plesnog studija Independance

Dance Cup natjecanju

6 prvih i 2 druga mjesta

Dalila

Titanium

bez daha

Gala večer

drugo mjesto

dječja grupa iz Valpova

Price Tag

prvo mjesto

prvo mjesto

Valpova i Belog Manastira

Round Round

Houdini

Beautiful Thing

The Seed

srebrnu medalju

dječja grupa

Shelter

Tim trenerica i koreografkinja, zaduženih za izvrsnu spremnost plesača na sceni, ovim putem zahvaljuje svim roditeljima na podršci i povjerenju, a svojim mladim plesnim nadama na divnom predstavljanju studija.

Silvija Kasumović, Anamaria Nemet, Antonija Jurčević i Paula Gregurević.

Foto: PS Independance

Mladi plesačiostvarili su zavidan uspjeh nau Bjelovaru osvojivši čakSolisticaizvela je svoju emotivnu koreografijute ostavila publiku. Solo točka osvojila je prvo mjesto u jazz dance / lyrical kategoriji. Dalila se plasirala nai osvojilameđu 10 najboljih koreografija čitavog natjecanja.Na Gala večer također se plasiralas koreografijomi raznježila srca svih gledatelja. Djevojčice su osvojileu kategoriji commercial / MTV style, a potom iza contemporary / modern koreografiju See You Again.Kadetske grupe iztakođer su okrunjene sjajnim uspjehom. U commercial / MTV style kategoriji zlatnu medalju odnijela je koreografija, a sjajnu srebrnu medalju koreografijaKoreografijanagrađena je zlatnom medaljom u jazz dance / lyrical kategoriji dok je koreografijaizborilau kategoriji contemporary / modern. U Bjelovaru je zablistala iiz Osijeka osvojivši prvo mjesto s jazz dance / lyrical koreografijomZa ostvarene rezultate ovih grupa zaslužne su: voditeljica