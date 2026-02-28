Snaga slavonskog gospodarstva na jednom mjestu: Otvoren Proljetni i Obrtnički sajam
28.02.2026. 10:14
U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, otvoren je 32. Proljetni i 26. Obrtnički sajam, a uz županicu Natašu Tramišak, otvorenju su nazočili zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Domagoj Mikulić, rektor osječkog Sveučilišta Drago Šubarić, zamjenici županice Josip Miletić i Goran Ivanović, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, predsjednik Skupštine OBŽ Tomislav Rob, ravnatelji državnih agencija, pročelnici upravnih tijela, predstavnici sponzora Sajma te ostali uvaženi gosti.
- Zahvaljujem na velikom odazivu izlagača, koji je iz godine u godinu sve veći. S punim pravom danas možemo reći da je ovo postao jedan od najvažnijih sajamskih i gospodarskih događaja na istoku Hrvatske. Sam prostor Gospodarskog centra, u protekle tri godine od izgradnje, pokazao je koliko mogućnosti pruža za organizaciju sajmova i različitih događanja. Prisutnost izlagača iz čak 14 hrvatskih županija potvrđuje širinu i značaj ove manifestacije. Ovdje se ne predstavljaju samo naši autohtoni poljoprivredni i obrtnički proizvodi, već se otvara prostor za razvoj gospodarstva, obrtništva te za nove poduzetničke i poslovne suradnje. Zahvaljujem i Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije te svim dugogodišnjim partnerima koji ovom sajmu daju dodatnu vrijednost i novu dimenziju. Osječko-baranjska županija, koja je pokrenula projekt izgradnje Gospodarskog centra kako bi Osijek i županija dobili suvremen i kvalitetan prostor za ovakva događanja, danas može biti ponosna na ostvarene rezultate. Gospodarski pokazatelji idu nam u prilog. Tijekom 2025. godine otvorene su 494 nove tvrtke, a već početkom 2026. bilježimo i značajan rast u obrtništvu. Čak 736 novih obrtnika u godinu dana potvrđuje koliko je obrtništvo snažno i važno za razvoj naše županije. Uz 98.000 zaposlenih i rekordno nisku nezaposlenost, jasno je da smo na dobrom putu stvaranja snažnog gospodarskog zamaha te da Osječko-baranjska županija postaje jedna od gospodarski najjačih regija u Hrvatskoj. U tom smjeru nastavljamo i dalje. Razvijat ćemo nove faze Gospodarskog centra, a već ove godine planiramo pokrenuti proceduru dogradnje, odnosno izgradnje novih objekata u skladu s planom razvoja cijelog ovog kompleksa – kazala je županica.
Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin čestitao je organizatorima na uspješnoj organizaciji još jednog tradicionalnog Proljetnog obrtničkog sajma ovdje u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. - Moram se prisjetiti vremena COVID krize, kada su neki tvrdili da je sa sajmovima gotovo i da je takav način predstavljanja gospodarstva stvar prošlosti. Danas imamo najbolji mogući dokaz da to nije točno – sajmovi su i dalje iznimno važni jer omogućuju izravne susrete, razmjenu iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika. Posebno želim istaknuti kako Grad Osijek bilježi vrlo pozitivne trendove kada govorimo o broju obrtnika. Godine 2021. na području grada bilo je registrirano 2.500 obrta, a danas ih je 3.800 – čak 1.300 više. Rast je vidljiv i u zaposlenosti. Dok je 2021. godine u Osijeku bilo 49.500 zaposlenih, danas ih je gotovo 54.000 – oko 4.500 više, odnosno gotovo 10 posto rasta u manje od pet godina. Grad Osijek pritom nije pasivni promatrač, nego aktivno podupire taj razvoj. Izdvajanja za bespovratna sredstva poduzetnicima rastu iz godine u godinu. U proteklih pet godina dodijeljeno je ukupno 3,2 milijuna eura, a godišnji iznos povećan je s oko 560.000 eura 2021. godine na 835.000 eura u protekloj godini. Uz to, izgradnja svih gospodarsko-poslovnih objekata na području grada oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa. Također, Grad Osijek, kao jedini među velikim gradovima u Republici Hrvatskoj, zakonsko ukidanje prireza nije kompenzirao povećanjem porezne stope na dohodak. Time smo dodatno povećali konkurentnost i vjerujemo da je i ta mjera pridonijela pozitivnim gospodarskim trendovima na području grada, što nas posebno raduje – zaključio je Vulin.
Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Domagoj Mikulić istaknuo je kako Sajam na najbolji način pokazuje snagu poduzetništva na istoku Hrvatske. - Obrtnici, mali i srednji poduzetnici te poljoprivrednici ovdje imaju priliku predstaviti sve ono što su stvarali i razvijali proteklih godina. Vlada i Ministarstvo i dalje će im pružati snažnu financijsku potporu te poticati razvoj njihovih poduzetničkih ideja, uz daljnje jačanje poduzetničke infrastrukture. To je smjer kojim želimo nastaviti i u budućnosti, jer nam je svima cilj isti – ravnomjeran regionalni razvoj i snažno, konkurentno gospodarstvo, kako u Slavoniji, tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj – rekao je Mikulić.
Direktorica GC OBŽ Ivana Rešetar kazala je kako Sajam obuhvaća teme poljoprivrede, autohtonih proizvoda, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, teme stanovanja i graditeljstva na kojem će se predstaviti više od 200 izlagača. Sajam je ističe, međunarodnog karaktera. Uz izlagače iz četiri zemlje pored Hrvatske, predstavljaju se i izlagači iz 14 hrvatskih županija.
Tijekom više od tri desetljeća održavanja, Proljetni sajam izrastao je u jedno od najvažnijih sajamskih događanja na istoku Hrvatske, prepoznato po svojoj dugoj tradiciji i međunarodnom karakteru. Nastao s ciljem jačanja i promocije poljoprivredne proizvodnje kao ključne gospodarske djelatnosti naše regije. Sajam kontinuirano okuplja proizvođače, obrtnike, poduzetnike i posjetitelje te potiče razmjenu znanja, iskustava i novih poslovnih prilika, a održavanjem 26. Obrtničkog sajma dodatno se naglašava važna uloga obrtništva u razvoju lokalnog gospodarstva.
Sponzori sajma su Cesting d.o.o., Nexe d.d. i Pevex d.d., a program se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Sajam organiziraju Osječko-baranjska županija, Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o. i Obrtnička komora Osječko-baranjske županije.
Sajam će za posjetitelje sva tri dana biti otvoren od 10,00 do 19,00 sati. Parking je besplatan, kao i ulaz na sajam.
Foto: OBŽ
