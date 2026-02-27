M

Negdje u ravnici

Slavoniji

Zlatni dukati

Nek zvone tambure

Zbog tebe' je za mene jedna od najljepših tamburaških pjesama koja je u povijesti glazbe ostavila neizbrisiv trag. Napisao ju je Josip Ivanković, snimili Zlatni dukati na albumu 'Nek zvone tambure' iz 1988. godine, a u mojoj se kući slušala otkad pamtim. S bendom ju već godinama i izvodim na koncertima pa je bila i jedan od prvih izbora za album obrada slavonskih pjesama o kojem već dugo maštam i koji je uskoro vani

Croatia Records

Foto: Screenshot video

Osječankaobjavila je novu pjesmu "", svoju obradu poznate tamburaške pjesme koja najavljuje njezin nadolazeći album, posvećen rodnoji glazbi uz koju je odrasla.Pjesmu u originalu izvode, a objavljena je 1988. godine na albumu"'." - rekla je Mia za