Zračna luka Osijek

Policijske uprave osječko-baranjske Ladislava Becea

Darija Premeca

obilazak

razmjenu informacija i usklađivanje operativnih tema

jačanja suradnje

Foto: Zračna luka Osijek

ugostila je načelnikai njegovog zamjenika. Tijekom radnog posjeta održan jeprostora zračne luke te aktualnih građevinskih radova, s naglaskom na dionice i aktivnosti koje se odnose na policijske sadržaje i organizaciju rada na graničnom prijelazu.Posjet je iskorišten za, s ciljem daljnjegi održavanja visoke razine sigurnosti te protočnosti procesa u putničkom prometu tijekom rekonstrukcije i nakon završetka radova.Zračna luka Osijek zahvaljuje Policijskoj upravi OBŽ na kontinuiranoj suradnji i podršci.