Servisne informacije [5. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
05.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, na sjevernom Jadranu moguće i dugotrajnija. U noći i ujutro uz više oblaka na istoku i krajnjem jugu još može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Jutarnja temperatura 4°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati - Kolodvorska 99-125, Kozjačka ulica 75-113/a, Prenjska ulica 69-71, Psunjska 151-183
od 8:00 do 12:00 sati - Cvjetkova ulica 10, 10/a, 10/b, 12, 50/a, 11-19 nep, 19/a, 21, 21/a, 23-27 nep, Gorička 2, 1, 5, 5/a, 5/a, 7-9 nep, Krstova ulica 52, Matije Gupca 10-30 par, 5-7 nep, 7/a, 9-11 nep, 11/a, 13, 13/a, 15, 21-23 nep, Ulica Ive Tijardovića 6-8 par, 1,1/a,1/b, 3, 3/a, 5-7 nep, Ulica sv. Petka 32-36 par, 36/a, 38-40 par, 40/a, 1-3 nep, 3/a, 5-7 nep, 7/a, 9-11 nep, 11/a, 11/b, 13, 17, 17/a, 19/a, 19/b, 19/c, 19/d, 21-23 nep, 23/a, 25-27 nep, 27/a, 27/b, 27/c, 29-33 nep, 33/a, 35-39 nep, Zmaj Jove Jovanovića1-7 nep
od 8:30 do 11:30 sati - Dalmatinska 36, 27-29, Sljemenska ulica 2-56, čvrsnička ulica 87-95 nep
od 9:00 do 14:00 sati - Sljemenska ulica 1/a-29/a, Snježnička ulica 2-22, 1-29
od 11:00 do 13:00 sati - Reisnerova ulica 1, 1/a, 3-15 nep, Ulica Bartula Kašića 20-22 par, 22/a, 24-34 par, 34/a, 38-48 par, Ulica Dobriše Cesarića 40-44 par, 23, 23/a, 23/b, 23/c, 23/d, 23/e, 23/f, 23/g, 23/h, 25, 25/b, 31
Tenja
od 12:00 do 14:00 sati - Antunovačka 26-40, 5-23, Cetinska 2-20, 1-15, Savska 2-6, 1-5
Višnjevac
od 8:30 do 11:00 sati - Petra Zoranića 2/a-36, 1-41
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-07.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [05.-11.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Čitaonica knjižnice Centra na kulturu Čepin: Promocija zbirke pjesama "Moje pjesme moji snovi"
