Foto: Maja Banjac

Promocija slikovnice „“ održana je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku pred više od– članova obitelji, kolega, profesora, studenata te brojnih roditelja i djece. Događaj je okupio različite generacije uNa početku je predstavljena slikovnica – njezindjeci predškolske i rane školske dobi. Autorica, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i odgojiteljica, podijelila je osobnu priču koja stoji iza knjige. Posebnu vrijednost slikovnici daju ilustracije djevojčice, koje unose autentičnu dječju perspektivu.Program je vodila, magistra primarnog obrazovanja i učiteljica razredne nastave. Nakon predstavljanja, autorica je pročitala slikovnicu dok su djeca sjedila na dekici ispred pozornice i pažljivo slušala priču. Uslijedila je kreativna radionica za dvadesetak djece te druženje uz zakusku i potpisivanje knjiga.Posebnost i toplinu promocije je donijelaautorice i ilustratorice koje su teta i nećakinja i baš na dan promocije imaju svoj rođendan.Promocija je protekla u pozitivnom i poticajnom ozračju, potvrđujući da uspomene zauvijek ostaju u našem srcu.