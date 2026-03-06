Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Ive Tijardovića, Kaštelanska, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [ZATVORENO]
Plodine - Huttlerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - [ZATVORENO]
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Krstova ul. od 8:00 do 13:00 sati, Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati

Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


