Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

Osječko-baranjskoj županiji

restauracije dijela

Parku prirode Kopački rit.

unaprijediti

12.300 hektara

Petreškog kanala i Vemeljskog dunavca

Kopački rit jedan je od najvrjednijih prirodnih područja ne samo naše županije, nego i cijele Hrvatske. Ovim projektom ulažemo u dugoročno očuvanje njegovih vodenih ekosustava, biološke raznolikosti i otpornosti na klimatske promjene. To je ulaganje u našu prirodnu baštinu, ali i u budućnost generacija koje dolaze

Nataša Tramišak

8.666.486,99 eura

15 % sufinancira

najvažnijih

dodatno potvrđuje

važnosti

Foto: OBŽ

Uz snažnu podršku, uzapočeo je projektvodenih ekosustava uProjekt će se provoditi do lipnja 2029. godine, a njegov je ciljstanje vodenih ekosustava na području od približno. Planirane aktivnosti uključuju restauraciju sjevernog dijela poplavnog područja,, čime će se poboljšati vodni režim, produljiti trajanje poplava te povećati otpornost ovog jedinstvenog prirodnog područja.“, istaknula je županicaUkupno prihvatljivi troškovi projekta iznose, od čega se 85 % financira sredstvima Europske unije, dokFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.Riječ je o jednom odprojekata očuvanja prirodne baštine na području Osječko-baranjske županije, kojim seopredijeljenost zaštiti okoliša, održivom upravljanju prirodnim resursima i zelenoj tranziciji.Osječko-baranjska županija zahvaljuje Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije na prepoznavanjuovog projekta i kontinuiranoj potpori ulaganjima u očuvanje najvrjednijeg resursa koji imamo, a to je naša priroda.