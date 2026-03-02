Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 16°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 11:30 sati - Ivana Gundulića 17, 17/a, Reisnerova ulica 36, 40-42 par, 42/a, 44, 44/a, 46, Zrinjevac 1-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 9/b

Čepin
od 8:00 do 12:00 sati - Diljska 2-16 par, 1-29 nep, 29/a, 31-37 nep, 37/a, 39, Kalnička 9-17 nep, Medvednička ulica 2-34 par, 1-33 nep, Mosorska ulica 8, 12-26 par, 1-17 nep, Psunjska 8-36 par, 9-65 nep, Risnjačka ulica 2-34 par, 1-29 nep, Žumberačka ulica 1-3 nep

Višnjevac
od 8:30 do 11:00 sati - Josipa Kozarca 2-10 par, 10/a, 12-20 par, 20/a, 22-24 par, 1-3 nep, 3/a, 5-9 nep, 9/a, 9/b, 9/c, 11-13 nep, 13/a, 15, 15/a, 17, Ulica J. J. Strossmayera 51-53 nep, 53/a, 55, 55/a, 57, 57/a, 59-65 nep, 65/a, 65/b, 65/c, 67-69 nep, 69/a, 71, Ulica Stjepana Radića 1-3 nep, 3/a, 5-9 nep, 9/a, 9/b, 11
od 11:30 do 14:00 sati - Petra Zoranića 2/a, 4-14 par, 22, 28, 32, 36, 1-19 nep, 23-25 nep, 29-33 nep, 37-41 nep

Josipovac, Petrijevci
od 8:00 do 14:00 sati - Karašica 2, 6, 8/a, 10, 1, 7-9 nep, Josipovac: Naselje Karašica 157, Petrijevci: Karašica 4, 4/b, 6-14 par, 18-20 par, 26-32 par, 32/a, 34, 38-50 par, 60, 64, 74-76 par, 80-84 par, 88-96 par, 100-120 par, 124-136 par, 140-150 par, 154, 1, 1/a,1/b,1/a, 1/c, 3-15 nep, 19-31 nep, 31/a, 31/f, 35, 45-47 nep, 53-57 nep, 63, 67-69 nep, 73-75 nep, 75/a, 77-79 nep, 81/a, 83, 83/a, 85, 89-91 nep, 95-99 nep, 103-115 nep, 121-129 nep, 133-137 nep, 141-151 nep, Naselje Karašica 54

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-07.03.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [19.-25.02.2026.] [program]
- Filmšnite – DACH - filmske večeri [2026.]
- CineStar Osijek [26.02.-04.03.2026.] [program]

Događaji:



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Prelepi Bo medvedi...
Prelepi Bo medvedici o...
Labrador ...
Labrador stenci na pro...
BANKOVNI KREDITI Z...
SVE BANKE U HRVATSKOJ ...
Toy Pudle na pr...
TOY PUDLA – SAVRŠEN NO...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:121

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa