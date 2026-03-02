Ključan iskorak za istok Hrvatske – započinje realizacija novog KBC-a i centra Orlovnjak
Današnjim potpisivanjem ugovora napravljen je ključan korak prema realizaciji dva najveća strateška projekta ne samo Osječko-baranjske županije, nego i cijelog istoka Hrvatske - izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra Osijek i Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o darovanju 19 čestica ukupne površine 119.217 četvornih metara, tržišne vrijednosti 12,1 milijun eura, čime su ispunjeni svi formalni preduvjeti za početak izgradnje novog bolničkog kompleksa. Time se zatvara jedna važna faza pripreme i otvara prostor za realizaciju projekta koji će obilježiti razvoj zdravstva na našem području u desetljećima koja su pred nama.
Podsjećamo kako je projekt izgradnje novog KBC-a Osijek započeo još 2017. godine, zahvaljujući tadašnjem županu, ministru obrane Ivanu Anušiću, kada su pokrenute prve inicijative i aktivnosti s ciljem osiguravanja nove lokacije i potrebne dokumentacije. Danas svjedočimo konkretnom ishodu dugogodišnjeg rada i partnerstva s Vladom Republike Hrvatske.
Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na više od 850 milijuna eura, čime je riječ o najvećoj investiciji u povijesti Osječko-baranjske županije te jednom od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Hrvatskoj. Novi bolnički kompleks, koji će se prostirati na gotovo 215.000 četvornih metara, podići će standard zdravstvene skrbi, osigurati suvremene uvjete liječenja za građane naše županije i cijelog istoka Hrvatske te stvoriti vrhunske uvjete rada za liječnike, medicinske sestre i ostalo zdravstveno osoblje.
Ovaj projekt nije samo građevinski zahvat, on je snažna poruka da istok Hrvatske zaslužuje jednaku razinu zdravstvene skrbi, dostupnosti i kvalitete kao i ostatak zemlje. Riječ je o investiciji u sigurnost, znanje, medicinsku izvrsnost i budućnost našeg zdravstvenog sustava.
Dodatno, uručeni su i ugovori koji nas vode korak bliže ka izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, ukupne vrijednosti 118 milijuna eura, a koji će unaprijediti našu županiju prema zelenoj tranziciji, kružnom gospodarstvu i odgovornom upravljanju resursima.
Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske, resornom ministarstvu te potpredsjedniku Vlade i ministru Branku Bačiću na kontinuiranoj potpori i partnerskom odnosu. Današnji iskorak potvrđuje da zajedničkim djelovanjem realiziramo projekte od nacionalnog značaja, koji dugoročno mijenjaju razvojnu sliku Osječko-baranjske županije i cijelog istoka Hrvatske.
Foto: OBŽ/Arhiv
