Servisne informacije [4. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
04.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano, ujutro ponegdje i maglovito. U drugom dijelu dana porast naoblake, a prema noći sve je vjerojatnija mjestimična kiša, ponajprije u unutrašnjosti, zatim u Dalmaciji. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 12:00 sati - Gornjodravska obala 94-100 par, 100/a, 93-99 nep, Josipa Jurja Strossmayera 30, 40-56 par, Solarski trg 4-6 par, 3, 3/b, 5
od 8:00 do 13:00 sati - Fakultetska ulica 2-4 par, 6/a, 1-7 nep, Franje Kuhača 2-8 par, 14, 1-5 nep, Franjevačka ulica 2-18 par, 1/b, 3, Trg sv. Trojstva 4-6 par, 5, Trg Vatroslava Lisinskog, Ulica cara Hadrijana, Ulica Josipa Bösendorffera 2-4 par, 1-3 nep, Ulica Kamila Firingera2, 2/a, 4-10 par, 1, 1/a, 3, Ulica kneza Trpimira 1, Vatroslava Jagića 2, 1
Bijelo Brdo
od 8:00 do 11:30 sati - Kolodvorska 38/a, 42-52 par, Nikole Tesle 50, 50/a, 52-60 par, 60/a, 60/b, 62, 62/a, 64-68 par, 68/a, 70-74 par, 78-84 par, 84/a, Save Šumanovića 2, 6-10 par, 10/a, 12, 12/a, 14-24 par, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3-17 nep, 23/a
Dalj
od 12:00 do 14:00 sati - Hrvatskih gardista 4, 8-10 par, 14, 20-26 par, 3-11 nep, 15-17 nep, 17/a, 17/b, 17/c, Kardinala Alojzija Stepinca 3-9 nep, 13-15 nep, 19
Tenja
od 8:30 do 10:15 sati - Ulica Antuna Mandića 1, 1/a, 1/b, 3-9 nep, 9/a, 11-13 nep, 13/a, 15-23 nep, 23/a, 25-27 nep, 27/a, 29-31 nep
od 12:00 do 14:00 sati - Ulica Tome Matića 29, 29/b, 31-35 nep, 41-43 nep, 43/a, 45, Zagrebačka 2/a, 4, 4/a, 6-8 par, 8/b, 10-12 par, 16, 16/a, 16/b, 16/c, 18, 18/a, 18/b, 20, 25
Čepin
od 8:300 do 10:30 sati - J. Jurja Strossmayera 2/b, 2/e, 2/f, 4, 4/a, 4/b, 6, 6/a, 8, 8/a, 10-12 par, 12/a, 14-18 par, 35, Kralja Zvonimira 12-14 par, 14/a, 16-20 par, 20/b, 22, 22/a
od 10:30 do 12:00 sati - Braće Radića 2, 2/a, 2/b, 2/c, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 6-8 par, 8/b, 10-18 par, 18/a, 20-26 par, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3-5 nep, 9-11 nep, 11/a, 13-15 nep, 15/a, 17, 17/a, 19-23 nep, 23/a, 27-29 nep, Dore Pejačević 16, J. Jurja Strossmayera 20
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Osijek
MO Novi grad
od 8:00 do 14:00 sati - Brodska ulica (kbr. 30-62), Daruvarska ulica, Đakovačka ulica, Pakračka ulica, Sisačka ulica, Skopska ulica, Slatinska ulica, Ulica kralja Petra Svačića (kbr. 60-70), Valpovačka ulica, Virovitička ulica
Tenja
od 11:00 do 15:00 sati - Savska ulica (kbr. 1-18 ), Mirna ulica (kbr. 29-43/26-42), Drinska ulica, Cetinska ulica, Antunovačka ulica
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-07.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [26.02.-04.03.2026.] [program]
- Filmšnite – DACH - filmske večeri [2026.]
- CineStar Osijek [26.02.-04.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- Info-centar za mlade Osijek: Ciklus radionica za mlade "Spark Change"
- FFOS: Gostovanje Saše Cvetojevića na temu Mladi u poduzetništvu
- Povodom Svjetskog dana debljine "Hod 5 do 12" [2026.]
