Vikend za "pamćenje" u Valpovu: Rekorder na dva kotača s 3,86 promila!
02.03.2026. 10:00
Tijekom vikenda od 27. veljače do 1. ožujka na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirano je 27 vozača (18 osobnog automobila, osam bicikla i jedan električnog romobila), koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.
Rekorder napuhao 3,86 promila alkohola krvi
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 11,45 sati u Valpovu, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili 46-godišnjeg biciklista, a koji je napuhao 3,86 promila alkohola u krvi, izvijestili su iz policije.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
