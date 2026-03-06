Ivan Radić

pet osnovnih škola

izgradnju školskih sportskih dvorana

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Osnovna škola Dobriša Cesarić i Osnovna škola August Šenoa

Osnovna škola Tin Ujević na Jugu 2, Osnovna škola Ljudevit Gaj

Osnovna škola Vijenac

12,4 milijuna eura

osam milijuna eura

Nove školsko-sportske dvorane bit će prilagođene suvremenim obrazovnim standardima. Ovo sve radimo kako bi sve škole u gradu mogle ići u jednosmjensku nastavu, jer ovo je i preduvjet za to

širi investicijski ciklus

52 milijuna eura

S time Osijek ulazi u najveći investicijski ciklus kada govorimo o osnovnoškolskom obrazovanju u povijesti

Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

osam projekata

priprema se dokumentacija

Vesna Vrbošić

Veselimo se ovim ugovorima. Nadamo se da će uz nove sportske dvorane i naši učenici postizati još bolje rezultate

manju dvoranu

desetljećima

idejno rješenje i projektna dokumentacija

Jerko Glavaš

Riječ je o jednosmjernoj nastavi, produženom boravku i različitim manifestacijama koje zahtijevaju zatvoreni prostor

U školskim dvoranama treniraju naši sportaši, prvenstveno mlađe kategorije, tako da je to još jedan uzlet i za njih. To je dobrobit za sve građanke i građane Grada Osijeka

pilot projekt

devet milijuna eura

stipendije

besplatne vozačke ispite

nagrađivanje

Osijek je danas najbolji grad u Hrvatskoj po maksimalnom iznosu sufinanciranja po osnovnoškolcu. On iznosi 245 eura po učeniku, što je čak tri puta više od nacionalnog prosjeka. I na to smo izuzetno ponosni

Osječki gradonačelniku četvrtak je ravnateljimauručio ugovore zau sklopu Poziva „“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.Ugovore su dobileu Industrijskoj četvrti,u Donjem gradu teGradonačelnik Radić istaknuo je kako ukupna vrijednost ugovora za pet škola iznosi, od čega jebespovratnih sredstava iz NPOO-a.“, rekao je gradonačelnik Radić.Najavio je iu osnovnoškolsko obrazovanje. Grad Osijek prijavio je 15 osnovnih škola za nadogradnju i izgradnju – 14 za nadogradnju te jednu potpuno novu školu u Retfali – a procijenjena vrijednost svih projekata iznosi“, poručio je gradonačelnik, dodavši kako je svih 15 projekata dobilo suglasnostPrema njegovim riječima,već je u postupku javne nabave, a za preostalih sedam, nakon čega bi trebala uslijediti gradnja. Cilj je da jednosmjenska nastava u školama krene do 31. prosinca 2027. godine.U ime škola obratila se, ravnateljica OŠ Vijenac, istaknuvši da se ugovorima vesele učenici i zaposlenici te da očekuju dodatno poboljšanje uvjeta rada.”, rekla je Vrbošić, zahvalivši Ministarstvu te Gradu Osijeku i gradonačelniku na potpori.Govoreći o postojećim kapacitetima OŠ Vijenac, Vrbošić je pojasnila da škola imakoja je sanirana, a da se nova dvorana u toj gradskoj četvrti čeka. Istaknula je kako je prije gotovo 30 godina rađeno, ali realizacije nije bilo. Prema planu, manja dvorana ostala bi za učenike razredne nastave i produženi boravak, dok bi nova velika dvorana služila učenicima predmetne nastave, kako bi se nastava tjelesne i zdravstvene kulture mogla u cijelosti odvijati u sportskim prostorima.Gradski vijećnikrekao je da projekt donosi korist učenicima, roditeljima i gradu, a dvorane će imati višestruku namjenu.”, rekao je Glavaš te dodao da se dvorane koriste i izvan nastave. ".”Gradonačelnik Ivan Radić najavio je icentralne školske kuhinje, procijenjene vrijednosti, kako bi svi učenici osnovnih škola imali jednako kvalitetnu školsku prehranu.Podsjetio je i na druge mjere koje Grad provodi u području obrazovanja, navodećiza učenike i studente,za 50 najboljih maturanata,najboljih učenika i mentora te besplatne radne bilježnice i pribor za više od 7000 osječkih osnovnoškolaca.”, zaključio je gradonačelnik Radić.