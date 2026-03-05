Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata tijekom siječnja i veljače nadzirala je zimska sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje, u skladu s Programom rada za 2026. godinu i odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

U tom razdoblju obavljeno je ukupno 305 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđen 51 prekršaj.

Nepravilnosti su se najčešće odnosile na nepravilno ili nepostojeće isticanje cijena, uključujući snižene i referentne cijene, cijene po jedinici mjere te uvjete prodaje. Inspektori su također utvrdili slučajeve nepridržavanja istaknute maloprodajne cijene, kao i nepravilnosti vezane uz obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača.

U osam slučajeva utvrđena je nepoštena, odnosno zavaravajuća poslovna praksa. Riječ je o situacijama u kojima su trgovci potrošače dovodili u zabludu oko visine popusta. Primjerice, kao referentna cijena ponekad je bila istaknuta cijena viša od najniže cijene u prethodnih 30 dana, čime je prikazivano veće sniženje nego što je stvarno bilo. U pojedinim slučajevima trgovci su kao sniženu cijenu navodili cijenu jednaku ili čak višu od referentne.

Dio nepravilnosti trgovci su otklonili već tijekom nadzora, pa za njih nisu pokrenuti prekršajni postupci. Za ostale utvrđene prekršaje, uključujući i one vezane uz nepoštenu poslovnu praksu, inspektori poduzimaju zakonom propisane mjere.

Podsjetimo, tijekom posebnih oblika prodaje trgovci moraju jasno istaknuti sniženu cijenu te najnižu cijenu proizvoda u posljednjih 30 dana prije sniženja, takozvanu referentnu cijenu.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




