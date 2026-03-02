Ministarstvo hrvatskih branitelja

Foto: Pexels.com/Ilustracija

pozvalo je učenike srednjih škola iz, ali ida im do 24. ožujka pošaljuNaime, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo jeza učenike srednjih škola u 2026. godini.Svrha i cilj ovoga Javnog poziva jeDomovinskog rata, kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj na promišljanje o značaju Domovinskog rata kod učenika srednjih škola. Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj te učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini koji se školuju pona hrvatskom jeziku, neovisno o njihovom prethodnom književnom iskustvu.Javni poziv otvoren je doa javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu s obrascem prijave objavljuje se na mrežnoj stranici MinistarstvaNagradni fond za kratku priču o Domovinskom ratu za učenika iz Republike Hrvatske iznosi, a sedam najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu bit će nagrađene novčanim iznosima: Prva nagrada iznosom od, druga nagrada iznosom odpet ravnopravnih trećih nagrada iznosom poNagradni fond za kratku priču o Domovinskom ratu za učenika iz Bosne i Hercegovine koji se školuju po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, iznosi do, a tri najbolje kratke priče o Domovinskom ratu bit će nagrađene novčanim iznosima: Prva nagrada iznosom od, druga nagrada iznosom od, treća nagrada iznosom od