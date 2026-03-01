Bijelo-plavih Tomislav Radotić

pobjedom

dobro reagirala

pobjeda

dosta razloga

Prije svega, čestitke zaslužuju dečki na terenu. Kako sam u najavi utakmice rekao da je njihova odgovornost najveća, tako je i ova pobjeda prije svih njihova. I dečki u našem stožeru su odlično pripremili utakmicu tako da možemo biti i zbog toga zadovoljni, a što se tiče atmosfere – baš je bila jedna pozitivna energija. Navijači su prepoznali da se neke stvari pokušavaju promijeniti, a mi ćemo dati sve od sebe da se one i dugoročno promjene. Nismo ni u kakvoj euforiji, dobili smo samo stabilnost i mirnoću da se možemo pripremati za sljedeći dvoboj. Ići ćemo korak po korak i vjerujem da ćemo izgledati sve bolje

Igra se rasplamsala u drugom poluvremenu

pogreška

strpljivo i bez puno rizika

Zaista smo se fokusirali na organizaciju igre, bez nekog divljanja, da imamo glavu i rep i gradimo igru iz zadnje linije, pogotovo što je više moguće iz srednje zone. Nismo imali neke izglednije prilike u prvom poluvremenu, iako je postojala dominacija, bilo je nekih centaršuteva, možda u šesnaestercu nismo baš najbolje reagirali… No, to su već neki detalji na kojima ćemo raditi. Mislim da smo ipak imali utakmicu pod kontrolom u tih prvih 45 minuta. U drugom dijelu se igra rasplamsala, poveli smo i sve bi bilo odlično da smo donosili bolje odluke u situacijama kada smo mogli ranije riještii susret u svoju korist. Kod 1:0 je Malenica sjajno reagirao i sačuvao nam vodstvo, ali uistinu je teško u tako kratkom vremenu promijeniti sve segmente igre. Tako da moramo biti strpljivi i znati u kojem pravcu idemo.

ispunila

vrlo dobar dojam

Teško mi secirati momčad. Slažem se da je Bukvić bio među najboljima i žao mi je što za onu svoju minijaturu nije nagrađen pogotkom. Generalno je u oba smjera odigrao odličnu utakmicu. Markova intervencija na vratima nam je puno značilo kad je protivnik opasno priprijetio, nadalje Jakupović je bio jako dobar, Mejia također. Bubanja je defanzivno pokupio puno toga, igrači koji su ušli s klupe su imali jako dobru reakciju i zato smo imali igrača više uslijed svega toga. Zbog puno stvari nam ova pobjeda znači.

Kao da prvenstvo tek sada počinje

nemamo dobra iskustva

Vrlo brzo nam dolazi nova utakmica i treba se za nju dobro pripremiti. Od njih smo oba puta izgubili u dosadašnjem dijelu prvenstva i to nam je svakako opomena. Svjesni smo njihove kvalitete, ali i nedostataka koje imaju i nadam se da ćemo ih na pravi način iskoristiti. Za nas je sada situacija kao da je prvenstvo tek sada počelo, s ovom utakmicom. I na takav način pristupamo, ne vraćajući se puno u prošlost, nego samo na ono što možemo utjecati. To će biti naš način razmišljanja, idemo zasukati rukave, puno je tu još posla.

Kakvi su bili trenerovi osjećaji prije, tijekom i po svršetku utakmice?

Što se tiče publike, to je Osijek. Mi znamo da ovdje ljudi razumiju nogomet. Prepoznali su to da su naši dečki “unutra“ i uvijek će prepoznati kvalitetnu igru ili trud ili što je još bolje – i jedno i drugo. A što se mojih emocija tiče, zadržao bih to ovaj puta za sebe.

Svoj debi na klupi prve momčadiokrunio je. Momčad nam je, ostvarena jenad konkurentom iz susjedstva i jasno je da i novi trener imaza zadovoljstvo. Prije svega činjenicom da imamo tri boda više na kontu, kao i spoznajom da smo imali puno više raspoloženih pojedinaca nego u prethodnim dvobojima, što se moralo odraziti i na konačan ishod slavonskog derbija., izjavio je Radotić.U prvom dijelu susreta tražila se nekakvana obje strane, igralo se, dok je nastavak protekao uz puno više uzbuđenja na terenu.Momčad jetrenerova očekivanja, a pojedince kojih duže nije bilo u startnoj postavi ostavili suU petak nas očekuje gostovanje u Puli kod Istre 1961 s kojim bašu posljednje vrijeme.