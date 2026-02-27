Hitni radovi na sanaciji slivnih veza – zatvara se dio Belomanastirske ulice
27.02.2026. 8:56
U petak, 27. veljače djelatnici Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. izvodit će hitne i neodgodive radove na sanaciji slivnih veza u Belomanastirskoj ulici, ispred kućnog broja 13.
Za vrijeme izvođenja radova, neophodno je zatvoriti za promet motornim vozilima dio Belomanastirske ulice, u dijelu od Vatrogasne do Požeške ulice.
"Završetak predmetnih radova planiran je do kraja dana. Stanovnike Belomanastirske ulice i vozače koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez i razumijevanje", izvijestili su iz Vodovoda.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)