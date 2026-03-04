Grad Osijek

uskrsnice

600.000 eura

Veći cenzus i veći iznosi za umirovljenike

520 eura mirovine

291,99 eura

60 eura

120 eura

13,27 eura

53,09 eura

1,2 milijuna eura

Uskrsnice i za socijalno ugrožene građane

60,00 eura

Nastavak mjere za djecu s inkluzivnim dodatkom

60 eura

80.000 eura

Ivan Radić

Sustavno povećavamo ulaganja u treću životnu dob

Za mjere namijenjene umirovljenicima u 2026. godini planirano je ukupno 2,98 milijuna eura, što je povećanje od 543 posto u odnosu na 2021. godinu. Najznačajnije mjere uključuju besplatan javni gradski prijevoz za umirovljenike, koji mjesečno koristi oko 11.800 korisnika, mjesečni dodatak za umirovljenike s najnižim mirovinama te ulaganja u proširenje kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek. Grad Osijek nastavlja provoditi mjere s ciljem povećanja kvalitete života starijih i socijalno osjetljivih sugrađana

Grad Osijek nastavlja s provedbom mjera socijalne skrbi te će prigodom nadolazećeg Uskrsa isplatiti jednokratnu novčanu pomoć (uskrsnicu) najranjivijim skupinama građana. Pravo na isplatu ostvaruju sljedeće kategorije:

UMIROVLJENICI

Iznos uskrsnice za umirovljenike određuje se prema visini njihove mirovine:

SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE

BESKUĆNICI

DJECA

i ove će godine isplatitiumirovljenicima, korisnicima Socijalnog programa te djeci korisnicima inkluzivnog dodatka. Za isplatu uskrsnica u Proračunu za 2026. godinu osigurano jeCenzusi i iznosi kontinuirano se povećavaju od početka mandata aktualne gradske uprave 2021. godine. Tako je cenzus za ostvarivanje prava na uskrsnicu povećan na, čak 78,08 posto više nego 2021. godine, kada je iznosioNajniži iznos uskrsnice u 2026. godini iznosit će, a najviši. U usporedbi s 2021. godinom, kada je najniža uskrsnica iznosila, a najviša, riječ je o višestrukom povećanju.Ukupno planirani iznos za uskrsnice i božićnice u 2026. godini iznosi, što je 151,15 posto više nego 2021. godine.Uskrsnicu u iznosu odprimit će i korisnici Socijalnog programa Grada Osijeka – samci i obitelji korisnici naknade za troškove stanovanja, korisnici pučke kuhinje na teret Grada te beskućnici smješteni u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika.Grad Osijek nastavlja mjeru uvedenu 2024. godine te će uskrsnicu oddobiti i djeca korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine. Za ovu je namjenu osigurano, što je 50 posto više nego prošle godine.Gradonačelnik: ””, poručuje osječki gradonačelnik Radić.: Svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna s svim dodacima) ili ukupna mirovinska primanja s primitkom od rada ne prelaze iznos od 520,00 EUR.- umirovljenici s mirovinom do 200,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 120,00 eura-umirovljenici s mirovinom do 200,01 do 370,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 80,00 eura- umirovljenici s mirovinom do 370,01-520,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 60,00 eura.: Korisnici koji se nalaze u evidenciji Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, a koji su nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji: Osobe koje koriste usluge smještaja u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika u Osijeku: Djeci u dobi do 18 godina koja su korisnici prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatkaSocijalno ugrožene osobe, beskućnici i djeca korisnici inkluzivnog dodatka ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 60,00 eura. Isplata će se obaviti temeljem evidencije Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka i podataka Hrvatskog Zavoda za socijalni rad, Područni ured Osijek.Za umirovljenike koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu, isplata će se izvršiti temeljem popisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje putem poštanskih uputnica na kućne adrese umirovljenika.Umirovljenici koji su korisnici inozemne mirovine i čija ukupna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 520 eura kao i umirovljenici koji rade u nepunom radnom vremenu i čiji ukupni prihod s osnove rada i mirovine ne prelaze iznos od 520 eura za isplatu uskrsnice podnose PRIJAVU nadležnom Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.Prijava se podnosi u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo na adresi u Osijeku, Ruđera Boškovića 1. Uz zahtjev, ovisno o statusu, treba priložiti dokaz o visini mirovine (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Osijek i/ili poslovne banke u kojoj primaju mirovinu) i potvrdu poslodavca o isplaćenoj plaći iz prethodnog mjeseca. Rok za prijavu je 3. travnja 2026.