Briga o srcu na prvom mjestu: održana javnozdravstvena akcija za građane
01.03.2026. 9:55
Povodom obilježavanja Svjetskog dana pulsa, u Trgovačkom centru Portanova održana je javnozdravstvena akcija u organizaciji Odbora za javno zdravstvo osječke podružnice Udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC, u sklopu projekta „Čuj, Srce Ti Priča!“
Građani su tom prigodom imali mogućnost besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, snimanja jednokanalnog EKG-a te analize sastava tijela putem metaboličke vage. Također, organizirana je i edukacija o osnovama reanimacije u suradnji s volonterima Crvenog križa i djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
Osječko-baranjska županija podržala je ovu inicijativu studenata medicine, koja je usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i očuvanja kardiovaskularnog zdravlja. Županica je tom prigodom istaknula kako je posebno ponosna na angažman i entuzijazam mladih budućih liječnika te naglasila kako Županija kontinuirano ulaže u zdravstveni sustav i stvara uvjete za njihov ostanak i profesionalni razvoj.
„Približavamo se realizaciji našeg najvećeg strateškog projekta - izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Osijek. Riječ je o investiciji koja će značajno unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi na istoku Hrvatske, ali i stvoriti suvremene uvjete rada u kojima želimo zadržati naše mlade liječnike i medicinsko osoblje“, poručila je županica Nataša Tramišak.
Podrškom preventivnim programima i velikim infrastrukturnim ulaganjima u zdravstvo, Osječko-baranjska županija potvrđuje kako je briga o zdravlju građana jedan od njezinih ključnih prioriteta.
Foto: OBŽ
