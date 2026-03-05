Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Foto: Pexels.com/Ilustracija

donijelo jePravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, a najznačajnija novost jeu svim prostorima osnovnih škola, uključujući i vrijeme izvan nastave.Prema novim pravilima, uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u osnovnim školama smatrat će se. Učenici će mobilne telefone i dalje moći donijeti u školu, ali će ih morati držati u torbama ili školskim ormarićima, ovisno o organizaciji rada i kućnom redu pojedine škole.U srednjim školama i dalje ostaje na snazitijekom odgojno-obrazovnog rada. Potpuna zabrana, koja bi vrijedila i izvan nastave, ocijenjena je. Ipak, srednje škole imaju mogućnost vlastitim kućnim redom dodatnouporabu IKT-a i izvan nastave.Izmjenama pravilnika dodatno suvezana uz. Tako se tučnjave te ponašanja koja moguučenika ili drugih osoba sada svrstavaju u kategorijuNova odredba predviđa i da će izostanak učenika s nastave zbog izražavanja nezadovoljstva ili protesta učenika i roditelja biti evidentiran kao. Uz to, škole će morati obavijestiti nadležnuako imaju saznanja da roditelj, iz različitih razloga, djetetudolazak u školu.Ministarstvo ističe da se takvim postupcimadjeteta na obrazovanje zajamčeno Ustavom i međunarodnim konvencijama, zbog čega su institucije dužne reagirati i zaštititi djecu.Izmjenama pravilnika dodatno se definira i suradnja škola sa socijalnim službama. Škola je, naime, obvezna ne samo prijaviti slučajeve teško i vrlo teško neprihvatljivog ponašanja, nego i zatražiti izvješće o poduzetim mjerama kako bi stručni suradnici mogli uskladiti daljnje postupke i aktivnosti.