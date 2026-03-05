Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, a najznačajnija novost je zabrana korištenja mobitela u svim prostorima osnovnih škola, uključujući i vrijeme izvan nastave.

Prema novim pravilima, uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u osnovnim školama smatrat će se neprihvatljivim ponašanjem. Učenici će mobilne telefone i dalje moći donijeti u školu, ali će ih morati držati u torbama ili školskim ormarićima, ovisno o organizaciji rada i kućnom redu pojedine škole.

U srednjim školama i dalje ostaje na snazi zabrana nedopuštenog korištenja mobitela tijekom odgojno-obrazovnog rada. Potpuna zabrana, koja bi vrijedila i izvan nastave, ocijenjena je teško provedivom. Ipak, srednje škole imaju mogućnost vlastitim kućnim redom dodatno postrožiti pravila i zabraniti uporabu IKT-a i izvan nastave.

Izmjenama pravilnika dodatno su pooštrena i pravila vezana uz neprihvatljiva ponašanja učenika. Tako se tučnjave te ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost učenika ili drugih osoba sada svrstavaju u kategoriju teško neprihvatljivih ponašanja.

Nova odredba predviđa i da će izostanak učenika s nastave zbog izražavanja nezadovoljstva ili protesta učenika i roditelja biti evidentiran kao neopravdan. Uz to, škole će morati obavijestiti nadležnu županijsku službu za socijalni rad ako imaju saznanja da roditelj, iz različitih razloga, djetetu ne dopušta dolazak u školu.

Ministarstvo ističe da se takvim postupcima krši pravo djeteta na obrazovanje zajamčeno Ustavom i međunarodnim konvencijama, zbog čega su institucije dužne reagirati i zaštititi djecu.

Izmjenama pravilnika dodatno se definira i suradnja škola sa socijalnim službama. Škola je, naime, obvezna ne samo prijaviti slučajeve teško i vrlo teško neprihvatljivog ponašanja, nego i zatražiti izvješće o poduzetim mjerama kako bi stručni suradnici mogli uskladiti daljnje postupke i aktivnosti.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


