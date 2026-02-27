Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

hitne i neodgodive radove

Belomanastirskoj ulici

zatvoriti za promet

Završetak predmetnih radova planiran je do kraja dana. Stanovnike Belomanastirske ulice i vozače koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez i razumijevanje

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U petak, 27. veljače djelatniciizvodit ćena sanaciji slivnih veza u, ispred kućnog broja 13.Za vrijeme izvođenja radova, neophodno jemotornim vozilima dio Belomanastirske ulice, u dijelu od Vatrogasne do Požeške ulice.", izvijestili su iz Vodovoda.