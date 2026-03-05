vikend na otvorenom

prepun sunca

pretežno sunčano

17°C

sunčano vrijeme i razmjerno toplo

2°C

18°C

pretežno vedro

od 2 do 4°C

15°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Ako ste planirali, nastavite planirati. Pred nama je vikendDanas će bitiuz dnevnu temperaturu do. U petak će prevladavati. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar.U subotu i nedjelju. Tijekom poslijepodneva zapuhat će slab do umjeren istočni vjetar. Jutarnja temperatura, a dnevna do