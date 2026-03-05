Otvoren poziv vrijedan 106 milijuna eura za energetsku obnovu zgrada javnog sektora
05.03.2026. 8:45
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora u okviru Programa Konkurentnost i kohezija (PKK), s ukupnom alokacijom od 106 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Poziv je objavljen 30. prosinca 2025. godine, a prijave su otvorene od 2. ožujka 2026. do 4. svibnja 2026. u 12 sati. Evaluacija projektnih prijedloga započinje 5. svibnja 2026.
Predviđeni rok za dovršetak projekata energetske obnove je 31. prosinca 2029. godine.
Cilj Poziva je povećanje energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 te poboljšanje kvalitete boravka u javnim prostorima.
Projekti trebaju ostvariti:
- najmanje 50 % uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje,
- najmanje 30 % uštede godišnje primarne energije, uz smanjenje emisija CO2 u odnosu na stanje prije obnove.
Za zgrade koje imaju status kulturnog dobra primjenjuju se prilagođeni uvjeti.
Tko se može prijaviti?
Prihvatljivi prijavitelji su:
- tijela državne vlasti i državne uprave,
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- javne ustanove,
- vjerske zajednice te
- udruge koje obavljaju društvene djelatnosti putem javnih ovlasti.
Prijaviti se mogu zgrade u 100 % vlasništvu javnog sektora u kojima se na najmanje 80 % ukupne korisne površine obavljaju društvene djelatnosti, uključujući obrazovanje, zdravstvo, kulturu, socijalnu skrb (uz propisana ograničenja), sport, pravosuđe, sigurnost, vatrogastvo i druge javne funkcije.
Što se sufinancira?
Pozivom se sufinancira:
- izrada projektne dokumentacije do 85 %,
-integralna energetska obnova do 60 %,
- dubinska, sveobuhvatna i kružna obnova do 80 % prihvatljivih troškova.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 12 milijuna eura, uz unaprijed definirane maksimalne prihvatljive troškove po četvornom metru, ovisno o vrsti obnove.
Novim Pozivom dodatno se potiče kružna obnova, odnosno obnova napuštenih zgrada koje se vraćaju u funkciju obavljanja društvenih djelatnosti. Kod sveobuhvatne obnove, uz povećanje potresne otpornosti, uvodi se i obveza provedbe mjera zaštite od požara.
Zgrade u kojima se pruža dugotrajna rezidencijalna skrb nisu prihvatljive za sufinanciranje, u skladu s ciljem sprječavanja segregacije i poštivanja temeljnih prava.
Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dodaju i kako je za ovaj poziv osigurana i stručna podrška prijaviteljima koju pruža Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a odnosi se na pripremu projektnih prijedloga. Prijave za ovu vrstu podrške moguće su do 3. travnja 2026. godine.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)