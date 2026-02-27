Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Tijekom posljednja dva dana policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske su prekršajno i kazneno prijavili niz osoba zbog zlouporabe droga.

Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 30-godišnjak iz okolice Osijeka počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Naime, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su obavili pretrage dva doma i drugih prostorija, kojima se koristi 30-godišnjak, prilikom kojih su pronađena i uz potvrdu oduzeta četiri laboratorija za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori, gnojivo i drugo. U ovim pretragama pronađeno je i 161 gram marihuane, 29 stabljika marihuane, četiri precizne digitalne vage te 2.355 eura.

Nadalje, kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 29-godišnji Osječanin počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Naime, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici obavili su pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 29-godišnjak, prilikom koje je pronađen i uz potvrdu oduzet laboratorij za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i drugo. Pronađeno je i 268,2 grama marihuane, šest stabljika marihuane, mobitel te precizna digitalna vaga.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 29-godišnjak osim kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama počinio i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga. Naime, dao je godinu dana starijem Osječaninu joint, kojega je ovaj potom konzumirao, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenih slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Policijski službenici policijske uprave osječko-baranjske su osim svega navedenoga unatrag dva dana na području svoje nadležnosti utvrdili i osam prekršaja iz čl. 3. st. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te jedan prekršaj iz čl. 24. st. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Prilikom ovih postupanja uz potvrdu je oduzeto ukupno 39,8 grama marihuane te 100 tableta od 5 mg, s djelatnom tvari koja se nalazi na popisu droga.

Protiv počinitelja prekršaja slijede optužni prijedlozi nadležnim sudovima.


Foto: PU osječko-baranjska


