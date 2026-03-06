Servisne informacije [6. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
06.03.2026. 7:01
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Prevladavat će sunčano i danju razmjerno toplo. Ujutro lokalno magla. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 12:00 sati - Južno predgrađe 36, 40, 41, Stadionsko naselje 58-176, 1-83, Ulica kneza Trpimira 34-36 par
od 8:30 do 12:00 sati - Belomanastirska 43-59, Daljska 2-10, Novogradiška 1-17
od 9:00 do 14:00 sati - Pampas 2-26, 1-17, slaz 2-8, 1-5, Splavarska 20, 20/a, Strma 4-10/a, 3-13
Tenja
od 12:00 do 14:00 sati - Ulica Tome Matića 2-4 par, 4/a, 6-8 par, 8/a, 10, 10/a, 12-16 par, 16/a, 18-20 par, 20/a, 20/b, 22-26 par, 28/a, 30, Ulica Vjekoslava Hengla 40
Dalj, Dalj planina, Erdut, Erdut planina
od 8:00 do 12:00 sati - Dalj: Bele Bartoka 2-108, 3-161, Busija 17, Janoša Totha 8-216, 7-145, Kraljevo brdo 10, Rudina busija 2--72, 3-69, Rudina dolovi 4-144, 286, 11-117, Rudina gradac 4, 3-9, Rudina korovljev čot 16-36, 15-33, Rudina kraljevo brdo 4-54, 29-97, 157, Rudina ljubojev čot 26-52, 244, 1-23, Rudina mala straža 18-22, 3-27, Rudina pejakov čot 4-24
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Dana 06. ožujka 2026. godine (petak), u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, djelatnici Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. izvodit će radove na magistralnom cjevovodu pitke vode. Tijekom izvođenja radova, u vremenu od 08:00 do 11:00 sati, bez vode će ostati stanovnici naselja Filipovica. Za vrijeme izvođenja radova moguće su manje oscilacije u radnom tlaku vodoopskrbne mreže, istočno od Ulice Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Potencijalne manje oscilacije u radnom tlaku neće prouzročiti obustavu isporuke pitke vode.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-07.03.2026.] [program]
- HNK u Osijeku: "Dok zvijezde ne padnu"
Kino:
- Kino Urania [05.-11.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- FFOS: Panel na temu "Što sve radi HR?"
-
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)