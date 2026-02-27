Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom znanosti i obrazovanja

dodjeli bespovratnih sredstava

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - NPOO

izgradnju i dogradnju

Osječko-baranjske županije

11,58 milijuna eura

snažnog

Osnovne škole Šećerana

3 milijuna eura

Osnovna škola kralja Tomislava

8,5 milijuna eura

Osnovne škole Hinka Juhna

73 milijuna eura

19 osnovnih škola

suradnji i snažnoj potpori

Foto: OBŽ

U Zagrebu su potpisani ugovori siz- zatri osnovne škole na području, ukupne vrijednostiRiječ je o nastavkuinvesticijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu s ciljem osiguravanja uvjeta za jednosmjensku nastavu i provedbu cjelodnevne škole.Projektom rekonstrukcije i dogradnjeu Belom Manastiru, vrijednim oko, škola će dobiti novih 1.000 četvornih metara prostora. Dogradnja uključuje izgradnju sportske dvorane, nove učionice, kuhinje i blagovaonice. Po završetku projekta škola će imati ukupno 10 učionica te kvalitetnije uvjete za 247 učenika.u Našicama obuhvaćena je projektom vrijednim. Rekonstrukcijom i dogradnjom osigurat će se nove učionice i kabineti, a nakon završetka radova škola će imati ukupno 30 učionica te sve preduvjete za prelazak na jednosmjensku nastavu.Projektomu Podgoraču stvaraju se infrastrukturni uvjeti za jednosmjenski rad za 190 učenika matične i područnih škola, čime će se osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostori za nastavu i boravak učenika.Ovi projekti dio su ukupnog investicijskog ciklusa vrijednog više od, kojim je obuhvaćenona području Osječko-baranjske županije. Cilj je osigurati suvremene, prostorno i funkcionalno prilagođene uvjete rada za učenike i nastavnike te podići kvalitetu obrazovanja na višu razinu.Osječko-baranjska županija zahvaljuje Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na partnerskoju realizaciji ovih strateških projekata za budućnost djece i obrazovnog sustava.