Grad Osijek brine za starije i najmlađe – uskrsnice veće nego ikad
04.03.2026. 10:34
Grad Osijek i ove će godine isplatiti uskrsnice umirovljenicima, korisnicima Socijalnog programa te djeci korisnicima inkluzivnog dodatka. Za isplatu uskrsnica u Proračunu za 2026. godinu osigurano je 600.000 eura.
Veći cenzus i veći iznosi za umirovljenike
Cenzusi i iznosi kontinuirano se povećavaju od početka mandata aktualne gradske uprave 2021. godine. Tako je cenzus za ostvarivanje prava na uskrsnicu povećan na 520 eura mirovine, čak 78,08 posto više nego 2021. godine, kada je iznosio 291,99 eura.
Najniži iznos uskrsnice u 2026. godini iznosit će 60 eura, a najviši 120 eura. U usporedbi s 2021. godinom, kada je najniža uskrsnica iznosila 13,27 eura, a najviša 53,09 eura, riječ je o višestrukom povećanju.
Ukupno planirani iznos za uskrsnice i božićnice u 2026. godini iznosi 1,2 milijuna eura, što je 151,15 posto više nego 2021. godine.
Uskrsnice i za socijalno ugrožene građane
Uskrsnicu u iznosu od 60,00 eura primit će i korisnici Socijalnog programa Grada Osijeka – samci i obitelji korisnici naknade za troškove stanovanja, korisnici pučke kuhinje na teret Grada te beskućnici smješteni u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika.
Nastavak mjere za djecu s inkluzivnim dodatkom
Grad Osijek nastavlja mjeru uvedenu 2024. godine te će uskrsnicu od 60 eura dobiti i djeca korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine. Za ovu je namjenu osigurano 80.000 eura, što je 50 posto više nego prošle godine.
Gradonačelnik Ivan Radić: ”Sustavno povećavamo ulaganja u treću životnu dob”
”Za mjere namijenjene umirovljenicima u 2026. godini planirano je ukupno 2,98 milijuna eura, što je povećanje od 543 posto u odnosu na 2021. godinu. Najznačajnije mjere uključuju besplatan javni gradski prijevoz za umirovljenike, koji mjesečno koristi oko 11.800 korisnika, mjesečni dodatak za umirovljenike s najnižim mirovinama te ulaganja u proširenje kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek. Grad Osijek nastavlja provoditi mjere s ciljem povećanja kvalitete života starijih i socijalno osjetljivih sugrađana”, poručuje osječki gradonačelnik Radić.
Grad Osijek nastavlja s provedbom mjera socijalne skrbi te će prigodom nadolazećeg Uskrsa isplatiti jednokratnu novčanu pomoć (uskrsnicu) najranjivijim skupinama građana. Pravo na isplatu ostvaruju sljedeće kategorije:
UMIROVLJENICI: Svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna s svim dodacima) ili ukupna mirovinska primanja s primitkom od rada ne prelaze iznos od 520,00 EUR.
Iznos uskrsnice za umirovljenike određuje se prema visini njihove mirovine:
- umirovljenici s mirovinom do 200,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 120,00 eura
-umirovljenici s mirovinom do 200,01 do 370,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 80,00 eura
- umirovljenici s mirovinom do 370,01-520,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 60,00 eura.
SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE: Korisnici koji se nalaze u evidenciji Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, a koji su nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji
BESKUĆNICI: Osobe koje koriste usluge smještaja u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika u Osijeku
DJECA: Djeci u dobi do 18 godina koja su korisnici prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatka
Socijalno ugrožene osobe, beskućnici i djeca korisnici inkluzivnog dodatka ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 60,00 eura. Isplata će se obaviti temeljem evidencije Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka i podataka Hrvatskog Zavoda za socijalni rad, Područni ured Osijek.
Za umirovljenike koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu, isplata će se izvršiti temeljem popisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje putem poštanskih uputnica na kućne adrese umirovljenika.
Umirovljenici koji su korisnici inozemne mirovine i čija ukupna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 520 eura kao i umirovljenici koji rade u nepunom radnom vremenu i čiji ukupni prihod s osnove rada i mirovine ne prelaze iznos od 520 eura za isplatu uskrsnice podnose PRIJAVU nadležnom Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.
