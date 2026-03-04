Dominacija Mije Wild za titulu najbrže Hrvatice!
04.03.2026. 9:30
Mia Wild zaslužila je status najbrže Hrvatice! Na dvoranskom seniorskom Prvenstvu Hrvatske, održanom u Zagrebu, ostvarila je dvostruki trijumf. Pobijedila je u utrci na 60 metara s rezultatom 7,46, a nije propustila osvojiti zlato ni u svojoj matičnoj disciplini – 60 prepone. U cilj je utrčala s vremenom 8,36, dok je u kvalifikacijama imala još boljih 8,31. Također, naša je reprezentativka još osvojila i broncu na 200 metara i tu je dionicu istrčala za 24,70 sekundi. Tako je Mia još jednom potvrdila dominaciju na domaćoj atletskoj sceni.
Treće zlato osvojila je Sara Aščić koja je prvakinja Hrvatske u skoku u vis! Za prvo mjesto bilo joj je ovaj puta dovoljna visina 1,77 metara. Sara svakako zaslužuje čestitke jer paralelno uspijeva osvajati odličja i „školovati“ mlađi kadar visašica i visaša u AK Slavonija-Žito.
Srebro je zaslužio iskusni Ivan Horvat, dakako među skakačima s motkom. Preskočio je 5,20 metara, a ispred njega je posljednje vrijeme samo reprezentativac Ivan Geronimo Šerić (5,61).
Roko Dimić bio je brončani na 200 metara uz ostvareni rezultat 22,19, Petar Mikolčević je zauzeo isti plasman u skoku u vis s preskočenih 1,95, a Ivan Paravac i Stjepan Tarcal izborili su treće mjesto u konkurenciji skakača s motkom s istim rezultatom 4,70 uz jednaki broj pokušaja. Broncu je „dohvatila“ i Lorena Faktor koja je na 60 metara s preponama trčala 8,68.
U ukupnom zbiru to je lijepih 10 seniorskih medalja za Crveno-plave!
Foto: AK Slavonija-Žito
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)