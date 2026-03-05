Ministarstvo vanjskih poslova Srbije

preporuke sa savjetima za putovanja

četiri kategorije

23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike

ne preporučuje putovanje

Narančastom bojom

28 zemalja

putovanje u slučaju krajnje nužde

Hrvatska

Žutom bojom

61 država,

putovanje uz dodatne mjere opreza

objavilo jeu strane zemlje, a sve zemlje svijeta su pritom na ovom "semaforu" svrstane u- od zelene do crvene, s obzirom na procjenu sigurnosnih rizika.U crvenom suu koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga. U ‘crvenoj boji‘ su i Ukrajina te Afganistan, Libija, Gvineja Bisau, Južni Sudan, Mali, Somalija, Sudan i Srednjoafrička Republika.označeno je, te se za te zemlje savjetuje. Na ovom popisu se nalazi ije označenaa iz Europe je tu samo Albanija. Žuta boja znači -