Foto: Pexels.com/Ilustracija

(USKOK) podigao je predoptužnicu protivzbog sumnje nau sastavu zločinačkog udruženja.Prema optužnici, istraga je pokrenuta 9. rujna 2025., a tereti ga se da je početkom rujna iste godine djelovao upovezanoj s krijumčarenjem i preprodajom većih količina kokaina i heroina na područjuIstražitelji navode da se okrivljenik siz navedenih država udružio radi organiziranja nabave i prijevoza droge, pri čemu supreuzimani ute krijumčareni premaradi daljnje prodaje.Kako bi prikrili drogu tijekom transporta, osumnjičeni je, zajedno sa suradnicima iz Srbije i BiH, nabaviona kojem su napravljeneza skrivanje narkotika u podvozju vozila. Tako preinačeno vozilo preuzeo je u Bosni i Hercegovini.Prema optužnici, 6. rujna 2025. automobilom je ušao u Hrvatsku te se odvezao u Budimpeštu, a potom u Zagreb, gdje je od zasad nepoznatih osoba preuzeos ukupno. Drogu je potom sakrio u preinačeno podvozje vozila i krenuo prema Bosni i Hercegovini.Policija ga je zaustavila na graničnom prijelazu, gdje je tijekom kontrole i pretrage pronađena navedena količina droge. Vozač jei protiv njega je pokrenut kazneni postupak.USKOK je u optužnici predložio iistražnog zatvora za okrivljenika.