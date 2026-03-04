Uz potporu EU fondova kreće restauracija dijela vodenih ekosustava u Park prirode Kopački rit
04.03.2026. 8:45
Uz snažnu podršku Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, u Osječko-baranjskoj županiji započeo je projekt restauracije dijela vodenih ekosustava u Parku prirode Kopački rit.
Projekt će se provoditi do lipnja 2029. godine, a njegov je cilj unaprijediti stanje vodenih ekosustava na području od približno 12.300 hektara. Planirane aktivnosti uključuju restauraciju sjevernog dijela poplavnog područja, Petreškog kanala i Vemeljskog dunavca, čime će se poboljšati vodni režim, produljiti trajanje poplava te povećati otpornost ovog jedinstvenog prirodnog područja.
„Kopački rit jedan je od najvrjednijih prirodnih područja ne samo naše županije, nego i cijele Hrvatske. Ovim projektom ulažemo u dugoročno očuvanje njegovih vodenih ekosustava, biološke raznolikosti i otpornosti na klimatske promjene. To je ulaganje u našu prirodnu baštinu, ali i u budućnost generacija koje dolaze“, istaknula je županica Nataša Tramišak.
Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 8.666.486,99 eura, od čega se 85 % financira sredstvima Europske unije, dok 15 % sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Riječ je o jednom od najvažnijih projekata očuvanja prirodne baštine na području Osječko-baranjske županije, kojim se dodatno potvrđuje opredijeljenost zaštiti okoliša, održivom upravljanju prirodnim resursima i zelenoj tranziciji.
Osječko-baranjska županija zahvaljuje Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije na prepoznavanju važnosti ovog projekta i kontinuiranoj potpori ulaganjima u očuvanje najvrjednijeg resursa koji imamo, a to je naša priroda.
Foto: OBŽ
Projekt će se provoditi do lipnja 2029. godine, a njegov je cilj unaprijediti stanje vodenih ekosustava na području od približno 12.300 hektara. Planirane aktivnosti uključuju restauraciju sjevernog dijela poplavnog područja, Petreškog kanala i Vemeljskog dunavca, čime će se poboljšati vodni režim, produljiti trajanje poplava te povećati otpornost ovog jedinstvenog prirodnog područja.
„Kopački rit jedan je od najvrjednijih prirodnih područja ne samo naše županije, nego i cijele Hrvatske. Ovim projektom ulažemo u dugoročno očuvanje njegovih vodenih ekosustava, biološke raznolikosti i otpornosti na klimatske promjene. To je ulaganje u našu prirodnu baštinu, ali i u budućnost generacija koje dolaze“, istaknula je županica Nataša Tramišak.
Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 8.666.486,99 eura, od čega se 85 % financira sredstvima Europske unije, dok 15 % sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Riječ je o jednom od najvažnijih projekata očuvanja prirodne baštine na području Osječko-baranjske županije, kojim se dodatno potvrđuje opredijeljenost zaštiti okoliša, održivom upravljanju prirodnim resursima i zelenoj tranziciji.
Osječko-baranjska županija zahvaljuje Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije na prepoznavanju važnosti ovog projekta i kontinuiranoj potpori ulaganjima u očuvanje najvrjednijeg resursa koji imamo, a to je naša priroda.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)