Servisne informacije [2. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
02.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:30 sati - Ivana Gundulića 17, 17/a, Reisnerova ulica 36, 40-42 par, 42/a, 44, 44/a, 46, Zrinjevac 1-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 9/b
Čepin
od 8:00 do 12:00 sati - Diljska 2-16 par, 1-29 nep, 29/a, 31-37 nep, 37/a, 39, Kalnička 9-17 nep, Medvednička ulica 2-34 par, 1-33 nep, Mosorska ulica 8, 12-26 par, 1-17 nep, Psunjska 8-36 par, 9-65 nep, Risnjačka ulica 2-34 par, 1-29 nep, Žumberačka ulica 1-3 nep
Višnjevac
od 8:30 do 11:00 sati - Josipa Kozarca 2-10 par, 10/a, 12-20 par, 20/a, 22-24 par, 1-3 nep, 3/a, 5-9 nep, 9/a, 9/b, 9/c, 11-13 nep, 13/a, 15, 15/a, 17, Ulica J. J. Strossmayera 51-53 nep, 53/a, 55, 55/a, 57, 57/a, 59-65 nep, 65/a, 65/b, 65/c, 67-69 nep, 69/a, 71, Ulica Stjepana Radića 1-3 nep, 3/a, 5-9 nep, 9/a, 9/b, 11
od 11:30 do 14:00 sati - Petra Zoranića 2/a, 4-14 par, 22, 28, 32, 36, 1-19 nep, 23-25 nep, 29-33 nep, 37-41 nep
Josipovac, Petrijevci
od 8:00 do 14:00 sati - Karašica 2, 6, 8/a, 10, 1, 7-9 nep, Josipovac: Naselje Karašica 157, Petrijevci: Karašica 4, 4/b, 6-14 par, 18-20 par, 26-32 par, 32/a, 34, 38-50 par, 60, 64, 74-76 par, 80-84 par, 88-96 par, 100-120 par, 124-136 par, 140-150 par, 154, 1, 1/a,1/b,1/a, 1/c, 3-15 nep, 19-31 nep, 31/a, 31/f, 35, 45-47 nep, 53-57 nep, 63, 67-69 nep, 73-75 nep, 75/a, 77-79 nep, 81/a, 83, 83/a, 85, 89-91 nep, 95-99 nep, 103-115 nep, 121-129 nep, 133-137 nep, 141-151 nep, Naselje Karašica 54
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-07.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.02.2026.] [program]
- Filmšnite – DACH - filmske večeri [2026.]
- CineStar Osijek [26.02.-04.03.2026.] [program]
Događaji:
