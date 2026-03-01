Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Povodom obilježavanja Svjetskog dana pulsa, u Trgovačkom centru Portanova održana je javnozdravstvena akcija u organizaciji Odbora za javno zdravstvo osječke podružnice Udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC, u sklopu projekta „Čuj, Srce Ti Priča!

Građani su tom prigodom imali mogućnost besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, snimanja jednokanalnog EKG-a te analize sastava tijela putem metaboličke vage. Također, organizirana je i edukacija o osnovama reanimacije u suradnji s volonterima Crvenog križa i djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Osječko-baranjska županija podržala je ovu inicijativu studenata medicine, koja je usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i očuvanja kardiovaskularnog zdravlja. Županica je tom prigodom istaknula kako je posebno ponosna na angažman i entuzijazam mladih budućih liječnika te naglasila kako Županija kontinuirano ulaže u zdravstveni sustav i stvara uvjete za njihov ostanak i profesionalni razvoj.

Približavamo se realizaciji našeg najvećeg strateškog projekta - izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Osijek. Riječ je o investiciji koja će značajno unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi na istoku Hrvatske, ali i stvoriti suvremene uvjete rada u kojima želimo zadržati naše mlade liječnike i medicinsko osoblje“, poručila je županica Nataša Tramišak.

Podrškom preventivnim programima i velikim infrastrukturnim ulaganjima u zdravstvo, Osječko-baranjska županija potvrđuje kako je briga o zdravlju građana jedan od njezinih ključnih prioriteta.




Foto: OBŽ


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Moderna kuhinja od...
- Standardni elementi ...
Prelepi Bo medvedi...
Prelepi Bo medvedici o...
Toy Pudla kvalitet...
Nasa odgajivacnica se ...
Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:153

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa