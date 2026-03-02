[FOTO] Emocija, zajedništvo i rock’n’roll: Parni Valjak oduševio u Gradski vrt
02.03.2026. 12:53
Parni Valjak, jedan od najdugovječnijih bendova ovih prostora, proteklog je vikenda svoju aktualnu turneju “50” donio i pred slavonsku publiku - svoj hvaljeni rock’n’roll show predstavili su u subotu, 28. veljače u osječkoj dvorani Gradski vrt i s vjernom publikom proslavili pola stoljeća djelovanja.
“Draga Slavonijo...još uvijek sabiremo dojmove od sinoć! To nije bio koncert, to je bila čista emocija, zajedništvo i ljubav... Pjevali ste iz srca, disali kao jedno i pokazali nam zašto glazba traje 50 godina... Takve večeri se ne zaboravljaju” podijelio je bend dojmove na svojim mrežama ubrzo nakon nastupa.
Proslavu jubilarnih pola stoljeća djelovanja Parni Valjak je kroz 2025. donio na pozornice diljem regije, među kojima su i nastupi u pulskoj Areni, riječkoj Dvorani Zamet, splitskim Gripama, dva rasprodana koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, kao i središnji koncert turneje - onaj u Areni Zagreb, održan na rođendan benda, 29. studenog. Proteklog vikenda, turneju su na oduševljenje publike donijeli i pred publiku u Osijek i zajedničkim snagama proslavili 50 godina rock’n’rolla i neiscrpne ljubavi prema glazbi.
Kroz više od dva sata nastupa, Parni Valjak je u Osijeku s publikom svih generacija obilježio svojih 50 godina djelovanja. Uz koncert prepun svevremenskih klasika njihove bogate pjesmarice, publiku su oduševili i produkcijskim aspektom showa te i na taj način ponovno pokazali zbog čega nose titulu glazbene i koncertne rock institucije.
“Hvala vama, hvala našem neumornom timu koji je uvijek uz nas. Ovo ćemo sigurno ponoviti! Mi idemo dalje, puni srca i zahvalnosti” zaključili su osvrt na ovaj koncert, na svojim društvenim mrežama. Pred bendom su daljnji nastupi u sklopu turneje “50”, što uključuje ljubljansku Arenu Stožice (14. ožujka), i beogradski Sava centar (16. svibnja), te čitav niz gostovanja na raznim open-air manifestacijama i festivalima.
Uz to, prošle godine bend je objavio i novi studijski album „Kažu pčele umiru...” u izdanju Croatia Recordsa, dostupan u digitalnom, CD i LP formatu, koji donosi nove autorske pjesme benda u izvedbi Igora Drvenkara, a za koji su ostvarili pet nominacija za ovogodišnju glazbenu nagradu Porin - u kategorijama Album godine, Pjesma godine, Najbolji album rock glazbe, Najbolja izvedba grupe s vokalom i Najbolja snimka albuma.
Tekst: Željka Rudar
Foto: Davor Dragičević
“Draga Slavonijo...još uvijek sabiremo dojmove od sinoć! To nije bio koncert, to je bila čista emocija, zajedništvo i ljubav... Pjevali ste iz srca, disali kao jedno i pokazali nam zašto glazba traje 50 godina... Takve večeri se ne zaboravljaju” podijelio je bend dojmove na svojim mrežama ubrzo nakon nastupa.
Proslavu jubilarnih pola stoljeća djelovanja Parni Valjak je kroz 2025. donio na pozornice diljem regije, među kojima su i nastupi u pulskoj Areni, riječkoj Dvorani Zamet, splitskim Gripama, dva rasprodana koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, kao i središnji koncert turneje - onaj u Areni Zagreb, održan na rođendan benda, 29. studenog. Proteklog vikenda, turneju su na oduševljenje publike donijeli i pred publiku u Osijek i zajedničkim snagama proslavili 50 godina rock’n’rolla i neiscrpne ljubavi prema glazbi.
Kroz više od dva sata nastupa, Parni Valjak je u Osijeku s publikom svih generacija obilježio svojih 50 godina djelovanja. Uz koncert prepun svevremenskih klasika njihove bogate pjesmarice, publiku su oduševili i produkcijskim aspektom showa te i na taj način ponovno pokazali zbog čega nose titulu glazbene i koncertne rock institucije.
“Hvala vama, hvala našem neumornom timu koji je uvijek uz nas. Ovo ćemo sigurno ponoviti! Mi idemo dalje, puni srca i zahvalnosti” zaključili su osvrt na ovaj koncert, na svojim društvenim mrežama. Pred bendom su daljnji nastupi u sklopu turneje “50”, što uključuje ljubljansku Arenu Stožice (14. ožujka), i beogradski Sava centar (16. svibnja), te čitav niz gostovanja na raznim open-air manifestacijama i festivalima.
Uz to, prošle godine bend je objavio i novi studijski album „Kažu pčele umiru...” u izdanju Croatia Recordsa, dostupan u digitalnom, CD i LP formatu, koji donosi nove autorske pjesme benda u izvedbi Igora Drvenkara, a za koji su ostvarili pet nominacija za ovogodišnju glazbenu nagradu Porin - u kategorijama Album godine, Pjesma godine, Najbolji album rock glazbe, Najbolja izvedba grupe s vokalom i Najbolja snimka albuma.
Tekst: Željka Rudar
Foto: Davor Dragičević
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)