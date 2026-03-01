Nacionalni ispiti za osnovne škole

započinju u, kada će ih polagatičetvrtih razreda, i to iz. Tjedan dana poslije,, s ispitima kreće iosmih razreda, također ispitom izRavnatelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja,, istaknuo je da ove godine– pravila provedbe i kriteriji ocjenjivanjakao i lani.Prema podacima Centra, ispite će pisati četvrtaši u, dok su u osmom razredu obuhvaćeneČetvrtaše nakon hrvatskoga očekuje. Osmaši će, uz hrvatski, polagati još sedam predmeta:Učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ispit iz materinskog jezika pisat ćeu četvrtom, odnosnou osmom razredu, i to iz češkog, mađarskog, srpskog ili talijanskog jezika. Svi ispiti započinju u