Zahvaljujem na velikom odazivu izlagača, koji je iz godine u godinu sve veći. S punim pravom danas možemo reći da je ovo postao jedan od najvažnijih sajamskih i gospodarskih događaja na istoku Hrvatske. Sam prostor Gospodarskog centra, u protekle tri godine od izgradnje, pokazao je koliko mogućnosti pruža za organizaciju sajmova i različitih događanja. Prisutnost izlagača iz čak 14 hrvatskih županija potvrđuje širinu i značaj ove manifestacije. Ovdje se ne predstavljaju samo naši autohtoni poljoprivredni i obrtnički proizvodi, već se otvara prostor za razvoj gospodarstva, obrtništva te za nove poduzetničke i poslovne suradnje. Zahvaljujem i Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije te svim dugogodišnjim partnerima koji ovom sajmu daju dodatnu vrijednost i novu dimenziju. Osječko-baranjska županija, koja je pokrenula projekt izgradnje Gospodarskog centra kako bi Osijek i županija dobili suvremen i kvalitetan prostor za ovakva događanja, danas može biti ponosna na ostvarene rezultate. Gospodarski pokazatelji idu nam u prilog. Tijekom 2025. godine otvorene su 494 nove tvrtke, a već početkom 2026. bilježimo i značajan rast u obrtništvu. Čak 736 novih obrtnika u godinu dana potvrđuje koliko je obrtništvo snažno i važno za razvoj naše županije. Uz 98.000 zaposlenih i rekordno nisku nezaposlenost, jasno je da smo na dobrom putu stvaranja snažnog gospodarskog zamaha te da Osječko-baranjska županija postaje jedna od gospodarski najjačih regija u Hrvatskoj. U tom smjeru nastavljamo i dalje. Razvijat ćemo nove faze Gospodarskog centra, a već ove godine planiramo pokrenuti proceduru dogradnje, odnosno izgradnje novih objekata u skladu s planom razvoja cijelog ovog kompleksa

Moram se prisjetiti vremena COVID krize, kada su neki tvrdili da je sa sajmovima gotovo i da je takav način predstavljanja gospodarstva stvar prošlosti. Danas imamo najbolji mogući dokaz da to nije točno – sajmovi su i dalje iznimno važni jer omogućuju izravne susrete, razmjenu iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika. Posebno želim istaknuti kako Grad Osijek bilježi vrlo pozitivne trendove kada govorimo o broju obrtnika. Godine 2021. na području grada bilo je registrirano 2.500 obrta, a danas ih je 3.800 – čak 1.300 više. Rast je vidljiv i u zaposlenosti. Dok je 2021. godine u Osijeku bilo 49.500 zaposlenih, danas ih je gotovo 54.000 – oko 4.500 više, odnosno gotovo 10 posto rasta u manje od pet godina. Grad Osijek pritom nije pasivni promatrač, nego aktivno podupire taj razvoj. Izdvajanja za bespovratna sredstva poduzetnicima rastu iz godine u godinu. U proteklih pet godina dodijeljeno je ukupno 3,2 milijuna eura, a godišnji iznos povećan je s oko 560.000 eura 2021. godine na 835.000 eura u protekloj godini. Uz to, izgradnja svih gospodarsko-poslovnih objekata na području grada oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa. Također, Grad Osijek, kao jedini među velikim gradovima u Republici Hrvatskoj, zakonsko ukidanje prireza nije kompenzirao povećanjem porezne stope na dohodak. Time smo dodatno povećali konkurentnost i vjerujemo da je i ta mjera pridonijela pozitivnim gospodarskim trendovima na području grada, što nas posebno raduje

Obrtnici, mali i srednji poduzetnici te poljoprivrednici ovdje imaju priliku predstaviti sve ono što su stvarali i razvijali proteklih godina. Vlada i Ministarstvo i dalje će im pružati snažnu financijsku potporu te poticati razvoj njihovih poduzetničkih ideja, uz daljnje jačanje poduzetničke infrastrukture. To je smjer kojim želimo nastaviti i u budućnosti, jer nam je svima cilj isti – ravnomjeran regionalni razvoj i snažno, konkurentno gospodarstvo, kako u Slavoniji, tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj

poljoprivrede, autohtonih proizvoda, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, teme stanovanja i graditeljstva

200 izlagača

najvažnijih sajamskih događanja

dugoj tradiciji i međunarodnom karakteru

Cesting d.o.o., Nexe d.d. i Pevex d.d.

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Osječko-baranjska županija, Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o. i Obrtnička komora Osječko-baranjske županije

od 10,00 do 19,00 sati

besplatan

, otvoren je, a uz županicu, otvorenju su nazočili zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, rektor osječkog Sveučilišta, zamjenici županice, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, predsjednik Skupštine OBŽ, ravnatelji državnih agencija, pročelnici upravnih tijela, predstavnici sponzora Sajma te ostali uvaženi gosti.– kazala je županica.Zamjenik gradonačelnika Grada Osijekačestitao je organizatorima najoš jednog tradicionalnog Proljetnog obrtničkog sajma ovdje u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. -– zaključio je Vulin.Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EUistaknuo je kako Sajam na najbolji način pokazuje snagu poduzetništva na istoku Hrvatske. -– rekao je Mikulić.Direktorica GC OBŽkazala je kako Sajam obuhvaća temena kojem će se predstaviti više od. Sajam je ističe, međunarodnog karaktera. Uz izlagače iz četiri zemlje pored Hrvatske, predstavljaju se i izlagači iz 14 hrvatskih županija.Tijekom više od tri desetljeća održavanja, Proljetni sajam izrastao je u jedno odna istoku Hrvatske, prepoznato po svojoj. Nastao s ciljem jačanja i promocije poljoprivredne proizvodnje kao ključne gospodarske djelatnosti naše regije. Sajam kontinuirano okuplja proizvođače, obrtnike, poduzetnike i posjetitelje te potiče razmjenu znanja, iskustava i novih poslovnih prilika, a održavanjem 26. Obrtničkog sajma dodatno se naglašava važna uloga obrtništva u razvoju lokalnog gospodarstva.Sponzori sajma su, a program se odvija pod pokroviteljstvom. Sajam organizirajuSajam će za posjetitelje sva tri dana biti otvoren. Parking je, kao i ulaz na sajam.