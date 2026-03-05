petak, 6. ožujka

25. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige

Istra 1961

18 sati

Kohorte

južnoj tribini

Svim našim navijačima želimo sretan put u Pulu i da se kući vrate zadovoljni nastupom Bijelo-plavih!

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

, na pulskom stadionubit će odigrana utakmicau kojoj jedomaćin našoj momčadi s početkom uKao i na svakom gostovanju, očekuje se dolazak i navijača Osijeka, odnosno pripadnika. Za njih je kao i do sada osigurano mjesto na, a ulaznice se mogu kupiti