Približavamo se realizaciji našeg najvećeg strateškog projekta - izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Osijek. Riječ je o investiciji koja će značajno unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi na istoku Hrvatske, ali i stvoriti suvremene uvjete rada u kojima želimo zadržati naše mlade liječnike i medicinsko osoblje

Nataša Tramišak

Foto: OBŽ

Povodom obilježavanja, uodržana jeu organizaciji, u sklopu projekta „Građani su tom prigodom imali mogućnostmjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, snimanja jednokanalnog EKG-a te analize sastava tijela putem metaboličke vage. Također, organizirana je io osnovama reanimacije u suradnji s volonterimai djelatnicimaOsječko-baranjska županija podržala je ovu inicijativu studenata medicine, koja je usmjerena nao važnosti prevencije i očuvanja kardiovaskularnog zdravlja. Županica je tom prigodom istaknula kako je posebno ponosna na angažman i entuzijazam mladih budućih liječnika te naglasila kako Županija kontinuirano ulaže u zdravstveni sustav i stvara uvjete za njihov ostanak i profesionalni razvoj.“, poručila je županicaPodrškom preventivnim programima i velikim infrastrukturnim ulaganjima u zdravstvo, Osječko-baranjska županija potvrđuje kako je briga o zdravlju građana jedan od njezinih ključnih prioriteta.