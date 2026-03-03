Sveti Ivan Zelina

Foto: HUS Osijek

održano je. Nastupili su i članovite ostvarili sljedeće rezultate.Državni prvak je postaokoji je nastupio u kategoriji mlađih kadeta - 30kg. Uvjerljivom pobjedom u finalu dokazao je da je trenutačnou Hrvatskoj u više borilačkih sportova u svojoj kategoriji, a nedavno smo ga mogli gledati i prepunoj dvorani Gradski vrt na priredbigdje je pobijedio svog vršnjaka iz BiH.Viceprvaci Hrvatske postali su i osvojili srebrnu medalju:kadet -45kg i sestra Istarija kadetkinja - 50kg.Broncom su se okitili stariji kadeti-60kg,-75kg i starija kadetkinja-55kg.Protivnike nažalost nisu imali u svojim kategorijama pa su ostali bez nastupa,Borce su vodili treneriSljedeći nastup mladih Husovaca je na prvenstvu Hrvatske u tajlandskom boksu koji će se održati 14.03. u osječkom Gradskom vrtu.