranja razvojnih projekata, jačanju otpornosti lokalnih zajednica te poticanju održivog i zelenog rasta kroz instrumente EIB-a. Riječ je o jednom od najvažnijih europskih događanja posvećenih investicijama, razvoju i održivom gospodarstvu.
„Naša Osječko-baranjska županija aktivno i dosljedno radi na projektima koji županiju pozicioniraju kao moderno, održivo i gospodarski snažno područje. Upravo su financijski instrumenti Europske investicijske banke prilika za realizaciju velikih ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, infrastrukturu i druge razvojne projekte koje provodimo. Razgovori i partnerstva na ovakvim forumima otvaraju nove mogućnosti za dodatna ulaganja, koja će dugoročno doprinositi razvoju naše županije i kvaliteti života svih slavonskih i baranjskih obitelji, kvaliteti života svih naših sugrađana“ – istaknula je županica Tramišak.
Tijekom sudjelovanja na forumu, županica se sastala s voditeljicom ureda Grupe EIB-a u Hrvatskoj Slađanom Ćosić, šefom divizije za financiranje javnog sektora središnje i jugoistočne Europe Andersom Risbergom i službenicom za kredite u javnom sektoru u Hrvatskoj Olgom Pascenco, s kojima je razgovarala o mogućnostima i prilikama koje se otvaraju Osječko-baranjskoj županiji u pogledu financiranja kapitalnih projekata, posebice u području obrazovne infrastrukture, energetske obnove i razvoja socijalnih usluga. Poseban naglasak stavljen je na investicije koje doprinose zelenoj tranziciji, povećanju energetske učinkovitosti te modernizaciji javne infrastrukture, ali i stambenoj politici u vidu pomoći mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja. Sugovornici su istaknuli kako je suradnja regionalnih vlasti s Europskom investicijskom bankom važna za bržu i učinkovitiju realizaciju velikih razvojnih projekata. Također je naglašeno kako ovakvi financijski instrumenti omogućuju stabilnije i dugoročnije planiranje investicija. Sudjelovanje na forumu dodatno je potvrdilo važnost međunarodne suradnje i povezivanja, u cilju jačanja regionalnog razvoja.
U Osječko-baranjskoj županiji u tijeku je najveći investicijski val u povijesti kada su u pitanju ulaganja u dogradnju osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave.
Nadalje, mogućnosti koje otvara Europska investicijska banka dodatno će osnažiti provođenje ovakvih važnih projekata. Dodatno, osigurat će se brža realizacija planiranih zahvata te stabilnije financiranje kroz povoljnije kreditne linije i savjetodavnu podršku. Time će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za obrazovanje djece i rad nastavnika, ali i otvoriti prostor za nova ulaganja u druge ključne sektore. Među prioritetima su projekti modernizacije zdravstvene infrastrukture, jačanja sustava socijalne skrbi te izgradnje i obnove domova za starije i nemoćne osobe. Također, razmatraju se mogućnosti financiranja infrastrukturnih projekata koji doprinose razvoju gospodarstva, poput unapređenja prometne i komunalne infrastrukture te razvoja poslovnih zona. Važan segment predstavlja i podrška stambenoj politici, što je jedan od preduvjeta zadržavanja mladih obitelji i privlačenja novih stanovnika. Ovakva ulaganja dugoročno doprinose jačanju gospodarskog potencijala i ravnomjernom razvoju cijele županije.
Foto: OBŽ
