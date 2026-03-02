Grada Belog Manastira,

Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi

37 zgrada

Projektom suzbijanja energetskog siromaštva kojeg financiramo iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, na razini cijele Hrvatske energetskom obnovom osiguravamo suzbijanje energetskog siromaštva za 387 zgrada. Ono što je važno i što posebno želim istaknuti je da je 10% svih tih zgrada upravo na području grada Belog Manastira, u kojem ćemo energetski obnoviti 37 zgrada. U prvoj fazi provodimo obnovu 21 višestambene zgrade, 4 su završene, uskoro će biti gotova i „Ljepotica“ i ostaje nam još 16 koje moramo obnoviti do kraja lipnja ove godine. Nakon toga ćemo kroz novu financijsku omotnicu i uz sredstva državnog proračuna obnoviti preostalih 16 zgrada na području Belog Manastira. Osim te teme koja se odnosi na energetsko siromaštvo, raspravljali smo i o izgradnji nove zgrade na području Belog Manastira, koju bismo, poput ranije izgrađene zgrade koju smo otvorili prije dvije godine, izgradili za potrebe građana Belog Manastira. Gradonačelnik nas je također upoznao sa planiranom investicijom koja bi bila u nadležnosti Hrvatskih cesta, a odnosi se na nastavak izgradnje obilaznice grada Belog Manastira, dok smo s načelnicima općina Darda, Popovac i Petlovac raspravljali o izgradnji stanova za priuštivo stanovanje na području tih triju općina

Nataša Tramišak

Možemo reći – a to je već sada vidljivo – da će se u gradu Belom Manastiru u potpunosti promijeniti pristup i koncept stanovanja. Nove, moderne zgrade, obnovljene i obučene u novo ruho, neće biti samo energetski učinkovite, već će značajno promijeniti i samu vizuru grada. Posebno zahvaljujemo na snažnoj međuresornoj suradnji između Ministarstva prostornoga uređenja i graditeljstva i Ministarstva obrane. Najavljeno je ulaganje u obnovu vojarne u Belom Manastiru te dolazak cijelog kontingenta mladih vojnika, što će dodatno ojačati život i dinamiku grada. Sve ove aktivnosti zajedno donose novu priču – ne samo o stanovanju, već i o razvoju Belog Manastira u cjelini: rastu broja stanovnika te pozitivnim demografskim, gospodarskim i društvenim pomacima na području cijele Baranje. Beli Manastir je najveće naselje i jedini grad u Baranji, stoga su ulaganja u njegov razvoj ujedno i ulaganja u razvoj cijelog ovog dijela županije. Još jednom zahvaljujem na ovim značajnim investicijama – govorimo o više od 37 zgrada na području grada – koje će svim stanovnicima zasigurno donijeti novu razinu kvalitete života

Igor Pavelić

U gradu Belom Manastiru dosad su u potpunosti završene energetske obnove četiri zgrade, dok je njih 13 trenutno u procesu obnove – skele su postavljene i radovi su u tijeku. Grad je, kao što i sami možete vidjeti, jedno veliko gradilište. Što nam donosi energetska obnova, opće je poznato. Našim sugrađanima ona će u konačnici donijeti smanjenje računa za energiju, ali i dekarbonizaciju sustava. To znači znatno manju potrošnju energije i osjetno niže troškove. Diljem grada postavljene su skele, izvođači radova su odabrani i projekt se provodi prema planu. U ovoj prvoj fazi energetski će se obnoviti više od 20 zgrada na području grada. Financiranje je zasad osigurano kroz NPOO, a u sljedećoj fazi, kada se otvore nove mogućnosti financiranja, nastojat ćemo osigurati sredstva kako bi se sve zgrade na području Belog Manastira uključile u program energetske obnove. Iskreno zahvaljujem Ministarstvu na svemu što je učinilo za realizaciju ovog projekta, koji se nastavlja i dalje. Grad Beli Manastir, kao jedini baranjski grad, to je zaslužio

Foto: OBŽ

U gradskoj upravidanas (2. ožujka 2026. godine) je održan sastanak potpredsjednikai ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovines gradonačelnikom Belog Manastirate županicom. Sastanku su uz suradnike ministra, županice i gradonačelnika, nazočili i načelnici. Nakon sastanka obišlo se 6 višestambenih zgrada u Belom Manastiru čija je obnova financirana kroz Program „“. Riječ je o dijelu od ukupnoobuhvaćenih ovim programom.Ministar Bačić istaknuo je kako je naglasak sastanka bio na energetskoj obnovi višestambenih zgrada na području Baranje, a koji se provodi u okviru velikog procesa obnove višestambenih zgrada u Hrvatskoj. -– rekao je ministar i zahvalio se gradonačelniku i županici na gostoprimstvu.Županicazahvalila se potpredsjedniku Vlade RH i ministru Bačiću na dolasku i obilasku radova u gradu Belom Manastiru gdje upravo njegovo ministarstvo radi najveća ulaganja. -– kazala je županica.Gradonačelnik Grada Belog Manastiranakon obilaska zgrada istaknuo je kako je famozna zgrada „Ljepotice“ doista postala prava ljepotica. -– naglasio je Pavelić.