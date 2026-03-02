juniorsko prvenstvo Hrvatske

Foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda održano jekoje je ujedno bilo i drugi izborni turnir za juniorsku reprezentaciju za svjetsko juniorsko prvenstvo koje će se održati od 11. travnja 2026. i Knin open 2026. u organizaciji. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske bilo je prisutnoa na turniru Knin open je nastupiloiz 39 klubova iz 4 zemlje:. Natjecanje Knin open se održalo u svim dobnim kategorijama u borbama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopom, što više udaraca u zadanom vremenu od 20 sekundi).nastupio je s jednom juniorkom(-63kg) na juniorskom prvenstvu Hrvatske i seniorkom(-53kg) na turniru Knin open.U borbi za reprezentativne bodove nastupila jekoja nažalostu borbi za medalju odiz Dugog Sela 2:0 (5:0; 7:4) i tako ostala bez bodova ovaj puta. Za nju ostaje još treći izborni turnir za dva tjedna pod nazivomNa turniru Knin open nastupila je seniorkakoja je u finalnoj borbi pobijedila Brođanku2:1 (2:2 elektronski sustav je prepoznao Deu kao pobjednicu radi više kontakata s oklopom; 0:2; 2:0), te tako osvojila