Foto: AK Slavonija-Žito

zaslužila je statusNa dvoranskom seniorskom, održanom u Zagrebu, ostvarila jeje u utrci na 60 metara s rezultatom 7,46, a nije propustila osvojitini u svojoj matičnoj disciplini – 60 prepone. U cilj je utrčala s vremenom 8,36, dok je u kvalifikacijama imala još boljih 8,31. Također, naša je reprezentativka još osvojila ina 200 metara i tu je dionicu istrčala za 24,70 sekundi. Tako je Mia još jednom potvrdilana domaćoj atletskoj sceni.osvojila jekoja jeu skoku u vis! Za prvo mjesto bilo joj je ovaj puta dovoljna visina 1,77 metara. Sara svakako zaslužuje čestitke jer paralelno uspijevamlađi kadar visašica i visaša u AK Slavonija-Žito.je zaslužio iskusnidakako među skakačima s motkom. Preskočio je 5,20 metara, a ispred njega je posljednje vrijeme samo reprezentativac(5,61).bio jena 200 metara uz ostvareni rezultat 22,19,je zauzeo isti plasman u skoku u vis s preskočenih 1,95, aizborili su treće mjesto u konkurenciji skakača s motkom s istim rezultatom 4,70 uz jednaki broj pokušaja. Broncu je „dohvatila“ ikoja je na 60 metara s preponama trčala 8,68.U ukupnom zbiru to je lijepihza Crveno-plave!