Porezne uprave

bez odgode

pogrešna rješenja

pogrešno

ePorezna, emailom, putem pošte ili osobnim dolaskom

sljedeće podatke

Građanima koji su eventualno već podmirili porez, a utvrdi se da nisu bili obveznici poreza na nekretnine, uplaćeni iznos bit će vraćen

Foto: Osijek031.com

Izu utorak su objavili da ćeispraviti svao porezu na nekretnine.Također, pozivaju građane ukoliko smatraju da je rješenje o porezu na nekretnine, da im se jave putem sustavau nadležnu ispostavu Porezne uprave. Kako dodaju, trebaju im dostaviti: OIB, ime i prezime, klasu rješenja, razlog zbog kojeg građanin smatra da nije u obvezi plaćanja poreza na nekretnine i kontakt (telefon/email).”, poručuju iz Porezne uprave.