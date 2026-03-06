Bijelo-plavi

Pulu

Istrom 1961

Tomislav Radotić

Opus Areni

Prethodna utakmica nam je donijela određeni mir, a u radu ovih dana nije bilo nikakvog odstupanja u odnosu na trenutak kada smo moj stožer i ja preuzeli momčad. Vjerujem da idemo u dobrom smjeru. Istru smo, naravno, analizirali i mogao bih reći da znamo i njihove kvalitete i one, nešto slabije strane. Energija I fokus svih naših igrača su na visokoj razini, bio je užitak ovoga tjedna raditi, ali smo isto tako svjesni da ćemo za dobar rezultat morati uložiti još više svega u odnosu na dvoboj protiv Vukovara.

Želimo kontrolirati utakmicu

silaznoj putanji,

vrlo neugodan

Imaju četiri negativna rezultata u nizu i sigurno im situacija nije jednostavna. Detektirali smo neke razloge zbog kojih su gubili i pokušat ćemo to iskoristiti da bismo napravili ono što želimo. Osobito s obzirom na ono s čime mi raspolažemo u fazi napada. Nogomet se igra prije svega glavom i zaista to očekujem od naših igrača. Sve ono što smo uvježbavali, od otvaranja igre, organizacije, ulaska u treću zonu – želimo kontrolirati utakmicu i znati na koji ćemo način doći do situacija za koje se nadam da bismo ih mogli iskoristiti. Isto tako vjerujem da možemo prevenirati Istrinu kvalitetu. Da, očekujem kontroliranu utakmicu, uz maksimalnu koncentraciju da ne bismo sami sebi otežali zadaću.

Neki upitnici još postoje

nije u konkurenciji

Stanje je za mene jako dobro. Imamo igrače koji su spremni uskočiti kao, ajmo reći alternacije. Barišić ima problema s ahilovom tetivom, on bi volio igrati i “bez jedne noge”, no bit će isključivo moja odluka hoćemo li ga i koliko ovaj puta koristiti. Bubanja već neko vrijeme ima problema s aduktorom, ali on je standardno na svojih 13-14 kilometara, odrađenih po utakmici. Mislim da imamo jako dobar roster, ne ciljajući samo na igrače koji će krenuti od početka, nego i na one koji će ulaziti s klupe. Nadam se da će nam i oni dati dodatni impuls kao što su nam ga dali prošle subote. Svi imaju svoje uloge i nadam se da će nas to dovesti do ostvarenja našeg cilja. Idemo biti hrabri i odigrati dobru utakmicu, a sam rezultat će, vjerujem, doći kao posljedica same izvedbe na terenu. Ne držim se toga da momčad koja je prethodno pobijedila, nužno mora započeti i novi susret. Možda će netko drugi s dobrom energijom dati veći doprinos…

objektivnim mogućnostima

Volio bih zapravo da testiramo sami sebe koje su nam stvarne mogućnosti. Ne možemo se zadovoljavati malim stvarima, nego ponavljati ono što je dobro na terenu. Neka igrači stave upravo taj izazov ispred sebe, da vidimo što je zapravo realno

Tekst i foto: NK Osijek

su u četvrtak u ranim poslijepodnevnim satima otputovali zagdje će u petak od 18 sati odmjeriti snage s domaćom. Prije toga je trenerodradio redovitu konferenciju za novinare naPuljani su u posljednje vrijeme uno znamo da su nam uvijek bilisuparnik na Aldo Drosini.Hasićzbog četiri žuta kartona, a Radotić razmišlja hoće li u sastavu biti neki prvotimci koji nisu u optimalnom stanju…Upitan okadra kojega ima na raspolaganju, trener je ukratko odgovorio:, zaključio je Radotić.