- GČ Tvrđa: Okrugli stol "Tvrđa jučer, danas i sutra"
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano, ujutro ponegdje i maglovito. U drugom dijelu dana porast naoblake, a prema noći sve je vjerojatnija mjestimična kiša, ponajprije u unutrašnjosti, zatim u Dalmaciji. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 12:00 sati - Gornjodravska obala 94-100 par, 100/a, 93-99 nep, Josipa Jurja Strossmayera 30, 40-56 par, Solarski trg 4-6 par, 3, 3/b, 5
od 8:00 do 13:00 sati - Fakultetska ulica 2-4 par, 6/a, 1-7 nep, Franje Kuhača 2-8 par, 14, 1-5 nep, Franjevačka ulica 2-18 par, 1/b, 3, Trg sv. Trojstva 4-6 par, 5, Trg Vatroslava Lisinskog, Ulica cara Hadrijana, Ulica Josipa Bösendorffera 2-4 par, 1-3 nep, Ulica Kamila Firingera2, 2/a, 4-10 par, 1, 1/a, 3, Ulica kneza Trpimira 1, Vatroslava Jagića 2, 1
Bijelo Brdo
od 8:00 do 11:30 sati - Kolodvorska 38/a, 42-52 par, Nikole Tesle 50, 50/a, 52-60 par, 60/a, 60/b, 62, 62/a, 64-68 par, 68/a, 70-74 par, 78-84 par, 84/a, Save Šumanovića 2, 6-10 par, 10/a, 12, 12/a, 14-24 par, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3-17 nep, 23/a
Dalj
od 12:00 do 14:00 sati - Hrvatskih gardista 4, 8-10 par, 14, 20-26 par, 3-11 nep, 15-17 nep, 17/a, 17/b, 17/c, Kardinala Alojzija Stepinca 3-9 nep, 13-15 nep, 19
Tenja
od 8:30 do 10:15 sati - Ulica Antuna Mandića 1, 1/a, 1/b, 3-9 nep, 9/a, 11-13 nep, 13/a, 15-23 nep, 23/a, 25-27 nep, 27/a, 29-31 nep
od 12:00 do 14:00 sati - Ulica Tome Matića 29, 29/b, 31-35 nep, 41-43 nep, 43/a, 45, Zagrebačka 2/a, 4, 4/a, 6-8 par, 8/b, 10-12 par, 16, 16/a, 16/b, 16/c, 18, 18/a, 18/b, 20, 25
Čepin
od 8:300 do 10:30 sati - J. Jurja Strossmayera 2/b, 2/e, 2/f, 4, 4/a, 4/b, 6, 6/a, 8, 8/a, 10-12 par, 12/a, 14-18 par, 35, Kralja Zvonimira 12-14 par, 14/a, 16-20 par, 20/b, 22, 22/a
od 10:30 do 12:00 sati - Braće Radića 2, 2/a, 2/b, 2/c, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 6-8 par, 8/b, 10-18 par, 18/a, 20-26 par, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3-5 nep, 9-11 nep, 11/a, 13-15 nep, 15/a, 17, 17/a, 19-23 nep, 23/a, 27-29 nep, Dore Pejačević 16, J. Jurja Strossmayera 20
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Osijek
MO Novi grad
od 8:00 do 14:00 sati - Brodska ulica (kbr. 30-62), Daruvarska ulica, Đakovačka ulica, Pakračka ulica, Sisačka ulica, Skopska ulica, Slatinska ulica, Ulica kralja Petra Svačića (kbr. 60-70), Valpovačka ulica, Virovitička ulica
Tenja
od 11:00 do 15:00 sati - Savska ulica (kbr. 1-18 ), Mirna ulica (kbr. 29-43/26-42), Drinska ulica, Cetinska ulica, Antunovačka ulica
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-07.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [26.02.-04.03.2026.] [program]
- Filmšnite – DACH - filmske večeri [2026.]
- CineStar Osijek [26.02.-04.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- Info-centar za mlade Osijek: Ciklus radionica za mlade "Spark Change"
- FFOS: Gostovanje Saše Cvetojevića na temu Mladi u poduzetništvu
- Povodom Svjetskog dana debljine "Hod 5 do 12" [2026.]
- GČ Tvrđa: Okrugli stol "Tvrđa jučer, danas i sutra"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)