Osječko-baranjska županija obilježila Međunarodni dan civilne zaštite
02.03.2026. 9:30
Svečanim prijemom u prostorijama Osječko-baranjske županije obilježen je Međunarodni dan civilne zaštite. Međunarodni dan civilne zaštite slavi se od 1972. u spomen na dan kada je odlukom Generalne skupštine UN, 1. ožujka 1972 počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu. U zgradi Županije okupili su se pripadnici svih sastavnica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije kojima je županica Nataša Tramišak čestitala njihov Dan i istakla predanost, stručnost i hrabrost u obavljanju svojih zadaća.
- Svim žurnim službama i svim sastavnicama Civilne zaštite Osječko-baranjske županije čestitamo Međunarodni dan civilne zaštite. Upravo ovaj dan prilika je ne samo da im zahvalimo, već da s njima porazgovaramo i o svim potrebama koje oni imaju kako bi se sustav i dalje mogao i unapređivati i razvijati. A Osječko-baranjska županija, naravno, stoji ovdje i sa financijskom potporom i podrškom i Vatrogastvu i Hrvatskoj gorskoj službi zaštite i spašavanja i Hrvatskom crvenom križu i našem Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, ali i svim drugim sastavnicama koje čine civilnu zaštitu. Ja im se još jednom svima zahvaljujem. Zahvaljujem se i svim njihovim volonterima i svima onima koji se odazivaju kada se dogodi nekakva ugroza, nekakva nesreća ili kada se dogodi zaista potreba na terenu. Hvala svima još jednom i nadam se da ćemo, evo, i u godinama koje dolaze nastaviti biti na ovako visokoj razini spremnosti, zaštite i naših stanovnika, ali i imovine ljudi, istakla je županica Tramišak.
Načelnik Stožera CZ Osječko-baranjske županije i zamjenik županice Goran Ivanović naglasio je važnost svih dijelova sustava civilne zaštite u OBŽ.
- Prije svega svim pripadnicama i sastavnicama sustava civilne zaštite želim čestitati Međunarodni dan civilne zaštite, a to je 1. ožujka. Kao što smo se, evo, i okupili danas ovdje u sjedištu Osječko-baranjske županije, reći jedno veliko hvala ljudima koji puno čine da bi područje na kojem živimo bilo sigurnije, a i s druge strane da budemo sigurniji da kada dođe do velike ugroze da imamo ljude koji će prvi krenuti i u biti raditi za sve nas. Sve sastavnice ovdje koje djeluju, rade to izuzetno profesionalno, rade na način da i društvo stavljaju ispred sebe, a to je nekako za ovaj sustav možda i najbitnije. Možda informacija i ono što nas posebno radi je završetak Regionalnog centra za obuku koji se gradi u Bizovcu, gdje će svi oni vojni ročnici koji ne budu nosili oružje moći se obučit za vještine i zvanja koja će biti potrebna za civilnu zaštitu. Sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije, jedan od najboljih u državi, tu nema apsolutno govora oko toga. Aktualna županica nesebično stoji iza ovih ljudi, jer prepoznaje upravo ono što oni mogu učiniti za sve nas. Bivši župan, danas ministar obrane, Ivan Anušić, je svojim dolaskom na čelo Osječko-baranjske županije to podigao na jednu višu razinu. Stoga, držimo se skupa, obučavajmo se, educirajmo se, da kad do nevolje dođe, a do nje će doći prije ili kasnije, budemo što spremniji, rekao je Ivanović.
Zapovjednik Vatrogasne zajednice OBŽ Zoran Pakšec istakao je spremnost vatrogasaca da djeluju u svakom trenutku.
Naglašavam da 3.048 operativnih vatrogasaca u ovom trenutku može djelovati, naravno, i u našoj Županiji ali i šire ako negdje treba, a 10.000 vatrogasaca u našem sustavu je impozantan broj i daje sigurnost našoj Županiji. Stožer civilne zaštite naše Županije može računati na vatrogasce u potpunosti i u svakom trenutku. Jedina smo snaga koja u vrlo kratkom vremenu, kako je rekla i županica, izlazi na teren s ostalim sastavnicam civilne zaštite s kojima odlično surađujemo, naglasio je Pakšec.
Crveni križ nije samo humanitarna udruga nego jedan od ključnih dijelova snaga za saniranje svih vrsta ugroza. Ravnatelj Županijskog društva Crvenog križa Goran Latković je kako Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije kao stalna temeljna snaga sustava civilne zaštite, stožera civilne zaštite Otočko-baranjske županije odgovara svim zapravo zahtjevima i zadaćama koje ispred nas postavi, ali ono što mogu istaknuti je da smo prepoznati ne samo u Hrvatskoj nego i van granica Hrvatske kao primjer dobre prakse i upravo ta suradnja koju imamo s Osječko-baranjskom županijom koja nas je sve povezala, koordinirala i učinila da u sustavu djelujemo kao snaga koja nadopunjuje jedna drugu i s tim djelovanjem ostvarujemo nekakav sinergijski učinak gdje maksimalno dajemo zajednici za njenu sigurnost.
Foto: OBŽ
Foto: OBŽ
