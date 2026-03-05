Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U petak, 6. ožujka, na pulskom stadionu Aldo Drosina bit će odigrana utakmica 25. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige u kojoj je Istra 1961 domaćin našoj momčadi s početkom u 18 sati.

Kao i na svakom gostovanju, očekuje se dolazak i navijača Osijeka, odnosno pripadnika Kohorte. Za njih je kao i do sada osigurano mjesto na južnoj tribini, a ulaznice se mogu kupiti online.

Svim našim navijačima želimo sretan put u Pulu i da se kući vrate zadovoljni nastupom Bijelo-plavih!


Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




