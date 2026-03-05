Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objavilo je preporuke sa savjetima za putovanja u strane zemlje, a sve zemlje svijeta su pritom na ovom "semaforu" svrstane u četiri kategorije - od zelene do crvene, s obzirom na procjenu sigurnosnih rizika.

U crvenom su 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje. U ‘crvenoj boji‘ su i Ukrajina te Afganistan, Libija, Gvineja Bisau, Južni Sudan, Mali, Somalija, Sudan i Srednjoafrička Republika.

Narančastom bojom označeno je 28 zemalja, te se za te zemlje savjetuje putovanje u slučaju krajnje nužde. Na ovom popisu se nalazi i Hrvatska.

Žutom bojom je označena 61 država, a iz Europe je tu samo Albanija. Žuta boja znači - putovanje uz dodatne mjere opreza.


Foto: Google maps/Screenshot


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Muško štene zlatno...
Odgajivačnica GOLDWIND...
Stenci toy i mi...
Stenci toy i mini pudl...
Toy Pudle na p...
Nasa odgajivacnica se ...
Maine Coon macici ...
Maine Coon macici vrhu...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:191

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa