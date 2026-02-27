Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Plivački klub Dubrava na Bazenskom kompleksu Svetice organizirao je međunarodno natjecanje Dubrava Open 2026. na kojem je nastupilo 382 natjecatelja iz 36 klubova Hrvatske i Slovenije. Za PK Osijek je nastupilo 20 plivača i plivačica kategorija od mlađih juniora do seniora uz vodstvo trenera Ivana Koščevića i Mateja Miličića.

Za Osijek su nastupali plivači: Lucas Peterko, Toni Crnković, Nikša Galić, Lovro Brođanac, Stefan Tintor, Ivan Pranjić, Sergej Skenderija, Luka Zgombić, Roko Tišov, Toni Burazović i Gabrijel Baličević te plivačice: Buga Vukić, Ana Išasegi, Petra Kristek, Gita Vučak, Mia Sesar, Lucija Štulina, Gita Lijić, Elena Valenteković i Korina Žigić. Isplivani su odlični rezultati, norme za ljetno državno prvenstvo te je osvojeno 7 medalja.

Osvajači medalja:
Lovro Brođanac (2010.):
1.mjesto 400 mješovito (5:02.94)
2.mjesto 200 leptir (2:21.04)

Nikša Galić (2010.):
3.mjesto 200 prsno (2:33.59)
3.mjesto 50 slobodno (25.01)

Korina Žigić (2011.):
1.mjesto 400 slobodno (4:50.75)
3.mjesto 200 leptir (2:51.05)

Buga Vukić (2010.):
3.mjesto 200 slobodno (2:18.33)




Foto: PK Osijek


