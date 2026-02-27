Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Video 031
Osječanka Mia Dimšić objavila je novu pjesmu "Zbog tebe", svoju obradu poznate tamburaške pjesme koja najavljuje njezin nadolazeći album Negdje u ravnici, posvećen rodnoj Slavoniji i glazbi uz koju je odrasla.

Pjesmu u originalu izvode Zlatni dukati, a objavljena je 1988. godine na albumu Nek zvone tambure.

"'Zbog tebe' je za mene jedna od najljepših tamburaških pjesama koja je u povijesti glazbe ostavila neizbrisiv trag. Napisao ju je Josip Ivanković, snimili Zlatni dukati na albumu 'Nek zvone tambure' iz 1988. godine, a u mojoj se kući slušala otkad pamtim. S bendom ju već godinama i izvodim na koncertima pa je bila i jedan od prvih izbora za album obrada slavonskih pjesama o kojem već dugo maštam i koji je uskoro vani." - rekla je Mia za Croatia Records.





Foto: Screenshot video


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Bordoska Doga ...
Na prodaju štenci bord...
Crvene pudle na...
Prelepe 3 devojčice u ...
Crvene prelepe Pud...
Prelepi štenci crvene ...
Američka Akita, št...
Odgajivacnica TOP WINN...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:150

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa