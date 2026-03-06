Grad Osijek ulaže 12,4 milijuna eura u školske sportske dvorane za pet osnovnih škola
06.03.2026. 8:45
Osječki gradonačelnik Ivan Radić u četvrtak je ravnateljima pet osnovnih škola uručio ugovore za izgradnju školskih sportskih dvorana u sklopu Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Ugovore su dobile Osnovna škola Dobriša Cesarić i Osnovna škola August Šenoa u Industrijskoj četvrti, Osnovna škola Tin Ujević na Jugu 2, Osnovna škola Ljudevit Gaj u Donjem gradu te Osnovna škola Vijenac.
Gradonačelnik Radić istaknuo je kako ukupna vrijednost ugovora za pet škola iznosi 12,4 milijuna eura, od čega je osam milijuna eura bespovratnih sredstava iz NPOO-a.
„Nove školsko-sportske dvorane bit će prilagođene suvremenim obrazovnim standardima. Ovo sve radimo kako bi sve škole u gradu mogle ići u jednosmjensku nastavu, jer ovo je i preduvjet za to“, rekao je gradonačelnik Radić.
Najavio je i širi investicijski ciklus u osnovnoškolsko obrazovanje. Grad Osijek prijavio je 15 osnovnih škola za nadogradnju i izgradnju – 14 za nadogradnju te jednu potpuno novu školu u Retfali – a procijenjena vrijednost svih projekata iznosi 52 milijuna eura.
„S time Osijek ulazi u najveći investicijski ciklus kada govorimo o osnovnoškolskom obrazovanju u povijesti“, poručio je gradonačelnik, dodavši kako je svih 15 projekata dobilo suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Prema njegovim riječima, osam projekata već je u postupku javne nabave, a za preostalih sedam priprema se dokumentacija, nakon čega bi trebala uslijediti gradnja. Cilj je da jednosmjenska nastava u školama krene do 31. prosinca 2027. godine.
U ime škola obratila se Vesna Vrbošić, ravnateljica OŠ Vijenac, istaknuvši da se ugovorima vesele učenici i zaposlenici te da očekuju dodatno poboljšanje uvjeta rada.
"Veselimo se ovim ugovorima. Nadamo se da će uz nove sportske dvorane i naši učenici postizati još bolje rezultate”, rekla je Vrbošić, zahvalivši Ministarstvu te Gradu Osijeku i gradonačelniku na potpori.
Govoreći o postojećim kapacitetima OŠ Vijenac, Vrbošić je pojasnila da škola ima manju dvoranu koja je sanirana, a da se nova dvorana u toj gradskoj četvrti čeka desetljećima. Istaknula je kako je prije gotovo 30 godina rađeno idejno rješenje i projektna dokumentacija, ali realizacije nije bilo. Prema planu, manja dvorana ostala bi za učenike razredne nastave i produženi boravak, dok bi nova velika dvorana služila učenicima predmetne nastave, kako bi se nastava tjelesne i zdravstvene kulture mogla u cijelosti odvijati u sportskim prostorima.
Gradski vijećnik Jerko Glavaš rekao je da projekt donosi korist učenicima, roditeljima i gradu, a dvorane će imati višestruku namjenu.
"Riječ je o jednosmjernoj nastavi, produženom boravku i različitim manifestacijama koje zahtijevaju zatvoreni prostor”, rekao je Glavaš te dodao da se dvorane koriste i izvan nastave. "U školskim dvoranama treniraju naši sportaši, prvenstveno mlađe kategorije, tako da je to još jedan uzlet i za njih. To je dobrobit za sve građanke i građane Grada Osijeka.”
Gradonačelnik Ivan Radić najavio je i pilot projekt centralne školske kuhinje, procijenjene vrijednosti devet milijuna eura, kako bi svi učenici osnovnih škola imali jednako kvalitetnu školsku prehranu.
Podsjetio je i na druge mjere koje Grad provodi u području obrazovanja, navodeći stipendije za učenike i studente, besplatne vozačke ispite za 50 najboljih maturanata, nagrađivanje najboljih učenika i mentora te besplatne radne bilježnice i pribor za više od 7000 osječkih osnovnoškolaca.
„Osijek je danas najbolji grad u Hrvatskoj po maksimalnom iznosu sufinanciranja po osnovnoškolcu. On iznosi 245 eura po učeniku, što je čak tri puta više od nacionalnog prosjeka. I na to smo izuzetno ponosni”, zaključio je gradonačelnik Radić.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)