Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske, resornom ministarstvu te potpredsjedniku Vlade i ministru Branku Bačiću na kontinuiranoj potpori i partnerskom odnosu. Današnji iskorak potvrđuje da zajedničkim djelovanjem realiziramo projekte od nacionalnog značaja, koji dugoročno mijenjaju razvojnu sliku Osječko-baranjske županije i cijelog istoka Hrvatske.

Foto: OBŽ/Arhiv

Današnjim potpisivanjem ugovora napravljen jeprema realizacijine samo Osječko-baranjske županije, nego i cijelog istoka Hrvatske -donijela je Odluku o darovanjuukupne površine, tržišne vrijednosti, čime su ispunjeni svi formalni preduvjeti za početak izgradnjeTime se zatvarapripreme i otvara prostor za realizaciju projekta koji će obilježiti razvoj zdravstva na našem području u desetljećima koja su pred nama.Podsjećamo kako je projekt izgradnje novog KBC-a Osijek započeo još 2017. godine, zahvaljujući tadašnjem županu, ministru obrane, kada su pokrenute prve inicijative i aktivnosti s ciljem osiguravanja nove lokacije i potrebne dokumentacije. Danas svjedočimo konkretnom ishodus Vladom Republike Hrvatske.Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na više od, čime je riječ ou povijesti Osječko-baranjske županije te jednom od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Hrvatskoj. Novi bolnički kompleks, koji će se prostirati na gotovo, podići će standard zdravstvene skrbi, osigurati suvremene uvjete liječenja za građane naše županije i cijelog istoka Hrvatske te stvoriti vrhunske uvjete rada za liječnike, medicinske sestre i ostalo zdravstveno osoblje.Ovaj projekt nije samo građevinski zahvat, on jeda istok Hrvatskejednaku razinu zdravstvene skrbi, dostupnosti i kvalitete kao i ostatak zemlje. Riječ je o investiciji u sigurnost, znanje, medicinsku izvrsnost i budućnost našeg zdravstvenog sustava.Dodatno, uručeni su i ugovori koji nas vode korak bliže ka izgradnji, ukupne vrijednosti, a koji ćenašu županiju prema zelenoj tranziciji, kružnom gospodarstvu i odgovornom upravljanju resursima.