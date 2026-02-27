Alarm iz slavonskih farmi: Tisuće svinja bez kupca, proizvođači traže hitnu reakciju Vlade
27.02.2026. 11:15
Mali i srednji uzgajivači odojaka i tovnih svinja u Hrvatskoj zatražili su od premijera Andreja Plenkovića hitnu pomoć za spas svinjogojskog sektora, upozoravajući na ozbiljne gubitke i neodrživost proizvodnje.
Navode da je proizvođačka cijena tovnih svinja oko 15 posto viša od prodajne, zbog čega po svinji teškoj oko 130 kilograma gube od 20 do 40 eura. Tijekom 2025. godine troškovi proizvodnje kretali su se između 1,50 i 1,75 eura po kilogramu, dok je tržišna cijena iznosila od 1,15 do 1,55 eura.
Zbog takvih okolnosti brojni mali OPG-ovi odustaju od uzgoja, a situaciju dodatno otežavaju ograničenja povezana s afričkom svinjskom kugom, koja smanjuju mogućnosti izvoza i postizanja bolje cijene.
Posebno su pogođeni proizvođači u zonama ograničenja u istočnoj Hrvatskoj, koji ne mogu prodavati odojke po tržišno povoljnijim cijenama. Ističu da je proizvodna cijena odojka najmanje 70 eura, dok se burzovna kretala od 35 do 74 eura. Upozoravaju i na višak oko 7000 teških svinja za koje trenutačno nema interesa klaonica.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
