Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Tijekom vikenda od 27. veljače do 1. ožujka na područjuu nadzoru prometa evidentirano je(18 osobnog automobila, osam bicikla i jedan električnog romobila), koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 11,45 sati u Valpovu, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili, a koji je napuhao, izvijestili su iz policije.