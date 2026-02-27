Plivački klub Dubrava

međunarodno natjecanje Dubrava Open 2026.

382 natjecatelja

PK Osijek

Ivana Koščevića i Mateja Miličića

Lucas Peterko, Toni Crnković, Nikša Galić, Lovro Brođanac, Stefan Tintor, Ivan Pranjić, Sergej Skenderija, Luka Zgombić, Roko Tišov, Toni Burazović i Gabrijel Baličević te plivačice: Buga Vukić, Ana Išasegi, Petra Kristek, Gita Vučak, Mia Sesar, Lucija Štulina, Gita Lijić, Elena Valenteković i Korina Žigić

7 medalja

Osvajači medalja:

Lovro Brođanac (2010.):

Nikša Galić (2010.):

Korina Žigić (2011.):

Buga Vukić (2010.):

Foto: PK Osijek

na Bazenskom kompleksu Svetice organizirao jena kojem je nastupiloiz 36 klubova Hrvatske i Slovenije. Zaje nastupilo 20 plivača i plivačica kategorija od mlađih juniora do seniora uz vodstvo treneraZa Osijek su nastupali plivači:. Isplivani su odlični rezultati, norme za ljetno državno prvenstvo te je osvojeno1.mjesto 400 mješovito (5:02.94)2.mjesto 200 leptir (2:21.04)3.mjesto 200 prsno (2:33.59)3.mjesto 50 slobodno (25.01)1.mjesto 400 slobodno (4:50.75)3.mjesto 200 leptir (2:51.05)3.mjesto 200 slobodno (2:18.33)