[VIDEO] Mia Dimšić predstavlja singl "Zbog tebe" – emotivnu najavu albuma "Negdje u ravnici"
27.02.2026. 10:20
Osječanka Mia Dimšić objavila je novu pjesmu "Zbog tebe", svoju obradu poznate tamburaške pjesme koja najavljuje njezin nadolazeći album Negdje u ravnici, posvećen rodnoj Slavoniji i glazbi uz koju je odrasla.
Pjesmu u originalu izvode Zlatni dukati, a objavljena je 1988. godine na albumu Nek zvone tambure.
"'Zbog tebe' je za mene jedna od najljepših tamburaških pjesama koja je u povijesti glazbe ostavila neizbrisiv trag. Napisao ju je Josip Ivanković, snimili Zlatni dukati na albumu 'Nek zvone tambure' iz 1988. godine, a u mojoj se kući slušala otkad pamtim. S bendom ju već godinama i izvodim na koncertima pa je bila i jedan od prvih izbora za album obrada slavonskih pjesama o kojem već dugo maštam i koji je uskoro vani." - rekla je Mia za Croatia Records.
Foto: Screenshot video
Pjesmu u originalu izvode Zlatni dukati, a objavljena je 1988. godine na albumu Nek zvone tambure.
"'Zbog tebe' je za mene jedna od najljepših tamburaških pjesama koja je u povijesti glazbe ostavila neizbrisiv trag. Napisao ju je Josip Ivanković, snimili Zlatni dukati na albumu 'Nek zvone tambure' iz 1988. godine, a u mojoj se kući slušala otkad pamtim. S bendom ju već godinama i izvodim na koncertima pa je bila i jedan od prvih izbora za album obrada slavonskih pjesama o kojem već dugo maštam i koji je uskoro vani." - rekla je Mia za Croatia Records.
Foto: Screenshot video
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)