Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Iz Porezne uprave u utorak su objavili da će bez odgode ispraviti sva pogrešna rješenja o porezu na nekretnine.

Također, pozivaju građane ukoliko smatraju da je rješenje o porezu na nekretnine pogrešno, da im se jave putem sustava ePorezna, emailom, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Kako dodaju, trebaju im dostaviti sljedeće podatke: OIB, ime i prezime, klasu rješenja, razlog zbog kojeg građanin smatra da nije u obvezi plaćanja poreza na nekretnine i kontakt (telefon/email).

Građanima koji su eventualno već podmirili porez, a utvrdi se da nisu bili obveznici poreza na nekretnine, uplaćeni iznos bit će vraćen”, poručuju iz Porezne uprave.


Foto: Osijek031.com


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Stenci toy i mi...
Stenci toy i mini pudl...
Kobaltni tanjuri...
Porculanski kobalt tan...
Toy Pudle na pr...
TOY PUDLA – SAVRŠEN NO...
Pomeranac prelepi ...
Pomeranac Boo. Stenci...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:189

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa