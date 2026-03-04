Greška u porezu na nekretnine? Porezna uprava objavila kako reagirati
04.03.2026. 10:05
Iz Porezne uprave u utorak su objavili da će bez odgode ispraviti sva pogrešna rješenja o porezu na nekretnine.
Također, pozivaju građane ukoliko smatraju da je rješenje o porezu na nekretnine pogrešno, da im se jave putem sustava ePorezna, emailom, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Kako dodaju, trebaju im dostaviti sljedeće podatke: OIB, ime i prezime, klasu rješenja, razlog zbog kojeg građanin smatra da nije u obvezi plaćanja poreza na nekretnine i kontakt (telefon/email).
“Građanima koji su eventualno već podmirili porez, a utvrdi se da nisu bili obveznici poreza na nekretnine, uplaćeni iznos bit će vraćen”, poručuju iz Porezne uprave.
Foto: Osijek031.com
