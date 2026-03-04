5. sjednici Skupštine Hrvatski sabor kulture

Tekst i foto: HSK

Na, održanoj krajem veljače ove godine u prostorijama HSK-a u Zagrebu,dodijeljena jeza 33-godišnjina širenju i razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture, kao i Znak zahvalnosti za obnašanje dužnosti člana Upravnog odbora u četiri mandata.Tomislav Levak doktor jes više od tri desetljeća kontinuiranog i uspješnog rada u području kulturno-umjetničkog amaterizma.Od 1993. godine aktivan je član, jednoga od najuglednijih i najtrofejnijih pjevačkih društava u Hrvatskoj i regiji. U razdoblju njegova djelovanja Društvo je osvojilo čakna domaćim i međunarodnim natjecanjima, uključujući i više Grand Prix nagrada te titula pobjednika u svojim kategorijama.Uz bogatu pjevačku aktivnost, Levak je daoorganizacijskom i upravljačkom razvoju Društva. Od 2005. do 2026. godine bio je neprekidno član, od 2005. do 2020. obnašao je dužnost glasnogovornika, a od 2008. do 2020. i dopredsjednika Društva. U tom je razdoblju inicirao i aktivno sudjelovao u osmišljavanju i provedbi brojnih projekata koji su znatno unaprijedili vidljivost i prepoznatljivost „Lipe“ u Hrvatskoj i inozemstvu.Posebno se ističu dvije serije velikih vokalno-instrumentalnih pop-rock koncerata pod nazivom „“, realizirane od 2009. do 2010. te od 2015. do 2016. godine na brojnim lokacijama u Hrvatskoj i Mađarskoj. Riječ je o produkcijski zahtjevnim projektima koji su značajno proširili umjetnički izričaj Društva i pridonijeli njegovoj afirmaciji izvan okvira klasične zborske scene.Za svoj dugogodišnji i predani rad višestruko je nagrađivan i priznanjima HPD-a „Lipa“. Od 2019. godine stalni je član organizacijskog odbora međunarodnog festivala i natjecanja zborova, koji svake dvije godine organizira međunarodna zborska organizacijaNa nacionalnoj razini tijekom petnaest godina aktivno je sudjelovao u radu. Od 2009. do 2024. godine bio je član Upravnog odbora HSK-a u četiri uzastopna mandata, a istodobno je djelovao i kao član odnosno zamjenik člana Skupštine HSK-a, predstavljajući Osječko-baranjsku županija.Svojim umjetničkim, organizacijskim i upravljačkim angažmanomkontinuirano doprinosihrvatskoga zborskog amaterizma.", istaknuo je.“ -, član Skupštine Hrvatskog sabora kulture, predstavnik udruga članica s područja Osječko-baranjske županije.