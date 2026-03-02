44-godišnji

električnim romobilom

Ulice Josipa Runjanina

Cvjetni prolaz

nije prilagodio

izgubio nadzor

2,81 promila alkohola u krvi

nije nosio

lakše ozlijeđen

Kliničkom bolničkom centru Osijek

290 eura

60 eura

30 eura

130 eura

Foto: Pexels.com/Ilustracija

vozač je u petak oko 13.45 sati upravljaoi kretao se kolnikomu Đakovu. Dolaskom do raskrižja s ulicombrzinu kretanja osobnog prijevoznog sredstva osobinama i stanju ceste, prilikom čega jenad upravljačem i pao na tlo.Vozač upravljao je električnim romobilom za vrijeme dok mu je utvrđena prisutnost od. Očevidom je utvrđeno dazaštitnu kacigu, izvijestili su iz policije.U prometnoj nesreći vozač je, a liječnička pomoć mu je pružena uZbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u od. Zbog vožnje osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od. Kako nije koristio zaštitnu kacigu slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od. Zbog kretanja električnim romobilom kolnikom slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u iznosu od