Vijesti::Kultura
Na 5. sjednici Skupštine Hrvatski sabor kulture, održanoj krajem veljače ove godine u prostorijama HSK-a u Zagrebu, Tomislavu Levaku dodijeljena je Zlatna diploma za 33-godišnji uspješan rad na širenju i razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture, kao i Znak zahvalnosti za obnašanje dužnosti člana Upravnog odbora u četiri mandata.

Tomislav Levak doktor je komunikacijskih znanosti i istaknuti kulturni djelatnik s više od tri desetljeća kontinuiranog i uspješnog rada u području kulturno-umjetničkog amaterizma.

Od 1993. godine aktivan je član Hrvatskoga pjevačkog društva „Lipa“ iz Osijeka, jednoga od najuglednijih i najtrofejnijih pjevačkih društava u Hrvatskoj i regiji. U razdoblju njegova djelovanja Društvo je osvojilo čak 30 zlatnih plaketa, medalja i diploma na domaćim i međunarodnim natjecanjima, uključujući i više Grand Prix nagrada te titula pobjednika u svojim kategorijama.

Uz bogatu pjevačku aktivnost, Levak je dao snažan doprinos organizacijskom i upravljačkom razvoju Društva. Od 2005. do 2026. godine bio je neprekidno član Upravnog odbora HPD-a „Lipa“, od 2005. do 2020. obnašao je dužnost glasnogovornika, a od 2008. do 2020. i dopredsjednika Društva. U tom je razdoblju inicirao i aktivno sudjelovao u osmišljavanju i provedbi brojnih projekata koji su znatno unaprijedili vidljivost i prepoznatljivost „Lipe“ u Hrvatskoj i inozemstvu.

Posebno se ističu dvije serije velikih vokalno-instrumentalnih pop-rock koncerata pod nazivom „Bum! Tres! LIPA Ples“, realizirane od 2009. do 2010. te od 2015. do 2016. godine na brojnim lokacijama u Hrvatskoj i Mađarskoj. Riječ je o produkcijski zahtjevnim projektima koji su značajno proširili umjetnički izričaj Društva i pridonijeli njegovoj afirmaciji izvan okvira klasične zborske scene.

Za svoj dugogodišnji i predani rad višestruko je nagrađivan i priznanjima HPD-a „Lipa“. Od 2019. godine stalni je član organizacijskog odbora međunarodnog festivala i natjecanja zborova Adriatic Pearl u Dubrovniku, koji svake dvije godine organizira međunarodna zborska organizacija Meeting Music.

Na nacionalnoj razini tijekom petnaest godina aktivno je sudjelovao u radu Hrvatskog sabora kulture. Od 2009. do 2024. godine bio je član Upravnog odbora HSK-a u četiri uzastopna mandata, a istodobno je djelovao i kao član odnosno zamjenik člana Skupštine HSK-a, predstavljajući Osječko-baranjsku županija.

Svojim umjetničkim, organizacijskim i upravljačkim angažmanom Tomislav Levak kontinuirano doprinosi razvoju, profesionalizaciji i međunarodnoj afirmaciji hrvatskoga zborskog amaterizma.

"Kao što sam i istaknuo na dodjeli priznanja i nagrada - iznimna mi je čast što sam među prva četiri dobitnika ovih novih nagrada i priznanja Hrvatskoga sabora kulture kao krovne organizacije kulturno-umjetničkih društava. Kada sam 2009. godine, kao tada najmlađi član, ušao u Upravni odbor HSK, nisam niti sanjao da će sve potrajati toliko dugo i da će biti toliko uspješno. Posebno sam počašćen što sam se našao rame uz rame s doajenima kulturno-umjetničkog amaterizma u Hrvatskoj i što sam faktički bio jedini predstavnik vokalne glazbe. Ovo gledam kao svojevrsnu "krunu" mojega dosadašnjeg dugogodišnjeg predanog rada u kulturno-umjetničkom amaterizmu. Hvala od srca Hrvatskom saboru kulture, osobito kolegama iz Upravnog odbora i Skupštine te djelatnicima stručnih službi. Naravno, veliko hvala i mojem Hrvatskom pjevačkom društvu 'Lipa' koje je najviše zaslužno za to što sam uspio postići", istaknuo je Tomislav Levak.

Čestitam Tomislavu Levaku na predanom radu, dugogodišnjem doprinosu i iznimnim postignućima u razvoju i promicanju kulturno-umjetničkog amaterizma. Hrvatski sabor kulture krovna je organizacija i savez udruga koji okuplja i koordinira rad kulturno-umjetničkog amaterizma u Hrvatskoj. S područja Osječko-baranjske županije ukupno su 43 udruge članice sabora.“ - Marko Perković, član Skupštine Hrvatskog sabora kulture, predstavnik udruga članica s područja Osječko-baranjske županije.


Tekst i foto: HSK


