Srbija objavila "semafor" sigurnosti za putovanja: Hrvatska u narančastoj zoni
05.03.2026. 9:04
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objavilo je preporuke sa savjetima za putovanja u strane zemlje, a sve zemlje svijeta su pritom na ovom "semaforu" svrstane u četiri kategorije - od zelene do crvene, s obzirom na procjenu sigurnosnih rizika.
U crvenom su 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje. U ‘crvenoj boji‘ su i Ukrajina te Afganistan, Libija, Gvineja Bisau, Južni Sudan, Mali, Somalija, Sudan i Srednjoafrička Republika.
Narančastom bojom označeno je 28 zemalja, te se za te zemlje savjetuje putovanje u slučaju krajnje nužde. Na ovom popisu se nalazi i Hrvatska.
Žutom bojom je označena 61 država, a iz Europe je tu samo Albanija. Žuta boja znači - putovanje uz dodatne mjere opreza.
Foto: Google maps/Screenshot
Foto: Google maps/Screenshot
