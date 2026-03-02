Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Prvi tjedan ožujka započet će uz promjenjivo vrijeme i hladna jutra. Danas nas očekuje promjenjivo, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, a poslijepodne češća sunčana razdoblja. Dnevna temperatura do 16°C.

U utorak će biti djelomice sunčano, uz povremeno više oblaka prijepodne uglavnom na sjevernom Jadranu može pasti malo kiše, a poslijepodne su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 17°C.

Srijeda donosi promjenjivo oblačno vrijeme, puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 13°C.

Prema vikendu razvedravanje.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




