Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

energetsku obnovu zgrada

Programa Konkurentnost i kohezija

106 milijuna eura

od 2. ožujka 2026. do 4. svibnja 2026.

31. prosinca 2029.

povećanje energetske učinkovitosti

Projekti trebaju ostvariti:

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su:

100 % vlasništvu

društvene djelatnosti

Što se sufinancira?

Pozivom se sufinancira:

12 milijuna eura

maksimalne

kružna obnova

obnova napuštenih zgrada

nisu prihvatljive

Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

stručna podrška

objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga zajavnog sektora u okviru(PKK), s ukupnom alokacijom odiz Europskog fonda za regionalni razvoj.Poziv je objavljen 30. prosinca 2025. godine, a prijave su otvoreneu 12 sati. Evaluacija projektnih prijedloga započinje 5. svibnja 2026.Predviđeni rok za dovršetak projekata energetske obnove jegodine.Cilj Poziva jezgrada javnog sektora, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 te poboljšanje kvalitete boravka u javnim prostorima.- najmanje 50 % uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje,- najmanje 30 % uštede godišnje primarne energije, uz smanjenje emisija CO2 u odnosu na stanje prije obnove.Za zgrade koje imaju status kulturnog dobra primjenjuju se prilagođeni uvjeti.- tijela državne vlasti i državne uprave,- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,- javne ustanove,- vjerske zajednice te- udruge koje obavljaju društvene djelatnosti putem javnih ovlasti.Prijaviti se mogu zgrade ujavnog sektora u kojima se na najmanje 80 % ukupne korisne površine obavljaju, uključujući obrazovanje, zdravstvo, kulturu, socijalnu skrb (uz propisana ograničenja), sport, pravosuđe, sigurnost, vatrogastvo i druge javne funkcije.- izrada projektne dokumentacije do 85 %,-integralna energetska obnova do 60 %,- dubinska, sveobuhvatna i kružna obnova do 80 % prihvatljivih troškova.Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi, uz unaprijed definiraneprihvatljive troškove po četvornom metru, ovisno o vrsti obnove.Novim Pozivom dodatno se potiče, odnosnokoje se vraćaju u funkciju obavljanja društvenih djelatnosti. Kod sveobuhvatne obnove, uz povećanje potresne otpornosti, uvodi se i obveza provedbe mjera zaštite od požara.Zgrade u kojima se pruža dugotrajna rezidencijalna skrbza sufinanciranje, u skladu s ciljem sprječavanja segregacije i poštivanja temeljnih prava.Izdodaju i kako je za ovaj poziv osigurana iprijaviteljima koju pruža Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a odnosi se na pripremu projektnih prijedloga. Prijave za ovu vrstu podrške moguće su do 3. travnja 2026. godine.