Vijesti::Sport
U Sveti Ivan Zelina održano je prvenstvo Hrvatske u Savateu za kadete i kadetkinje. Nastupili su i članovi HUS Osijek te ostvarili sljedeće rezultate.

Državni prvak je postao Jan Haramija koji je nastupio u kategoriji mlađih kadeta - 30kg. Uvjerljivom pobjedom u finalu dokazao je da je trenutačno jedan od najboljih boraca u Hrvatskoj u više borilačkih sportova u svojoj kategoriji, a nedavno smo ga mogli gledati i prepunoj dvorani Gradski vrt na priredbi Golden fight gdje je pobijedio svog vršnjaka iz BiH.

Viceprvaci Hrvatske postali su i osvojili srebrnu medalju: Lovro Ilišević kadet -45kg i sestra Iva Ilišević starija kadetkinja - 50kg.

Broncom su se okitili stariji kadeti Viktor Haramija -60kg, Ante Šakić -75kg i starija kadetkinja Naomi Sertić -55kg.

Protivnike nažalost nisu imali u svojim kategorijama pa su ostali bez nastupa, Antonio Bilobrk, David Pavić i Nika Šuta.

Borce su vodili treneri Zvonko Borbaš, Alen Borbaš i Ivica Haramija.

Sljedeći nastup mladih Husovaca je na prvenstvu Hrvatske u tajlandskom boksu koji će se održati 14.03. u osječkom Gradskom vrtu.


Foto: HUS Osijek


