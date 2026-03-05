Trideseto zlato za 30 godina zajedništva: "Lipa" ponovno u vrhu zborskog pjevanja
05.03.2026. 7:48
Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa“ iz Osijeka još je jednom potvrdilo svoj status u samom vrhu zborskoga pjevanja osvojivši novu zlatnu plaketu na natjecanju u Križevcima protekloga vikenda. No, ovo 30. jubilarno zlato u povijesti „Lipe“ nosi duboku emocionalnu i profesionalnu simboliku – ono je kruna 30 godina zajedničkoga umjetničkog rada dirigentice Valerije Fischbach i kodirigentice Ozane Tomić.
Tri desetljeća predanosti, povjerenja i vrhunskih glazbenih ostvarenja kulminirala su upravo u Križevcima, gdje je Ozana Tomić, dugogodišnji „tihi partner“ i oslonac Društva iz sjene, preuzela dirigentsku palicu. U gesti dubokoga međusobnog poštovanja, dirigentica Fischbach prepustila je vodstvo mješovitoga zbora svojoj kolegici, a Tomić je sjajnim nastupom potvrdila svoju stručnost i osigurala novo, povijesno zlato za ,,Lipu”!
Naime, u križevačkom Hrvatskom domu, 28. veljače 2026. s početkom u 12 sati, održano je 1. Međunarodno natjecanje zborova „Choral Pop – Singing & Dancing”, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa, Hrvatskoga pjevačkog društva „Kalnik” i Pučkoga otvorenog učilišta Križevci.
Na spomenutom je natjecanju nastupilo 12 zborova iz Ivanca, Nove Gradiške, Osijeka, Rijeke, Velike Gorice, Vrbanja na Hvaru, Zagreba te Zrenjanina u Srbiji, koji su publici i žiriju predstavili atraktivan program popularne zborske glazbe uz pokret i scenski nastup. Ocjenjivački sud činili su: Radmila Bocek, Tomislav Čekolj, Bojan Pogrmilović i Branko Starc iz Hrvatske te Martina Prevejšek iz Slovenije.
Glazbeni program kojim je "Lipa” osigurala jubilarno zlato bio je stilski besprijekoran i energetski moćan. Uz filmsku eleganciju teme City of Stars (La La Land) i emotivni domaći hit Do posljednjeg daha Nene Belana (u obradi lipaša Krešimira Pajtlera) kulminaciju je označila kultna Don’t Stop Me Now Freddieja Mercuryja. Upravo taj naslov najbolje opisuje trenutačni zanos "Lipe” – nezaustavljivu energiju koja ih vodi ususret velikom jubileju.
Ozana Tomić ne samo da je opravdala povjerenje, već je za svoj nastup nagrađena Posebnom dirigentskom nagradom za izniman umjetnički dojam, dok je Krešimir Pajtler nagrađen Posebnom nagradom za vrsnu klavirsku pratnju (a lipaši bi dodali i genijalan zborski aranžman).
Ovaj niz uspjeha i priznanja najljepši je moguć uvod u veliku 150. obljetnicu Hrvatskoga
pjevačkog društva „Lipa“. Sreća i ponos koji vladaju među lipašicama i lipašima potvrđuju da, baš kao u stihovima koje su izveli, nemaju namjeru stati!
„Ovo nije samo pobjeda na natjecanju, ovo je proslava našega zajedničkog puta koji traje tri desetljeća“, poručuju iz Društva, ističući kako je upravo ta neraskidiva veza između dviju dirigentica i zbora ključ dugovječnosti i kvalitete. Na kraju, ovaj povijesni rezultat ne bi bio moguć bez onih koji su srce i duša Društva – samih pjevačica i pjevača. Njihov predani rad, nebrojeni sati uloženi u probe te zajedništvo koje se u ,,Lipi” brižno prenosi generacijama, istinski su temelj svakoga osvojenog zlata. Upravo ta sinergija Upravnoga odbora na čelu s predsjednikom Dragom Žagarom, dirigentica i pjevača stvorila je neraskidivu obitelj koja glazbom, već stoljeće i pol, osvaja srca publike i struke.
Foto: HPD Lipa
