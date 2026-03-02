Dea Marković zlatna u Kninu
02.03.2026. 8:45
Proteklog vikenda održano je juniorsko prvenstvo Hrvatske koje je ujedno bilo i drugi izborni turnir za juniorsku reprezentaciju za svjetsko juniorsko prvenstvo koje će se održati od 11. travnja 2026. i Knin open 2026. u organizaciji taekwondo kluba Div Knin. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske bilo je prisutno 163 juniora i juniorki, a na turniru Knin open je nastupilo 524 natjecatelja iz 39 klubova iz 4 zemlje: Slovenije, BIH, Crne gore i Hrvatske. Natjecanje Knin open se održalo u svim dobnim kategorijama u borbama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopom, što više udaraca u zadanom vremenu od 20 sekundi).
Taekwondo klub Osijek nastupio je s jednom juniorkom Petrom Žaper (-63kg) na juniorskom prvenstvu Hrvatske i seniorkom Deom Marković (-53kg) na turniru Knin open.
U borbi za reprezentativne bodove nastupila je Petra Žaper koja nažalost gubi u borbi za medalju od Gabrijele Brzović iz Dugog Sela 2:0 (5:0; 7:4) i tako ostala bez bodova ovaj puta. Za nju ostaje još treći izborni turnir za dva tjedna pod nazivom Feniks Budo Sport kup.
Na turniru Knin open nastupila je seniorka Dea Marković koja je u finalnoj borbi pobijedila Brođanku Miu Bukvić 2:1 (2:2 elektronski sustav je prepoznao Deu kao pobjednicu radi više kontakata s oklopom; 0:2; 2:0), te tako osvojila zlatnu medalju.
Foto: Taekwondo klub Osijek
