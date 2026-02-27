Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
U Zagrebu su potpisani ugovori s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom znanosti i obrazovanja o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - NPOO - za izgradnju i dogradnju tri osnovne škole na području Osječko-baranjske županije, ukupne vrijednosti 11,58 milijuna eura.

Riječ je o nastavku snažnog investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu s ciljem osiguravanja uvjeta za jednosmjensku nastavu i provedbu cjelodnevne škole.

Projektom rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Šećerana u Belom Manastiru, vrijednim oko 3 milijuna eura, škola će dobiti novih 1.000 četvornih metara prostora. Dogradnja uključuje izgradnju sportske dvorane, nove učionice, kuhinje i blagovaonice. Po završetku projekta škola će imati ukupno 10 učionica te kvalitetnije uvjete za 247 učenika.

Osnovna škola kralja Tomislava u Našicama obuhvaćena je projektom vrijednim 8,5 milijuna eura. Rekonstrukcijom i dogradnjom osigurat će se nove učionice i kabineti, a nakon završetka radova škola će imati ukupno 30 učionica te sve preduvjete za prelazak na jednosmjensku nastavu.

Projektom Osnovne škole Hinka Juhna u Podgoraču stvaraju se infrastrukturni uvjeti za jednosmjenski rad za 190 učenika matične i područnih škola, čime će se osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostori za nastavu i boravak učenika.

Ovi projekti dio su ukupnog investicijskog ciklusa vrijednog više od 73 milijuna eura, kojim je obuhvaćeno 19 osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. Cilj je osigurati suvremene, prostorno i funkcionalno prilagođene uvjete rada za učenike i nastavnike te podići kvalitetu obrazovanja na višu razinu.

Osječko-baranjska županija zahvaljuje Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na partnerskoj suradnji i snažnoj potpori u realizaciji ovih strateških projekata za budućnost djece i obrazovnog sustava.



Foto: OBŽ


