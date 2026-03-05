Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Zračna luka Osijek ugostila je načelnika Policijske uprave osječko-baranjske Ladislava Becea i njegovog zamjenika Darija Premeca. Tijekom radnog posjeta održan je obilazak prostora zračne luke te aktualnih građevinskih radova, s naglaskom na dionice i aktivnosti koje se odnose na policijske sadržaje i organizaciju rada na graničnom prijelazu.

Posjet je iskorišten za razmjenu informacija i usklađivanje operativnih tema, s ciljem daljnjeg jačanja suradnje i održavanja visoke razine sigurnosti te protočnosti procesa u putničkom prometu tijekom rekonstrukcije i nakon završetka radova.

Zračna luka Osijek zahvaljuje Policijskoj upravi OBŽ na kontinuiranoj suradnji i podršci.


Foto: Zračna luka Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Chow Chow Cau C...
Odgajivacnica Royal Ra...
Pomeranac prelepi ...
Pomeranac Boo. Stenci...
Garsonijera Osijek...
Iznajmljujem namješten...
Štenci pomeranskog...
Štenci pomeranskog špi...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:77

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa