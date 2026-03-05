Sunčan vikend pred nama
05.03.2026. 13:05
Ako ste planirali vikend na otvorenom, nastavite planirati. Pred nama je vikend prepun sunca.
Danas će biti pretežno sunčano uz dnevnu temperaturu do 17°C. U petak će prevladavati sunčano vrijeme i razmjerno toplo. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 18°C. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar.
U subotu i nedjelju pretežno vedro. Tijekom poslijepodneva zapuhat će slab do umjeren istočni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 4°C, a dnevna do 15°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)