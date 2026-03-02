Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Tijekom vikenda od 27. veljače do 1. ožujka na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirano je 27 vozača (18 osobnog automobila, osam bicikla i jedan električnog romobila), koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.

Rekorder napuhao 3,86 promila alkohola krvi
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 11,45 sati u Valpovu, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili 46-godišnjeg biciklista, a koji je napuhao 3,86 promila alkohola u krvi, izvijestili su iz policije.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




