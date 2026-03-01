U ponedjeljak počinju nacionalni ispiti u osnovnim školama
01.03.2026. 11:15
Nacionalni ispiti za osnovne škole započinju u ponedjeljak, 2. ožujka, kada će ih polagati 35.599 učenika četvrtih razreda, i to iz hrvatskoga jezika. Tjedan dana poslije, 9. ožujka, s ispitima kreće i 37.518 učenika osmih razreda, također ispitom iz hrvatskoga.
Ravnatelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, istaknuo je da ove godine nema promjena – pravila provedbe i kriteriji ocjenjivanja ostaju jednaki kao i lani.
Prema podacima Centra, ispite će pisati četvrtaši u 877 matičnih i 894 područne škole, dok su u osmom razredu obuhvaćene 883 matične i 113 područnih škola.
Četvrtaše nakon hrvatskoga očekuje matematika 4. ožujka te priroda i društvo 6. ožujka. Osmaši će, uz hrvatski, polagati još sedam predmeta: prvi strani jezik 11. ožujka, matematiku 13., biologiju 16., fiziku 18., kemiju 20., geografiju 24. te povijest 26. ožujka.
Učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ispit iz materinskog jezika pisat će 3. ožujka u četvrtom, odnosno 10. ožujka u osmom razredu, i to iz češkog, mađarskog, srpskog ili talijanskog jezika. Svi ispiti započinju u 9 sati.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Ravnatelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, istaknuo je da ove godine nema promjena – pravila provedbe i kriteriji ocjenjivanja ostaju jednaki kao i lani.
Prema podacima Centra, ispite će pisati četvrtaši u 877 matičnih i 894 područne škole, dok su u osmom razredu obuhvaćene 883 matične i 113 područnih škola.
Četvrtaše nakon hrvatskoga očekuje matematika 4. ožujka te priroda i društvo 6. ožujka. Osmaši će, uz hrvatski, polagati još sedam predmeta: prvi strani jezik 11. ožujka, matematiku 13., biologiju 16., fiziku 18., kemiju 20., geografiju 24. te povijest 26. ožujka.
Učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ispit iz materinskog jezika pisat će 3. ožujka u četvrtom, odnosno 10. ožujka u osmom razredu, i to iz češkog, mađarskog, srpskog ili talijanskog jezika. Svi ispiti započinju u 9 sati.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)