Osječko-baranjske županije

Međunarodni dan civilne zaštite

Generalne skupštine UN

Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu

tožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Nataša Tramišak

Svim žurnim službama i svim sastavnicama Civilne zaštite Osječko-baranjske županije čestitamo Međunarodni dan civilne zaštite. Upravo ovaj dan prilika je ne samo da im zahvalimo, već da s njima porazgovaramo i o svim potrebama koje oni imaju kako bi se sustav i dalje mogao i unapređivati i razvijati. A Osječko-baranjska županija, naravno, stoji ovdje i sa financijskom potporom i podrškom i Vatrogastvu i Hrvatskoj gorskoj službi zaštite i spašavanja i Hrvatskom crvenom križu i našem Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, ali i svim drugim sastavnicama koje čine civilnu zaštitu. Ja im se još jednom svima zahvaljujem. Zahvaljujem se i svim njihovim volonterima i svima onima koji se odazivaju kada se dogodi nekakva ugroza, nekakva nesreća ili kada se dogodi zaista potreba na terenu. Hvala svima još jednom i nadam se da ćemo, evo, i u godinama koje dolaze nastaviti biti na ovako visokoj razini spremnosti, zaštite i naših stanovnika, ali i imovine ljudi

Goran Ivanović

Prije svega svim pripadnicama i sastavnicama sustava civilne zaštite želim čestitati Međunarodni dan civilne zaštite, a to je 1. ožujka. Kao što smo se, evo, i okupili danas ovdje u sjedištu Osječko-baranjske županije, reći jedno veliko hvala ljudima koji puno čine da bi područje na kojem živimo bilo sigurnije, a i s druge strane da budemo sigurniji da kada dođe do velike ugroze da imamo ljude koji će prvi krenuti i u biti raditi za sve nas. Sve sastavnice ovdje koje djeluju, rade to izuzetno profesionalno, rade na način da i društvo stavljaju ispred sebe, a to je nekako za ovaj sustav možda i najbitnije. Možda informacija i ono što nas posebno radi je završetak Regionalnog centra za obuku koji se gradi u Bizovcu, gdje će svi oni vojni ročnici koji ne budu nosili oružje moći se obučit za vještine i zvanja koja će biti potrebna za civilnu zaštitu. Sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije, jedan od najboljih u državi, tu nema apsolutno govora oko toga. Aktualna županica nesebično stoji iza ovih ljudi, jer prepoznaje upravo ono što oni mogu učiniti za sve nas. Bivši župan, danas ministar obrane, Ivan Anušić, je svojim dolaskom na čelo Osječko-baranjske županije to podigao na jednu višu razinu. Stoga, držimo se skupa, obučavajmo se, educirajmo se, da kad do nevolje dođe, a do nje će doći prije ili kasnije, budemo što spremniji

Zoran Pakšec

Naglašavam da 3.048 operativnih vatrogasaca u ovom trenutku može djelovati, naravno, i u našoj Županiji ali i šire ako negdje treba, a 10.000 vatrogasaca u našem sustavu je impozantan broj i daje sigurnost našoj Županiji. Stožer civilne zaštite naše Županije može računati na vatrogasce u potpunosti i u svakom trenutku. Jedina smo snaga koja u vrlo kratkom vremenu, kako je rekla i županica, izlazi na teren s ostalim sastavnicam civilne zaštite s kojima odlično surađujemo

Crveni križ

Goran Latković

stalna temeljna snaga

Foto: OBŽ

Svečanim prijemom u prostorijamaobilježen je. Međunarodni dan civilne zaštite slavi se od 1972. u spomen na dan kada je odlukom, 1. ožujka 1972 počela s radom. U zgradi Županije okupili su se pripadnici svih sastavnica Skojima je županicačestitala njihov Dan i istakla predanost, stručnost i hrabrost u obavljanju svojih zadaća., istakla je županica Tramišak.Načelnik Stožera CZ Osječko-baranjske županije i zamjenik županicenaglasio je važnost svih dijelova sustava civilne zaštite u OBŽ., rekao je Ivanović.Zapovjednik Vatrogasne zajednice OBŽistakao je spremnost vatrogasaca da djeluju u svakom trenutku., naglasio je Pakšec.nije samo humanitarna udruga nego jedan od ključnih dijelova snaga za saniranje svih vrsta ugroza. Ravnatelj Županijskog društva Crvenog križaje kako Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije kaosustava civilne zaštite, stožera civilne zaštite Otočko-baranjske županije odgovara svim zapravo zahtjevima i zadaćama koje ispred nas postavi, ali ono što mogu istaknuti je da smo prepoznati ne samo u Hrvatskoj nego i van granica Hrvatske kao primjer dobre prakse i upravo ta suradnja koju imamo s Osječko-baranjskom županijom koja nas je sve povezala, koordinirala i učinila da u sustavu djelujemo kao snaga koja nadopunjuje jedna drugu i s tim djelovanjem ostvarujemo nekakav sinergijski učinak gdje maksimalno dajemo zajednici za njenu sigurnost.