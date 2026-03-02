Pao s romobila, bez kacige i s gotovo tri promila!
02.03.2026. 12:19
44-godišnji vozač je u petak oko 13.45 sati upravljao električnim romobilom i kretao se kolnikom Ulice Josipa Runjanina u Đakovu. Dolaskom do raskrižja s ulicom Cvjetni prolaz nije prilagodio brzinu kretanja osobnog prijevoznog sredstva osobinama i stanju ceste, prilikom čega je izgubio nadzor nad upravljačem i pao na tlo.
Vozač upravljao je električnim romobilom za vrijeme dok mu je utvrđena prisutnost od 2,81 promila alkohola u krvi. Očevidom je utvrđeno da nije nosio zaštitnu kacigu, izvijestili su iz policije.
U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u od 290 eura. Zbog vožnje osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 60 eura. Kako nije koristio zaštitnu kacigu slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 30 eura. Zbog kretanja električnim romobilom kolnikom slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u iznosu od 130 eura.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
