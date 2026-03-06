Voliš rajčice?!

Želiš jesti one dobre stare sorte rajčica, dok su još imale okusa, ili superukusne sorte za koje niste ni imali pojma da postoje

starih i egzotičnih

r

a

j

č

i

c

e

Besplatna podjela

subotu, 7. ožujka 2026. od 9:30 do 13:00 sati

Gajevom trgu

?! Onda se prijavite za sjemesorti[iz cijelog svijeta].sjemena rajčice održat će se una osječkoj tržnici na(na EKO trgu, iza klupa s cvijećem)