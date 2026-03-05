Tržišna inspekcija Državnog inspektorata

Foto: Pexels.com/Ilustracija

tijekom siječnja i veljače nadzirala jei druge posebne oblike prodaje, u skladu sgodinu i odredbamaU tom razdoblju obavljeno je ukupno, pri čemu je utvrđenNepravilnosti su se najčešće odnosile naisticanje cijena, uključujući snižene i referentne cijene, cijene po jedinici mjere te uvjete prodaje. Inspektori su također utvrdili slučajeveistaknute maloprodajne cijene, kao ivezane uz obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača.U osam slučajeva utvrđena je nepoštena, odnosnoposlovna praksa. Riječ je o situacijama u kojima su trgovci potrošače dovodili uoko visine popusta. Primjerice, kao referentna cijena ponekad je bila istaknuta cijena viša od najniže cijene u prethodnih 30 dana, čime je prikazivano veće sniženje nego što je stvarno bilo. U pojedinim slučajevima trgovci su kao sniženu cijenu navodili cijenuod referentne.Dio nepravilnosti trgovci suveć tijekom nadzora, pa za njihprekršajni postupci. Za ostale utvrđene prekršaje, uključujući i one vezane uz, inspektori poduzimaju zakonom propisane mjere.Podsjetimo, tijekom posebnih oblika prodaje trgovci morajusniženu cijenu te najnižu cijenu proizvoda u posljednjih 30 dana prije sniženja, takozvanu referentnu cijenu.