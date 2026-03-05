Suradnja za sigurnije nebo: Radni posjet Policijske uprave OBŽ Zračnoj luci Osijek
05.03.2026. 9:30
Zračna luka Osijek ugostila je načelnika Policijske uprave osječko-baranjske Ladislava Becea i njegovog zamjenika Darija Premeca. Tijekom radnog posjeta održan je obilazak prostora zračne luke te aktualnih građevinskih radova, s naglaskom na dionice i aktivnosti koje se odnose na policijske sadržaje i organizaciju rada na graničnom prijelazu.
Posjet je iskorišten za razmjenu informacija i usklađivanje operativnih tema, s ciljem daljnjeg jačanja suradnje i održavanja visoke razine sigurnosti te protočnosti procesa u putničkom prometu tijekom rekonstrukcije i nakon završetka radova.
Zračna luka Osijek zahvaljuje Policijskoj upravi OBŽ na kontinuiranoj suradnji i podršci.
Foto: Zračna luka Osijek
Posjet je iskorišten za razmjenu informacija i usklađivanje operativnih tema, s ciljem daljnjeg jačanja suradnje i održavanja visoke razine sigurnosti te protočnosti procesa u putničkom prometu tijekom rekonstrukcije i nakon završetka radova.
Zračna luka Osijek zahvaljuje Policijskoj upravi OBŽ na kontinuiranoj suradnji i podršci.
Foto: Zračna luka Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)