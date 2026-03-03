Emotivni nastupi i vrhunski rezultati: Independance oduševio na Dance Cupu
03.03.2026. 20:15
Mladi plesači plesnog studija Independance ostvarili su zavidan uspjeh na Dance Cup natjecanju u Bjelovaru osvojivši čak 6 prvih i 2 druga mjesta!
Solistica Dalila izvela je svoju emotivnu koreografiju Titanium te ostavila publiku bez daha. Solo točka osvojila je prvo mjesto u jazz dance / lyrical kategoriji. Dalila se plasirala na Gala večer i osvojila drugo mjesto među 10 najboljih koreografija čitavog natjecanja.
Na Gala večer također se plasirala dječja grupa iz Valpova s koreografijom Price Tag i raznježila srca svih gledatelja. Djevojčice su osvojile prvo mjesto u kategoriji commercial / MTV style, a potom i prvo mjesto za contemporary / modern koreografiju See You Again.
Kadetske grupe iz Valpova i Belog Manastira također su okrunjene sjajnim uspjehom. U commercial / MTV style kategoriji zlatnu medalju odnijela je koreografija Round Round, a sjajnu srebrnu medalju koreografija Houdini.
Koreografija Beautiful Thing nagrađena je zlatnom medaljom u jazz dance / lyrical kategoriji dok je koreografija The Seed izborila srebrnu medalju u kategoriji contemporary / modern. U Bjelovaru je zablistala i dječja grupa iz Osijeka osvojivši prvo mjesto s jazz dance / lyrical koreografijom Shelter.
Tim trenerica i koreografkinja, zaduženih za izvrsnu spremnost plesača na sceni, ovim putem zahvaljuje svim roditeljima na podršci i povjerenju, a svojim mladim plesnim nadama na divnom predstavljanju studija.
Za ostvarene rezultate ovih grupa zaslužne su: voditeljica Silvija Kasumović, Anamaria Nemet, Antonija Jurčević i Paula Gregurević.
Foto: PS Independance
