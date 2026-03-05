Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Ako ste planirali vikend na otvorenom, nastavite planirati. Pred nama je vikend prepun sunca.

Danas će biti pretežno sunčano uz dnevnu temperaturu do 17°C. U petak će prevladavati sunčano vrijeme i razmjerno toplo. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 18°C. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar.

U subotu i nedjelju pretežno vedro. Tijekom poslijepodneva zapuhat će slab do umjeren istočni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 4°C, a dnevna do 15°C.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Border Collie prel...
Na prodaju 4 šteneta B...
DJELATNIKE TRAŽIM...
Ag potražuje djelatnik...
Nemački Ovčar ...
Na prodaju vrhunska st...
Bordoska Doga (...
Na prodaju štenci bord...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:92

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa