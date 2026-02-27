Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: PU osječko-baranjska

Tijekom posljednja dva dana policijski službenicisu prekršajno i kazneno prijavilizbog zlouporabe droga.policijskih službenika utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeiz okolice Osijeka počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.Naime, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su obavili pretrage dva doma i drugih prostorija, kojima se koristi 30-godišnjak, prilikom kojih su pronađena i uz potvrdu oduzetaza unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori, gnojivo i drugo. U ovim pretragama pronađeno je iNadalje, kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeOsječanin počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.Naime, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici obavili su pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 29-godišnjak, prilikom koje je pronađen i uz potvrdu oduzetsa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i drugo. Pronađeno je iDaljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 29-godišnjak osim kaznenog djelapočinio i kazneno djelo omogućavanja. Naime, dao je godinu dana starijem Osječaninu joint, kojega je ovaj potom konzumirao, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenih slijediOpćinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.Policijski službenici policijske uprave osječko-baranjske su osim svega navedenoga unatrag dva dana na području svoje nadležnosti utvrdili iiz čl. 3. st. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te jedan prekršaj iz čl. 24. st. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Prilikom ovih postupanja uz potvrdu je oduzeto ukupno, s djelatnom tvari koja se nalazi na popisu droga.Protiv počinitelja prekršaja slijede optužni prijedlozi nadležnim sudovima.