Prijava se podnosi u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo na adresi u Osijeku, Ruđera Boškovića 1. Uz zahtjev, ovisno o statusu, treba priložiti dokaz o visini mirovine (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Osijek i/ili poslovne banke u kojoj primaju mirovinu) i potvrdu poslodavca o isplaćenoj plaći iz prethodnog mjeseca. Rok za prijavu je 3. travnja 2026.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Veći cenzus i veći iznosi za umirovljenike
Cenzusi i iznosi kontinuirano se povećavaju od početka mandata aktualne gradske uprave 2021. godine. Tako je cenzus za ostvarivanje prava na uskrsnicu povećan na 520 eura mirovine, čak 78,08 posto više nego 2021. godine, kada je iznosio 291,99 eura.
Najniži iznos uskrsnice u 2026. godini iznosit će 60 eura, a najviši 120 eura. U usporedbi s 2021. godinom, kada je najniža uskrsnica iznosila 13,27 eura, a najviša 53,09 eura, riječ je o višestrukom povećanju.
Ukupno planirani iznos za uskrsnice i božićnice u 2026. godini iznosi 1,2 milijuna eura, što je 151,15 posto više nego 2021. godine.
Uskrsnice i za socijalno ugrožene građane
Uskrsnicu u iznosu od 60,00 eura primit će i korisnici Socijalnog programa Grada Osijeka – samci i obitelji korisnici naknade za troškove stanovanja, korisnici pučke kuhinje na teret Grada te beskućnici smješteni u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika.
Nastavak mjere za djecu s inkluzivnim dodatkom
Grad Osijek nastavlja mjeru uvedenu 2024. godine te će uskrsnicu od 60 eura dobiti i djeca korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine. Za ovu je namjenu osigurano 80.000 eura, što je 50 posto više nego prošle godine.
Gradonačelnik Ivan Radić: ”Sustavno povećavamo ulaganja u treću životnu dob”
”Za mjere namijenjene umirovljenicima u 2026. godini planirano je ukupno 2,98 milijuna eura, što je povećanje od 543 posto u odnosu na 2021. godinu. Najznačajnije mjere uključuju besplatan javni gradski prijevoz za umirovljenike, koji mjesečno koristi oko 11.800 korisnika, mjesečni dodatak za umirovljenike s najnižim mirovinama te ulaganja u proširenje kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek. Grad Osijek nastavlja provoditi mjere s ciljem povećanja kvalitete života starijih i socijalno osjetljivih sugrađana”, poručuje osječki gradonačelnik Radić.
Grad Osijek nastavlja s provedbom mjera socijalne skrbi te će prigodom nadolazećeg Uskrsa isplatiti jednokratnu novčanu pomoć (uskrsnicu) najranjivijim skupinama građana. Pravo na isplatu ostvaruju sljedeće kategorije:
UMIROVLJENICI: Svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna s svim dodacima) ili ukupna mirovinska primanja s primitkom od rada ne prelaze iznos od 520,00 EUR.
Iznos uskrsnice za umirovljenike određuje se prema visini njihove mirovine:
- umirovljenici s mirovinom do 200,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 120,00 eura
-umirovljenici s mirovinom do 200,01 do 370,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 80,00 eura
- umirovljenici s mirovinom do 370,01-520,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu 60,00 eura.
SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE: Korisnici koji se nalaze u evidenciji Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, a koji su nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji
BESKUĆNICI: Osobe koje koriste usluge smještaja u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika u Osijeku
DJECA: Djeci u dobi do 18 godina koja su korisnici prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatka
Socijalno ugrožene osobe, beskućnici i djeca korisnici inkluzivnog dodatka ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 60,00 eura. Isplata će se obaviti temeljem evidencije Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka i podataka Hrvatskog Zavoda za socijalni rad, Područni ured Osijek.
Za umirovljenike koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu, isplata će se izvršiti temeljem popisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje putem poštanskih uputnica na kućne adrese umirovljenika.
Umirovljenici koji su korisnici inozemne mirovine i čija ukupna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 520 eura kao i umirovljenici koji rade u nepunom radnom vremenu i čiji ukupni prihod s osnove rada i mirovine ne prelaze iznos od 520 eura za isplatu uskrsnice podnose PRIJAVU nadležnom Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.
Prijava se podnosi u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo na adresi u Osijeku, Ruđera Boškovića 1. Uz zahtjev, ovisno o statusu, treba priložiti dokaz o visini mirovine (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Osijek i/ili poslovne banke u kojoj primaju mirovinu) i potvrdu poslodavca o isplaćenoj plaći iz prethodnog mjeseca. Rok za prijavu je 3. travnja 2026.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)