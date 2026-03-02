"Tajo i Anuška" - Topla i emotivna promocija slikovnice koja spaja generacije
02.03.2026. 7:46
Promocija slikovnice „Tajo i Anuška“ održana je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku pred više od 80 uzvanika – članova obitelji, kolega, profesora, studenata te brojnih roditelja i djece. Događaj je okupio različite generacije u toplom i emotivnom ozračju.
Na početku je predstavljena slikovnica – njezin nastanak, tematika i namjena djeci predškolske i rane školske dobi. Autorica, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i odgojiteljica Ana Juretić, podijelila je osobnu priču koja stoji iza knjige. Posebnu vrijednost slikovnici daju ilustracije djevojčice Lote Ilijaš, koje unose autentičnu dječju perspektivu.
Program je vodila Ana Izabela Dasović, magistra primarnog obrazovanja i učiteljica razredne nastave. Nakon predstavljanja, autorica je pročitala slikovnicu dok su djeca sjedila na dekici ispred pozornice i pažljivo slušala priču. Uslijedila je kreativna radionica za dvadesetak djece te druženje uz zakusku i potpisivanje knjiga.
Posebnost i toplinu promocije je donijela povezanost autorice i ilustratorice koje su teta i nećakinja i baš na dan promocije imaju svoj rođendan.
Promocija je protekla u pozitivnom i poticajnom ozračju, potvrđujući da uspomene zauvijek ostaju u našem srcu.
Foto: Maja Banjac
