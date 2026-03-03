Osječki borci zablistali u Zelini: naslov prvaka i pet postolja za HUS
03.03.2026. 19:30
U Sveti Ivan Zelina održano je prvenstvo Hrvatske u Savateu za kadete i kadetkinje. Nastupili su i članovi HUS Osijek te ostvarili sljedeće rezultate.
Državni prvak je postao Jan Haramija koji je nastupio u kategoriji mlađih kadeta - 30kg. Uvjerljivom pobjedom u finalu dokazao je da je trenutačno jedan od najboljih boraca u Hrvatskoj u više borilačkih sportova u svojoj kategoriji, a nedavno smo ga mogli gledati i prepunoj dvorani Gradski vrt na priredbi Golden fight gdje je pobijedio svog vršnjaka iz BiH.
Viceprvaci Hrvatske postali su i osvojili srebrnu medalju: Lovro Ilišević kadet -45kg i sestra Iva Ilišević starija kadetkinja - 50kg.
Broncom su se okitili stariji kadeti Viktor Haramija -60kg, Ante Šakić -75kg i starija kadetkinja Naomi Sertić -55kg.
Protivnike nažalost nisu imali u svojim kategorijama pa su ostali bez nastupa, Antonio Bilobrk, David Pavić i Nika Šuta.
Borce su vodili treneri Zvonko Borbaš, Alen Borbaš i Ivica Haramija.
Sljedeći nastup mladih Husovaca je na prvenstvu Hrvatske u tajlandskom boksu koji će se održati 14.03. u osječkom Gradskom vrtu.
Foto: HUS Osijek
