Draga Slavonijo...još uvijek sabiremo dojmove od sinoć! To nije bio koncert, to je bila čista emocija, zajedništvo i ljubav... Pjevali ste iz srca, disali kao jedno i pokazali nam zašto glazba traje 50 godina... Takve večeri se ne zaboravljaju

Hvala vama, hvala našem neumornom timu koji je uvijek uz nas. Ovo ćemo sigurno ponoviti! Mi idemo dalje, puni srca i zahvalnosti

, jedan odovih prostora, proteklog je vikenda svoju aktualnu turneju “donio i pred slavonsku publiku - svoj hvaljeni rock’n’roll show predstavili su u subotu, 28. veljače u osječkoj dvoranii s vjernom publikom proslavili pola stoljeća djelovanja.” podijelio je bend dojmove na svojim mrežama ubrzo nakon nastupa.Proslavu jubilarnih pola stoljeća djelovanjaje kroz 2025. donio na pozornice diljem regije, među kojima su i nastupi udva rasprodana koncerta na, kao i središnji koncert turneje - onaj u, održan na rođendan benda, 29. studenog. Proteklog vikenda, turneju su na oduševljenje publike donijeli i pred publiku u Osijek i zajedničkim snagama proslavili 50 godina rock’n’rolla i neiscrpne ljubavi prema glazbi.Kroz više odnastupa, Parni Valjak je u Osijeku s publikom svihobilježio svojih. Uz koncert prepun svevremenskih klasika njihove bogate pjesmarice, publiku su oduševili i produkcijskim aspektom showa te i na taj način ponovno pokazali zbog čega nose titulu glazbene i koncertne rock institucije.” zaključili su osvrt na ovaj koncert, na svojim društvenim mrežama. Pred bendom su daljnji nastupi u sklopu turneje “50”, što uključuje ljubljansku Arenu Stožice (14. ožujka), i beogradski Sava centar (16. svibnja), te čitav niz gostovanja na raznim open-air manifestacijama i festivalima.Uz to, prošle godine bend je objavio i novi studijski album „” u izdanju, dostupan u digitalnom, CD i LP formatu, koji donosi nove autorske pjesme benda u izvedbi Igora Drvenkara, a za koji su ostvarili pet nominacija za ovogodišnju glazbenu nagradu Porin - u kategorijama Album godine, Pjesma godine, Najbolji album rock glazbe, Najbolja izvedba grupe s vokalom i Najbolja snimka albuma.