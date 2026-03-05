Zaustavljen na granici u Staroj Gradiški s gotovo pet kilograma droge
05.03.2026. 11:31
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) podigao je pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv 34-godišnjeg državljanina Srbije zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
Prema optužnici, istraga je pokrenuta 9. rujna 2025., a tereti ga se da je početkom rujna iste godine djelovao u međunarodnoj skupini povezanoj s krijumčarenjem i preprodajom većih količina kokaina i heroina na području Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.
Istražitelji navode da se okrivljenik s više osoba iz navedenih država udružio radi organiziranja nabave i prijevoza droge, pri čemu su kokain i heroin preuzimani u Budimpešti i Zagrebu te krijumčareni prema Bosni i Hercegovini radi daljnje prodaje.
Kako bi prikrili drogu tijekom transporta, osumnjičeni je, zajedno sa suradnicima iz Srbije i BiH, nabavio osobni automobil na kojem su napravljene posebne preinake za skrivanje narkotika u podvozju vozila. Tako preinačeno vozilo preuzeo je u Bosni i Hercegovini.
Prema optužnici, 6. rujna 2025. automobilom je ušao u Hrvatsku te se odvezao u Budimpeštu, a potom u Zagreb, gdje je od zasad nepoznatih osoba preuzeo tri paketa s ukupno 2,9 kilograma kokaina i dva paketa s ukupno 1,9 kilograma heroina. Drogu je potom sakrio u preinačeno podvozje vozila i krenuo prema Bosni i Hercegovini.
Policija ga je zaustavila na graničnom prijelazu Stara Gradiška, gdje je tijekom kontrole i pretrage pronađena navedena količina droge. Vozač je uhićen i protiv njega je pokrenut kazneni postupak.
USKOK je u optužnici predložio i produljenje istražnog zatvora za okrivljenika.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
