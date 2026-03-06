"Lov" na najukusnije rajčice: Besplatno sjeme starih i egzotičnih sorti u Osijeku
06.03.2026. 7:50
Voliš rajčice?!
Želiš jesti one dobre stare sorte rajčica, dok su još imale okusa, ili superukusne sorte za koje niste ni imali pojma da postoje?! Onda se prijavite za sjeme starih i egzotičnih sorti rajčice [iz cijelog svijeta].
FB event - Volim rajčice - podjela sjemena u Osijeku
Besplatna podjela sjemena rajčice održat će se u subotu, 7. ožujka 2026. od 9:30 do 13:00 sati na osječkoj tržnici na Gajevom trgu (na EKO trgu, iza klupa s cvijećem)
Klik za prikaz lokacije na tržnici:
Klik za prikaz lokacije na tržnici:
