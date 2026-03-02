Učenici, ispričajte svoju priču o Domovinskom ratu
02.03.2026. 10:15
Ministarstvo hrvatskih branitelja pozvalo je učenike srednjih škola iz Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine da im do 24. ožujka pošalju kratku priču o Domovinskom ratu.
Naime, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2026. godini.
Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je očuvanje sjećanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata, kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj na promišljanje o značaju Domovinskog rata kod učenika srednjih škola. Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj te učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini koji se školuju po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, neovisno o njihovom prethodnom književnom iskustvu.
Javni poziv otvoren je do 24. ožujka, a javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu s obrascem prijave objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva www.branitelji.gov.hr.
Nagradni fond za kratku priču o Domovinskom ratu za učenika iz Republike Hrvatske iznosi 1.750,00 EUR, a sedam najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu bit će nagrađene novčanim iznosima: Prva nagrada iznosom od 450,00 EUR, druga nagrada iznosom od 300,00 EUR, pet ravnopravnih trećih nagrada iznosom po 200,00 EUR.
Nagradni fond za kratku priču o Domovinskom ratu za učenika iz Bosne i Hercegovine koji se školuju po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, iznosi do 950,00 EUR, a tri najbolje kratke priče o Domovinskom ratu bit će nagrađene novčanim iznosima: Prva nagrada iznosom od 450,00 EUR, druga nagrada iznosom od 300,00 EUR, treća nagrada iznosom od 200,00 EUR.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
