Foto: HPD Lipa

iz Osijeka još je jednom potvrdilo svoj status u samomosvojivši novuna natjecanju uprotekloga vikenda. No, ovou povijesti „Lipe“ nosi duboku– ono je kruna 30 godina zajedničkoga umjetničkog rada dirigenticei kodirigenticeTri desetljeća predanosti, povjerenja i vrhunskih glazbenih ostvarenja kulminirala su upravo u Križevcima, gdje je, dugogodišnji „tihi partner“ i oslonac Društva iz sjene, preuzela dirigentsku palicu. U gesti dubokoga međusobnog poštovanja, dirigentica Fischbach prepustila je vodstvo mješovitoga zbora svojoj kolegici, a Tomić je sjajnim nastupom potvrdila svojui osigurala novo, povijesno zlato za ,,Lipu”!Naime, u križevačkom Hrvatskom domu, 28. veljače 2026. s početkom u 12 sati, održano je, u organizacijiNa spomenutom je natjecanju nastupilo 12 zborova iz I, koji su publici i žiriju predstavili atraktivan program popularne zborske glazbe uz pokret i scenski nastup. Ocjenjivački sud činili su:izGlazbeni program kojim je "Lipa” osigurala jubilarno zlato bio je stilski. Uz filmsku eleganciju teme(La La Land) i emotivni domaći hit(u obradi lipaša) kulminaciju je označila kultna. Upravo taj naslov najbolje opisuje trenutačni zanos "Lipe” – nezaustavljivu energiju koja ih vodi ususret velikom jubileju.ne samo da jepovjerenje, već je za svoj nastup nagrađena, dok jenagrađen(a lipaši bi dodali i genijalan zborski aranžman).Ovaj niz uspjeha i priznanja najljepši je moguć uvod u veliku 150. obljetnicu Hrvatskogapjevačkog društva „Lipa“.koji vladaju među lipašicama i lipašima potvrđuju da, baš kao u stihovima koje su izveli, nemaju namjeru stati!“, poručuju iz Društva, ističući kako je upravo taizmeđu dviju dirigentica i zbora ključ dugovječnosti i kvalitete. Na kraju, ovaj povijesni rezultat ne bi bio moguć bez onih koji su srce i duša Društva – samih pjevačica i pjevača. Njihov predani rad, nebrojeni sati uloženi u probe te zajedništvo koje se u ,,Lipi” brižno, istinski su temelj svakoga osvojenog zlata. Upravo ta sinergija Upravnoga odbora na čelu s predsjednikom Dragom Žagarom, dirigentica i pjevača stvorila je neraskidivu obitelj koja glazbom, već stoljeće i pol, osvaja srca publike i struke.