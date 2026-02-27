osam desetljeća

Kada jedan kolektiv kontinuirano djeluje gotovo punih, svakako je zaslužio obilježiti još jednu svoju obljetnicu. Puno se toga dogodilo u tih, koliko ih je, napuniona ovim prostorima. Mnoštvo je tu svjećica na rođendanskoj torti da bi se zadržali samo na onoj jednoj, koja simbolizira posljednje jednogodišnje razdoblje i ono što smo pritom propustili ili pak nismo napravili dobro…je bio i ostao institucija ovoga grada i regije. Neće se to promijeniti, kakve nas godčekale. Iza nas su još uvijeku Upravi, a one uvijek označavaju i neku novu eru. Agilna predsjednicazasukala je rukave, prihvatila se velikog i odgovornog posla, baš kao isa svojim stožerom, dolje na terenu.Znamo da bez povijesti. Prošlost uvijek budi brojne uspomene, podsjeća na one ljude i trenutke koji su od 1947. do sada obilježili. Zaslužnim pojedincima, ali i svima vama, dragi navijači koji ste uvijek uz, odlučili su pokloniti nešto sasvim novo na. To je naš mali, ali vrijedni! Kreću u taj jedinstveni projekt i planiraju ga završiti do kraja ove godine.Kada sve bude gotovo, imat ćete priliku prisjetiti se kultnih igrača koji su utisnuli dubok pečat u stvaranje imidža i važnosti ne samo ovoga kluba, nego i osječkog nogometa općenito. Moraju biti ponosni na one koji su ih učinili. Također, izložit će dresove, kao i neke druge, zanimljive eksponate, poput zastavica, plaketa, albuma, članskih iskaznica, pretplatničkih ulaznica, raznih glasila, znački… I bit će im posebno drago da se što više navijača aktivno uključi u ovu priču s nekim svojim uspomenama, kako bi oplemenili Muzej.Naravno, kod svakog izloška istaknut će donatora s pripadajućim opisom onoga što je izloženo. Eto, kreirat ćete i vi muzejsku postavu! I time će zajedno pokazati da su ponosni štovatelji tradicijei čvrsto jamstvo njegove dugovječnosti i lijepe te uspješne budućnosti!