NK Osijek slavi 79. rođendan: Povijest, ponos i nova era bijelo-plavih
27.02.2026. 12:15
Kada jedan kolektiv kontinuirano djeluje gotovo punih osam desetljeća, svakako je zaslužio obilježiti još jednu svoju obljetnicu. Puno se toga dogodilo u tih 79 godina, koliko ih je danas, 27. veljače, napunio najznačajniji nogometni klub na ovim prostorima. Mnoštvo je tu svjećica na rođendanskoj torti da bi se zadržali samo na onoj jednoj, koja simbolizira posljednje jednogodišnje razdoblje i ono što smo pritom propustili ili pak nismo napravili dobro…
NK Osijek je bio i ostao institucija ovoga grada i regije. Neće se to promijeniti, kakve nas god prepreke čekale. Iza nas su još uvijek svježe strukturne promjene u Upravi, a one uvijek označavaju i neku novu eru. Agilna predsjednica Alexandra Végh zasukala je rukave, prihvatila se velikog i odgovornog posla, baš kao i Tomislav Radotić sa svojim stožerom, dolje na terenu.
Idemo pokazati da možemo puno bolje i da vrijedimo više! U svakom segmentu, na svim razinama.
Nužno je vratiti pozitivu, idemo je opet rasplamsati! Možemo to samo zajedno, kada zbijemo redove i vratimo sinergiju, neophodnu za ono što želimo. Udružimo snage, kao i toliko puta ranije. Ovaj naš prekaljeni bijelo-plavi 79-godišnjak to apsolutno zaslužuje. Zbog svih onih koji su ga srčano gradili i ostavili nam zadaću da s još većom ljubavi nastavljamo dalje. Dečki na travnjaku i navijači na tribinama neka opet budu jedno, sada nam je to najpotrebnije!
Muzej će krasiti Opus Arenu!
Znamo da bez povijesti nema ni budućnosti. Prošlost uvijek budi brojne uspomene, podsjeća na one ljude i trenutke koji su od 1947. do sada obilježili Proleter, Slavoniju i NK Osijek. Zaslužnim pojedincima, ali i svima vama, dragi navijači koji ste uvijek uz Bijelo-plave, odlučili su pokloniti nešto sasvim novo na Opus Areni. To je naš mali, ali vrijedni klupski Muzej! Kreću u taj jedinstveni projekt i planiraju ga završiti do kraja ove godine.
Kada sve bude gotovo, imat ćete priliku prisjetiti se kultnih igrača koji su utisnuli dubok pečat u stvaranje imidža i važnosti ne samo ovoga kluba, nego i osječkog nogometa općenito. Moraju biti ponosni na one koji su ih učinili prepoznatljivima. Također, izložit će dresove, kao i neke druge, zanimljive eksponate, poput zastavica, plaketa, albuma, članskih iskaznica, pretplatničkih ulaznica, raznih glasila, znački… I bit će im posebno drago da se što više navijača aktivno uključi u ovu priču s nekim svojim uspomenama, kako bi oplemenili Muzej.
Naravno, kod svakog izloška istaknut će donatora s pripadajućim opisom onoga što je izloženo. Eto, kreirat ćete i vi muzejsku postavu! I time će zajedno pokazati da su ponosni štovatelji tradicije NK Osijek i čvrsto jamstvo njegove dugovječnosti i lijepe te uspješne budućnosti!
Tekst: NK Osijek
