Od 96 centi do 63 eura: Koliko donosi novo povećanje mirovina
04.03.2026. 11:15
Usklađivanje mirovina od 1. siječnja 2026. iznosi 2,68 posto, a povećane svote bit će isplaćene u travnju za ožujak, uz zaostatke za siječanj i veljaču. Na prosječnu mirovinu od 623,72 eura za oko 1,2 milijuna korisnika to znači rast od oko 16,7 eura mjesečno. No, stvarni iznos povećanja ovisi o visini mirovine – neki će dobiti tek simboličan iznos, dok će drugima rast biti znatno veći.
Gotovo 280.000 umirovljenika prima najnižu mirovinu, koja u prosjeku iznosi 458 eura. Njima usklađivanje donosi oko 12 eura više mjesečno. Istodobno, čak 40 posto umirovljenika prima manje od 436 eura. Više od 68.000 njih živi s prosječnih 36 eura, pa će im povećanje iznositi tek 96 centi. Oko 43.000 korisnika s prosjekom od 102 eura dobit će 2,7 eura više, a oni sa 170 eura – njih oko 33.500 – oko 4,5 eura više. Povećanja se, ovisno o visini mirovine, kreću od šest do deset eura za primanja između 238 i 373 eura.
S druge strane, mirovine veće od 1.500 eura prima 17.213 građana, s prosjekom od 1.832 eura, što im donosi gotovo 50 eura više. Saborske mirovine u prosjeku iznose 2.370 eura pa će porasti za oko 63 eura.
Na prosječnu radničku mirovinu od 567 eura povećanje iznosi 15 eura, a na sveukupnu prosječnu mirovinu (svih korisnika bez međunarodnih ugovora) od 704 eura usklađivanje od 1. siječnja 2026. donosi 18 eura, doznaje Mirovina.hr.
Iako su razlike u iznosima vidljive, samo povećanje od 2,68 posto ostaje relativno skromno.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Gotovo 280.000 umirovljenika prima najnižu mirovinu, koja u prosjeku iznosi 458 eura. Njima usklađivanje donosi oko 12 eura više mjesečno. Istodobno, čak 40 posto umirovljenika prima manje od 436 eura. Više od 68.000 njih živi s prosječnih 36 eura, pa će im povećanje iznositi tek 96 centi. Oko 43.000 korisnika s prosjekom od 102 eura dobit će 2,7 eura više, a oni sa 170 eura – njih oko 33.500 – oko 4,5 eura više. Povećanja se, ovisno o visini mirovine, kreću od šest do deset eura za primanja između 238 i 373 eura.
S druge strane, mirovine veće od 1.500 eura prima 17.213 građana, s prosjekom od 1.832 eura, što im donosi gotovo 50 eura više. Saborske mirovine u prosjeku iznose 2.370 eura pa će porasti za oko 63 eura.
Na prosječnu radničku mirovinu od 567 eura povećanje iznosi 15 eura, a na sveukupnu prosječnu mirovinu (svih korisnika bez međunarodnih ugovora) od 704 eura usklađivanje od 1. siječnja 2026. donosi 18 eura, doznaje Mirovina.hr.
Iako su razlike u iznosima vidljive, samo povećanje od 2,68 posto ostaje relativno skromno.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)