Gostovanje u Puli: Bijelo-plavi protiv Istre 1961
05.03.2026. 10:16
U petak, 6. ožujka, na pulskom stadionu Aldo Drosina bit će odigrana utakmica 25. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige u kojoj je Istra 1961 domaćin našoj momčadi s početkom u 18 sati.
Kao i na svakom gostovanju, očekuje se dolazak i navijača Osijeka, odnosno pripadnika Kohorte. Za njih je kao i do sada osigurano mjesto na južnoj tribini, a ulaznice se mogu kupiti online.
Svim našim navijačima želimo sretan put u Pulu i da se kući vrate zadovoljni nastupom Bijelo-plavih!
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
